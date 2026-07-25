Swollen Feet: पायांना वारंवार सूज येतेय? दुर्लक्ष करणं पडेल महागात! असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा इशारा

Health Tips: पायऱ्या चढताना दम लागतोय? शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत; वेळीच व्हा सावध
अतिप्रमाणात मीठाचे सेवन, जास्त वेळ उभे राहणे किंवा बसून काम करणे, गर्भधारणा, लठ्ठपणा, वाढते वय तसेच काही औषधांचे दुष्परिणाम यांमुळे पायांना सूज येऊ शकते. अशावेळी जर, विश्रांती घेतल्यानंतर सूज कमी होत असेल, ही सामान्य बाब असू शकते. मात्र सूज वारंवार होत असल्यास वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे.
रुग्णाच्या लक्षणांनुसार रक्त आणि लघवीच्या तपासण्या, किडनी व यकृताच्या कार्यक्षमतेच्या चाचण्या, ईसीजी, इकोकार्डिओग्राफी तसेच पायांच्या रक्तवाहिन्यांचे डॉप्लर अल्ट्रासाऊंड करण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो. यामुळे सूजेमागील नेमके कारण शोधणे सोपे होते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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