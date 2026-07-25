Viral Video : हरिभक्तांच्या गर्दीत मोदीभक्त! विठ्ठलाच्या नगरीत पंतप्रधानांची पूजा; चक्क चंद्रभागेत घातले स्नान

Dharmendra Pradhan Resignation: एक राजीनामा… आणि बॉलिवूडमध्ये खळबळ! प्रतिक्रियाांचा स्फोट! कोण काय म्हणालं?
आषाढी एकादशी निमित्त अनेक वारकारीमंडळी देवाच्या भेटीसाठी पंढरपूर नगरीत येतात. चंद्रभागेच्या तीरावर अंघोळ करतात. आपल्या पुज्यनीय वडीलधाऱ्यांना स्नान घालणे पुण्याचे काम मानले जाते. अशामध्ये वारकरी म्हणून पंढरपुरात आलेल्या काही मंडळींनी हद्दच पार केली आहे. याला पंतप्रधान मोदींवरचे प्रेम म्हणावे की मोदीभक्ती? असा सवाल तुम्हालाही नक्कीच येईल. संग्रामबापू भंडारे पाटील या कीर्तनकारांनी त्यांच्या @sangrambapu_bhandare_pateel या सोशल मीडिया हँडलवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये कीर्तनकार आणि त्यांचे सवंगडी मोदींच्या प्रतिमेला चंद्रभागेत दुग्धाभिषेक घालताना दिसत आहेत.
काय आहे पोस्ट?
पोस्टमध्ये कीर्तनकार संग्रामबापू भंडारे पाटील आणि त्यांचे साथीदार पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रतिमेला दुधाने अंघोळ घालताना दिसत आहेत. चंद्रभागेच्या पात्रात मोदी यांना चंद्रभागेच्या पवित्र पाण्याने अंघोळ घातली जात आहे. लोकांना कीर्तनातून चार चांगल्या गोष्टी सांगणाऱ्या कीर्तनकाराचे हे कृत्य पाहून सोशल मीडियावर नेटकरी चांगलेच तापले आहेत. नेटकऱ्यांनी चांगलाच समाचारही घेतला आहे.
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संग्रामबापू भंडारे पाटील यांनी या व्हिडीओखाली “modi is the boss” असे नमूद करत पंतप्रधान मोदींना टॅगही केले आहे. आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपुरात जिथे विठ्ठलची पूजा केली जाते, संतामहंतांची पूजा केली जाते, त्याच ठिकाणी एका पक्षीय नेत्याला देव म्हणून पुजले जाते, असा प्रकार फार निंदनीय असल्याचे नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेक वारकऱ्यांनी तसेच हरिभक्तांनी सोशल मीडियावर या गोष्टीचा निषेध केला आहे.
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काय म्हणत आहेत नेटकरी?
एका नेटकाऱ्याने संग्राम पाटील यांच्या या पोस्टखाली कमेंट करत प्रश्न विचारला आहे की, “भावा… स्वतःच्या आईवडिलांना तरी कधी अंघोळ घातली आहेस का?” तर दुसऱ्या नेटकाऱ्याने कमेंट केलीये “कुणीही त्यांना वाईट बोलू नये. हे त्यांनी केलेले पाप धुवायचा प्रयत्न करत आहेत.” तर काही मोदीप्रेमींनी या पोस्टखाली “जब तक सूरज चांद रहेगा, नरेंद्र मोदीजी का नाम रहेगा!” अशी कमेंट केली आहे.