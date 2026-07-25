ITR Portal Down: Income Tax e-Filing साईट ठप्प! रिटर्न भरताना एरर येत असल्याने करदात्यांच्या अडचणीत वाढ

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वापरकर्त्यांच्या मते, अनेकांना पोर्टलवर लॉग इन करण्यातही अडचण येत आहे. काहींनी ही समस्या अनेक तास सुरू असल्याचे सांगितले, तर काहींनी पोर्टल पूर्णपणे बंद पडल्याचे कळवले, ज्यामुळे ITR दाखल करण्यात आणि जमा करण्यात समस्या येत होत्या.
एका वापरकर्त्याने X वर लिहिले, “आयकर पोर्टल दोन तासांपासून बंद आहे आणि ITR दाखल करणे व शुल्क जमा करण्याची प्रक्रिया होत नाहीये. किमान आयकर भरण्याच्या दिवशी तरी पोर्टल व्यवस्थित काम करायला हवे होते.” दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने लिहिले की, ई-फायलिंग पोर्टल बराच वेळ बंद होते, त्यामुळे कोणतेही रिटर्न दाखल झाले नाहीत किंवा पैसे जमा झाले नाहीत.
Respect to every CA who’s spending more time watching the IncomeTax portal load than actually filing ITRs today. 🫡 I’ve been staring at the portal “LOADING” circle for 2 login attempts after clicking Proceed. Should I file my ITR or meditate? 🫠 Anyone able to succeed today?… pic.twitter.com/ePDCDTsoTy — Savings Simplified (@SavingsSimpl) July 17, 2026
सोशल मीडियावर अनेक लोकांनी असेही सुचवले आहे की, जर ही समस्या लवकरच सोडवली नाही, तर ३१ जुलैची ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवावी. पण सरकारने किंवा आयकर विभागाने अद्याप मुदतवाढीची कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
आयकर विभागाच्या वेबसाइटनुसार, २०२६-२७ या वर्षासाठी ३५ दशलक्षाहून अधिक आयटीआर दाखल झाले आहेत. दरवर्षी, अंतिम मुदत जवळ आल्यावर मोठ्या संख्येने लोक आपले रिटर्न दाखल करतात आणि त्यामुळे पोर्टलवर अनेकदा समस्या निर्माण होतात.
आयकर विभागाने पोर्टलच्या समस्यांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही किंवा त्याचे कारणही स्पष्ट केलेले नाही. सध्या, पोर्टल वापरताना समस्या येत असलेल्या करदात्यांना पोर्टल दुरुस्त होण्याची वाट पाहावी लागेल. विभागाकडून पुढील माहिती मिळेपर्यंत, आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलैपर्यंतच राहील.
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