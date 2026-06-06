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Bharat Bhagya Vidhata Controversy : ‘भारत भाग्य विधाता’ चित्रपटावरून वाद; परिचारिका संघटनांची आक्षेपार्ह दृश्ये हटवण्याची मागणी

Updated On: Jun 06, 2026 | 07:33 PM IST
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सारांश

चित्रपटाच्या ट्रेलरमधील संवादांवरून परिचारिका संघटनांचा तीव्र आक्षेप! ९ जून रोजी विशेष स्क्रीनिंगनंतर पुढील भूमिका स्पष्ट होणार. आगामी भारत भाग्य विधाता चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

आगामी Bharat Bhagya Vidhata चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये परिचारिका (नर्स) व्यवसायाचे कथित अवमानकारक चित्रण करण्यात आल्याचा आरोप करत देशभरातील परिचारिका संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अखिल भारतीय शासकीय परिचारिका महासंघ आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन यांनी या प्रकरणी केंद्र सरकार, केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (CBFC) तसेच महाराष्ट्र सरकारकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.

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संघटनांच्या मते, परिचारिका हा आरोग्य व्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील घटक आहे. रुग्णसेवेत दिवस-रात्र योगदान देणाऱ्या परिचारिकांबाबत अवमानकारक किंवा चुकीचा संदेश देणारे चित्रण समाजात नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करू शकते. त्यामुळे अशा प्रकारचे संवाद आणि दृश्ये कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारली जाणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.

चित्रपटाच्या ट्रेलरमधील काही संवादांमुळे देशभरातील लाखो परिचारिका आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेषतः परिचारिकांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक आयुष्याबाबत केलेले काही संवाद आक्षेपार्ह असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्याची सखोल तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या अध्यक्षा इंदुमती थोरात यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, ट्रेलरमध्ये परिचारिकांविषयी अवमानकारक शब्दप्रयोग करण्यात आले आहेत. “परिचारिकेशी कोण लग्न करणार?” अशा स्वरूपाचा संवाद केवळ अपमानास्पदच नाही, तर परिचारिका व्यवसायाबद्दल चुकीचा दृष्टिकोन निर्माण करणारा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. समाजात परिचारिकांविषयी आदराची भावना असताना अशा प्रकारचे चित्रण धक्कादायक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

या पार्श्वभूमीवर संघटनांनी चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी परिचारिका प्रतिनिधींसाठी विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर चित्रपटाशी संबंधित कार्यालयाकडून संघटनांशी संपर्क साधण्यात आला. ९ जून रोजी संघटनेच्या प्रतिनिधींसाठी विशेष प्रदर्शन आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती इंदुमती थोरात यांनी दिली. या प्रदर्शनानंतर चित्रपटातील संबंधित दृश्ये आणि संवादांबाबत अंतिम भूमिका जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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संघटनांनी केवळ आक्षेप नोंदवून थांबण्याऐवजी काही ठोस मागण्याही पुढे केल्या आहेत. चित्रपटातील आक्षेपार्ह संवाद आणि दृश्ये तातडीने हटवावीत, परिचारिका संघटनांची भूमिका ऐकून घ्यावी आणि व्यवसायाची प्रतिमा मलिन करणारे चित्रण टाळावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय भविष्यात कोणत्याही व्यवसायाचे चुकीचे किंवा अवमानकारक चित्रण होऊ नये यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा तसेच कायदेशीर लढा देण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. देशभरातील परिचारिका या विषयावर एकत्र आल्याचे चित्र असून, या प्रकरणाकडे आरोग्य क्षेत्रासह चित्रपटसृष्टीचेही लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, ९ जून रोजी होणाऱ्या विशेष स्क्रीनिंगनंतर हा वाद शांत होणार की आणखी तीव्र होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चित्रपट निर्माते आणि परिचारिका संघटना यांच्यातील चर्चेनंतर पुढील निर्णय स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Controversy over the film bharat bhagya vidhata nursing associations demand the removal of objectionable scenes

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Published On: Jun 06, 2026 | 07:33 PM

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