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India Forex Reserve: भारताचा परकीय चलनसाठा 1.08 अब्ज डॉलरने वाढला; पण सोन्याच्या साठ्यात का झाली घट? जाणून घ्या कारण

Updated On: Jul 25, 2026 | 07:36 PM IST
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सारांश

रिझर्व्ह बँकेच्या ताजी आकडेवारीनुसार भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात सलग वाढ नोंदवली गेली आहे. तो $१.०८ अब्ज डॉलर्सने वाढून ६७६.२३७ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. फॉरेन करन्सी असेट्समध्ये मोठी वाढ झाल्याने गंगाजळी बळकट झाली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याच्या दरातील चढ-उतार पाहायला मिळाला.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारताचा परकीय चलनसाठा 1.08 अब्ज डॉलरने वाढला;
  • सोन्याच्या साठ्यात का झाली घट?
  • पण नेमकं कारण काय? जाणून घ्या
India Forex Reserve: भारतीय परकीय चलनसाठ्याबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशाचा परकीय चलन साठा १.०८ अब्ज डॉलरने वाढून मजबूत झाला आहे. पण या सगळ्यात सोन्याच्या साठ्यात मात्र घट झाली आहे. सोन्याची झालेली ही घट लक्षवेधी ठरली आहे. पण यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, एकूण परकीय चलन साठा वाढत असताना सोन्याचा साठा का कमी झाला आहे? नेमकं काय आहे यामागे कारण? सविस्तर जाणून घेऊयात.

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परकीय चलन साठा किती वाढला?

RBI च्या साप्ताहिक आकडेवारीनुसार, भारताचा परकीय चलन साठा १.०८ अब्ज डॉलरने वाढून मागील आठवड्यापेक्षा उच्च पातळीवर पोहोचला आहे. परकीय चलन साठा हा देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याचा एक महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो, कारण त्याचा उपयोग आयातीसाठी वित्तपुरवठा करणे, परकीय कर्ज फेडणे आणि विनिमय दर स्थिर ठेवण्यासाठी केला जातो.

परकीय चलन साठा कसा तयार होतो?

भारताचा परकीय चलन साठा प्रामुख्याने चार प्रमुख घटकांमध्ये विभागलेला आहे: परकीय चलन मालमत्ता, सुवर्ण साठा, विशेष रेखांकन अधिकार म्हणजेच SDR, आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी IMF कडील राखीव निधी. या घटकांमधील बदलांमुळे एकूण परकीय चलन साठ्यात वाढ किंवा घट होते.

सुवर्ण साठ्यात घट होण्याचे कारण काय?

परकीय चलन साठ्यात वाढ होऊनही, सुवर्ण साठ्यात घट होण्याची अनेक कारणे असू शकतात. त्यापैकी काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. सोन्याच्या किमतीत घट
RBI आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या किमतींच्या आधारावर आपल्या सुवर्ण साठ्याची गणना करते. जर जागतिक सोन्याच्या किमती घसरल्या, तर आरबीआयकडे असलेल्या सोन्याचे प्रमाण तेच राहिले तरी, त्याचे डॉलरमधील मूल्य कमी होते. यामुळे सुवर्ण साठ्यात घट होते.

२. डॉलरच्या तुलनेत होणारे बदल
परकीय चलन साठ्याची आकडेवारी अमेरिकन डॉलरमध्ये प्रसिद्ध केली जाते. डॉलरच्या तुलनेत इतर चलनांच्या किंवा सोन्याच्या मूल्यातील बदलांचाही साठ्याच्या मूल्यांकनावर परिणाम होतो.

परकीय चलन साठ्यात वाढ होणे चांगली बातमी का असते?

परकीय चलन साठ्यात वाढ होणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक मानले जाते. याचे अनेक फायदे आहेत, ज्यात आयात देयके मजबूत होणे आणि रुपयावरील दबाव कमी करण्यास मदत होणे यांचा समावेश आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वासही वाढतो आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात देशाला आर्थिक सुरक्षा मिळते. शिवाय, यामुळे बाह्य कर्जाची परतफेड करणे सोपे होते.

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Web Title: India forex reserves rise by 1 billion gold reserve declines rbi data marathi news

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Published On: Jul 25, 2026 | 07:36 PM

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