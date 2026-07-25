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Viral Video : हरिभक्तांच्या गर्दीत मोदीभक्त! विठ्ठलाच्या नगरीत पंतप्रधानांची पूजा; चक्क चंद्रभागेत घातले स्नान

Updated On: Jul 25, 2026 | 07:21 PM IST
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सारांश

आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपुरात विठ्ठलभक्तीऐवजी राजकीय नेत्याच्या पूजेचा वादग्रस्त प्रकार समोर आला. कीर्तनकार संग्रामबापू भंडारे पाटील व त्यांच्या साथीदारांनी पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेला चंद्रभागेत दुग्धाभिषेक घातला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • हरीपूजा बाजूला सारून आपल्या आवडत्या नेत्याचीच पूजा करण्यास सुरुवात केली आहे.
  • कीर्तनकार आणि त्यांचे सवंगडी मोदींच्या प्रतिमेला चंद्रभागेत दुग्धाभिषेक घालताना दिसत आहेत.
  • नेटकऱ्यांनी चांगलाच समाचारही घेतला आहे.
आज आषाढी एकादशी! विठ्ठलाचा दिवस, संतांचा दिवस! वारकऱ्यांचा दिवस, भक्तीश्रद्धेचा दिवस! पण आजची भक्ती आणि श्रद्धा असते, ती फक्त विठ्ठलरखुमाईच्या नावी. परंतु, देशामध्ये पक्षप्रेम इतका वाढला आहे की लोकांना देव ओळखण्यातही अडचण येत आहे. अगदी पूजा कुणाची करावी? कुणाला कितपत स्था द्यावं? याचं उत्तरही लोकांना शोधता येईना झाले आहे. विठ्ठलाच्या या दिवशी काहींनी तर हरीपूजा बाजूला सारून आपल्या आवडत्या नेत्याचीच पूजा करण्यास सुरुवात केली आहे.

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आषाढी एकादशी निमित्त अनेक वारकारीमंडळी देवाच्या भेटीसाठी पंढरपूर नगरीत येतात. चंद्रभागेच्या तीरावर अंघोळ करतात. आपल्या पुज्यनीय वडीलधाऱ्यांना स्नान घालणे पुण्याचे काम मानले जाते. अशामध्ये वारकरी म्हणून पंढरपुरात आलेल्या काही मंडळींनी हद्दच पार केली आहे. याला पंतप्रधान मोदींवरचे प्रेम म्हणावे की मोदीभक्ती? असा सवाल तुम्हालाही नक्कीच येईल. संग्रामबापू भंडारे पाटील या कीर्तनकारांनी त्यांच्या @sangrambapu_bhandare_pateel या सोशल मीडिया हँडलवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये कीर्तनकार आणि त्यांचे सवंगडी मोदींच्या प्रतिमेला चंद्रभागेत दुग्धाभिषेक घालताना दिसत आहेत.

काय आहे पोस्ट?

पोस्टमध्ये कीर्तनकार संग्रामबापू भंडारे पाटील आणि त्यांचे साथीदार पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रतिमेला दुधाने अंघोळ घालताना दिसत आहेत. चंद्रभागेच्या पात्रात मोदी यांना चंद्रभागेच्या पवित्र पाण्याने अंघोळ घातली जात आहे. लोकांना कीर्तनातून चार चांगल्या गोष्टी सांगणाऱ्या कीर्तनकाराचे हे कृत्य पाहून सोशल मीडियावर नेटकरी चांगलेच तापले आहेत. नेटकऱ्यांनी चांगलाच समाचारही घेतला आहे.

संग्रामबापू भंडारे पाटील यांनी या व्हिडीओखाली “modi is the boss” असे नमूद करत पंतप्रधान मोदींना टॅगही केले आहे. आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपुरात जिथे विठ्ठलची पूजा केली जाते, संतामहंतांची पूजा केली जाते, त्याच ठिकाणी एका पक्षीय नेत्याला देव म्हणून पुजले जाते, असा प्रकार फार निंदनीय असल्याचे नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेक वारकऱ्यांनी तसेच हरिभक्तांनी सोशल मीडियावर या गोष्टीचा निषेध केला आहे.

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काय म्हणत आहेत नेटकरी?

एका नेटकाऱ्याने संग्राम पाटील यांच्या या पोस्टखाली कमेंट करत प्रश्न विचारला आहे की, “भावास्वतःच्या आईवडिलांना तरी कधी अंघोळ घातली आहेस का?” तर दुसऱ्या नेटकाऱ्याने कमेंट केलीयेकुणीही त्यांना वाईट बोलू नये. हे त्यांनी केलेले पाप धुवायचा प्रयत्न करत आहेत.” तर काही मोदीप्रेमींनी या पोस्टखालीजब तक सूरज चांद रहेगा, नरेंद्र मोदीजी का नाम रहेगा!” अशी कमेंट केली आहे.

Web Title: Pandharpur kirtankar bathes pm modi photo in chandrabhaga ashadhi ekadashi

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Published On: Jul 25, 2026 | 07:21 PM

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