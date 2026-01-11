Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Recalling Her Turbulent Life After Sushant Singh Rajputs Death Rhea Chakraborty Clarified Several Aspects While Speaking On Her Podcast

बॉयफ्रेंडच्या मृत्यूनंतर आयुष्य अंधारात, भावासह जेलमध्ये पोहोचली अभिनेत्री; म्हणाली,”आमच्या घरात देवांचा फोटो नाही..”

सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर गोंधळलेल्या आयुष्याबद्दल रिया चक्रवर्तीने तिच्या पॉडकास्टमध्ये २०२० सालच्या आठवणी सांगताना काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत

Updated On: Jan 11, 2026 | 01:13 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

२०२० हे वर्ष बॉलिवूड अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीसाठी इतके संकट घेऊन आले की ती आजपर्यंत त्यातून सावरू शकली नाही. त्या वर्षात तिला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. पहिलं अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतचा मृत्यू, ज्याच्याशी ती त्यावेळी डेट करत होती आणि नंतर ड्रग्ज प्रकरणामुळे उद्भवलेल्या समस्या. अभिनेत्रीला तिचा भाऊ शोविकसह तुरुंगात जावे लागले. आता, अलीकडेच, अभिनेत्रीने तिच्या पॉडकास्टमध्ये तिच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण दिवसांबद्दल सांगितले. सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर तिचे आयुष्य कसे पूर्णपणे गोंधळलेले झाले, परंतु या कठीण काळातही तिचे मित्र तिच्या पाठीशी उभे राहिले.

रिया चक्रवर्तीने तिच्या पॉडकास्टमध्ये २०२० सालची आठवण सांगताना स्पष्ट केले की, त्या वर्षी तिच्या आयुष्यात इतका अंधार आला की त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आणि नवीन सुरूवात करण्यासाठी तिला बराच वेळ लागला. सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर रियाला खूप काही सहन करावे लागले, परंतु त्या कठीण काळात तिचे मित्र तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. रियाच्या मते, जर तिच्या मित्रांनी त्या कठीण काळात तिच्या पाठीशी उभे राहिलं नसतं तर तिला बरे होण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागला असता.

रिया चक्रवर्तीची संपूर्ण गर्ल गँग तिच्या अलिकडच्या पॉडकास्टवर दिसली. रियाने खुलासा केला की तिच्या वडिलांनी तिला खूप भावनिक काहीतरी सांगितले होते. अभिनेत्री म्हणते की तिचे वडील अनेकदा म्हणायचे की जर या मुली नसत्या तर त्यांचे कुटुंब पूर्णपणे तुटले असते. रियाने स्पष्ट केले की तिचे वडील म्हणाले, “आपल्या घरात या मुलींचे फोटो असले पाहिजेत, देवाचे नाही, कारण त्यांच्यामुळेच आमचे कुटुंब त्या कठीण काळातून बाहेर पडू शकले.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rhea Chakraborty (@rhea_chakraborty)


बाईsss आता एवढचं बाकी होता! नग्न अवस्थेत झाडावर चढला ‘हा’ प्रसिद्ध अभिनेता, नेटकऱ्यांनी केले ट्रोल; पाहा Video

१४ जून २०२० रोजी सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूच्या बातमीने संपूर्ण देश आणि बॉलिवूड इंडस्ट्रीला हादरवून टाकले. अभिनेत्याच्या मृत्यूनंतर त्याची प्रेयसी आणि अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीवर अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले. दरम्यान, ड्रग्ज प्रकरणात एनसीबीने अभिनेत्रीला अटक केली. अभिनेत्रीसोबत तिचा भाऊ शोविक चक्रवर्तीलाही अटक करण्यात आली आणि अभिनेत्री जवळजवळ एक महिना तुरुंगात राहिली. २०२५ मध्ये तिला या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले.

Mardaani 3 Release Date: हातात बंदूक आणि निर्भिड चेहरा घेऊन पुन्हा येणार शिवानी शिवाजी रॉय, ‘मर्दानी ३’चा पहिला लूक रिलीज

Web Title: Recalling her turbulent life after sushant singh rajputs death rhea chakraborty clarified several aspects while speaking on her podcast

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 01:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मैं फिजिकली किसी और से…’, शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूनंतर पराग त्यागी करणार दुसरे लग्न? म्हणाला,…
1

‘मैं फिजिकली किसी और से…’, शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूनंतर पराग त्यागी करणार दुसरे लग्न? म्हणाला,…

38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा
2

38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा

काय खरं, काय खोटं? धनुष-मृणाल ठाकूरच्या लग्नाच्या चर्चांना पूर्णविराम; सत्य आलं समोर
3

काय खरं, काय खोटं? धनुष-मृणाल ठाकूरच्या लग्नाच्या चर्चांना पूर्णविराम; सत्य आलं समोर

“अक्षय खन्ना 10/10 आहे, पण रणवीर 100/10”, ‘धुरंधर’मधील रणवीर सिंहच्या अभिनयावर सुनील शेट्टी फिदा, म्हणाले…
4

“अक्षय खन्ना 10/10 आहे, पण रणवीर 100/10”, ‘धुरंधर’मधील रणवीर सिंहच्या अभिनयावर सुनील शेट्टी फिदा, म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amazon Sale 2026: लाखो रुपयांचा iPhone Air झाला ‘इतका’ स्वस्त! डिल पाहून ग्राहक झाले आनंदी, संधी चुकवू नका….

Amazon Sale 2026: लाखो रुपयांचा iPhone Air झाला ‘इतका’ स्वस्त! डिल पाहून ग्राहक झाले आनंदी, संधी चुकवू नका….

Jan 18, 2026 | 01:32 PM
‘चित्रपटइंडस्ट्री एकजूट नाहीत…’, इमरान हाश्मीने बॉलीवूडबद्दल केला मोठा खुलासा; ट्रोलिंगवरही मांडले मत

‘चित्रपटइंडस्ट्री एकजूट नाहीत…’, इमरान हाश्मीने बॉलीवूडबद्दल केला मोठा खुलासा; ट्रोलिंगवरही मांडले मत

Jan 18, 2026 | 01:32 PM
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

Jan 18, 2026 | 01:30 PM
ZP Election 2026 : कुडाळ गटात ओबीसी महिला उमेदवारीसाठी रस्सीखेच; उमेदवार निवडण्याचे भाजप पक्षश्रेष्ठींसमाेर आव्हान

ZP Election 2026 : कुडाळ गटात ओबीसी महिला उमेदवारीसाठी रस्सीखेच; उमेदवार निवडण्याचे भाजप पक्षश्रेष्ठींसमाेर आव्हान

Jan 18, 2026 | 01:29 PM
Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

Jan 18, 2026 | 01:26 PM
Gujrat News: पतीने नवीन मोबाईल घेऊन देण्यास दिला नकार आणि…, २२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतला

Gujrat News: पतीने नवीन मोबाईल घेऊन देण्यास दिला नकार आणि…, २२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतला

Jan 18, 2026 | 01:19 PM
जुन्नर तालुक्यात राजकीय रणधुमाळी; ओतूर-रोहोकडी गणात इच्छुकांची ‘कंबर कसली’

जुन्नर तालुक्यात राजकीय रणधुमाळी; ओतूर-रोहोकडी गणात इच्छुकांची ‘कंबर कसली’

Jan 18, 2026 | 01:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM