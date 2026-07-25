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ITR Portal Down: Income Tax e-Filing साईट ठप्प! रिटर्न भरताना एरर येत असल्याने करदात्यांच्या अडचणीत वाढ

Updated On: Jul 25, 2026 | 07:28 PM IST
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सारांश

आर्थिक वर्षाचे ITR भरण्याची शेवटची तारीख जवळ येत असतानाच प्राप्तिकर विभागाचे ई-फायलिंग पोर्टल ठप्प झाल्याने करदात्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे अनेकांना रिटर्न फाईल करण्यात, OTP मिळवण्यात आणि Form 26AS किंवा AIS डाउनलोड करण्यात मोठ्या तांत्रिक अडचणी येत आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Income Tax e-Filing साईट ठप्प!
  • रिटर्न भरताना एरर, करदात्यांच्या अडचणीत वाढ
  • यूजर्स कोणत्या तक्रारी करत आहेत?
ITR Portal Down: आयकर विवरणपत्र ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै आहे. जसजशी ITR भरण्याची तारीख जवळ येत असतानाच प्राप्तिकर विभागाचे ई-फायलिंग पोर्टल ठप्प झाली आहे. अनेक करदात्यांनी आणि CAs आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवरील सिस्टममधील समस्यांबद्दल तक्रार केली आहे. X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या संख्येने लोकांनी पोस्ट करून सांगितले आहे की, पोर्टल योग्यरित्या काम करत नसल्यामुळे त्यांना त्यांचे ITR दाखल करण्यात आणि जमा करण्यात समस्या येत असल्याच सांगितलं आहे.

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वापरकर्त्यांच्या मते, अनेकांना पोर्टलवर लॉग इन करण्यातही अडचण येत आहे. काहींनी ही समस्या अनेक तास सुरू असल्याचे सांगितले, तर काहींनी पोर्टल पूर्णपणे बंद पडल्याचे कळवले, ज्यामुळे ITR दाखल करण्यात आणि जमा करण्यात समस्या येत होत्या.

यूजर्स कोणत्या तक्रारी करत आहेत?

एका वापरकर्त्याने X वर लिहिले, “आयकर पोर्टल दोन तासांपासून बंद आहे आणि ITR दाखल करणे व शुल्क जमा करण्याची प्रक्रिया होत नाहीये. किमान आयकर भरण्याच्या दिवशी तरी पोर्टल व्यवस्थित काम करायला हवे होते.” दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने लिहिले की, ई-फायलिंग पोर्टल बराच वेळ बंद होते, त्यामुळे कोणतेही रिटर्न दाखल झाले नाहीत किंवा पैसे जमा झाले नाहीत.

सोशल मीडियावर अनेक लोकांनी असेही सुचवले आहे की, जर ही समस्या लवकरच सोडवली नाही, तर ३१ जुलैची ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवावी. पण सरकारने किंवा आयकर विभागाने अद्याप मुदतवाढीची कोणतीही घोषणा केलेली नाही.

३५ दशलक्षाहून अधिक ITR दाखल

आयकर विभागाच्या वेबसाइटनुसार, २०२६-२७ या वर्षासाठी ३५ दशलक्षाहून अधिक आयटीआर दाखल झाले आहेत. दरवर्षी, अंतिम मुदत जवळ आल्यावर मोठ्या संख्येने लोक आपले रिटर्न दाखल करतात आणि त्यामुळे पोर्टलवर अनेकदा समस्या निर्माण होतात.

आयकर विभागाने पोर्टलच्या समस्यांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही किंवा त्याचे कारणही स्पष्ट केलेले नाही. सध्या, पोर्टल वापरताना समस्या येत असलेल्या करदात्यांना पोर्टल दुरुस्त होण्याची वाट पाहावी लागेल. विभागाकडून पुढील माहिती मिळेपर्यंत, आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलैपर्यंतच राहील.

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Web Title: Income tax itr e filing website down taxpayers facing issues marathi news

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Published On: Jul 25, 2026 | 07:28 PM

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