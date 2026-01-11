बॉयफ्रेंडच्या मृत्यूनंतर आयुष्य अंधारात, भावासह जेलमध्ये पोहोचली अभिनेत्री; म्हणाली,”आमच्या घरात देवांचा फोटो नाही..”

२०२० हे वर्ष बॉलिवूड अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीसाठी इतके संकट घेऊन आले की ती आजपर्यंत त्यातून सावरू शकली नाही. त्या वर्षात तिला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. पहिलं अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतचा मृत्यू, ज्याच्याशी ती त्यावेळी डेट करत होती आणि नंतर ड्रग्ज प्रकरणामुळे उद्भवलेल्या समस्या. अभिनेत्रीला तिचा भाऊ शोविकसह तुरुंगात जावे लागले. आता, अलीकडेच, अभिनेत्रीने तिच्या पॉडकास्टमध्ये तिच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण दिवसांबद्दल सांगितले. सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर तिचे आयुष्य कसे पूर्णपणे गोंधळलेले झाले, परंतु या कठीण काळातही तिचे मित्र तिच्या पाठीशी उभे राहिले.
रिया चक्रवर्तीने तिच्या पॉडकास्टमध्ये २०२० सालची आठवण सांगताना स्पष्ट केले की, त्या वर्षी तिच्या आयुष्यात इतका अंधार आला की त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आणि नवीन सुरूवात करण्यासाठी तिला बराच वेळ लागला. सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर रियाला खूप काही सहन करावे लागले, परंतु त्या कठीण काळात तिचे मित्र तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. रियाच्या मते, जर तिच्या मित्रांनी त्या कठीण काळात तिच्या पाठीशी उभे राहिलं नसतं तर तिला बरे होण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागला असता.
रिया चक्रवर्तीची संपूर्ण गर्ल गँग तिच्या अलिकडच्या पॉडकास्टवर दिसली. रियाने खुलासा केला की तिच्या वडिलांनी तिला खूप भावनिक काहीतरी सांगितले होते. अभिनेत्री म्हणते की तिचे वडील अनेकदा म्हणायचे की जर या मुली नसत्या तर त्यांचे कुटुंब पूर्णपणे तुटले असते. रियाने स्पष्ट केले की तिचे वडील म्हणाले, “आपल्या घरात या मुलींचे फोटो असले पाहिजेत, देवाचे नाही, कारण त्यांच्यामुळेच आमचे कुटुंब त्या कठीण काळातून बाहेर पडू शकले.”
१४ जून २०२० रोजी सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूच्या बातमीने संपूर्ण देश आणि बॉलिवूड इंडस्ट्रीला हादरवून टाकले. अभिनेत्याच्या मृत्यूनंतर त्याची प्रेयसी आणि अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीवर अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले. दरम्यान, ड्रग्ज प्रकरणात एनसीबीने अभिनेत्रीला अटक केली. अभिनेत्रीसोबत तिचा भाऊ शोविक चक्रवर्तीलाही अटक करण्यात आली आणि अभिनेत्री जवळजवळ एक महिना तुरुंगात राहिली. २०२५ मध्ये तिला या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
