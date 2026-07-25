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Mumbai Local: ऐन गर्दीच्या वेळी रेल्वेचा खोळंबा; मालगाडीचे कपलिंग तुटले; मुंबईकडे जाणारी मध्य रेल्वेची वाहतूक पाऊण तास विस्कळीत

Updated On: Jul 25, 2026 | 07:11 PM IST
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सारांश

Central Railway News: नेरळ जंक्शनजवळ लोणावळा-कल्याण रिकाम्या मालगाडीचे सीबीसी कपलिंग आणि एअर ब्रेक होस पाईप तुटल्याने गाडीचे १६ डबे रेल्वे फाटकात अडकले. या तांत्रिक बिघाडामुळे मुंबईच्या दिशेने जाणारी मध्य रेल्वेची वाहतूक सुमारे पाऊण तास विस्कळीत झाली असून ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.

ऐन गर्दीच्या वेळी रेल्वेचा खोळंबा; मालगाडीचे कपलिंग तुटले; मुंबईकडे जाणारी मध्य रेल्वेची वाहतूक पाऊण तास विस्कळीत

ऐन गर्दीच्या वेळी रेल्वेचा खोळंबा; मालगाडीचे कपलिंग तुटले; मुंबईकडे जाणारी मध्य रेल्वेची वाहतूक पाऊण तास विस्कळीत

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विस्तार
  • ऐन गर्दीच्या वेळी रेल्वेचा खोळंबा
  • मालगाडीचे कपलिंग तुटले
  • मुंबईकडे जाणारी मध्य रेल्वेची वाहतूक पाऊण तास विस्कळीत
Central Railway News: कर्जत तालुक्यातील नेरळ जंक्शनजवळ शनिवारी (25 जुलै 2026) दुपारी रिकाम्या मालगाडीच्या सीबीसी (CBC) कपलिंग आणि एअर ब्रेक होस पाईपमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने मध्य रेल्वेची मुंबईकडे जाणारी वाहतूक सुमारे पाऊण तास विस्कळीत झाली. या घटनेमुळे लोकल रेल्वे सेवा ठप्प झाल्याने ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लोणावळ्यावरून कल्याण जंक्शनच्या दिशेने जाणारी रिकामी मालगाडी दुपारी सुमारे ३.४५ वाजता नेरळ स्थानकाजवळ पोहोचली असता तिचे सीबीसी कपलिंग आणि एअर ब्रेक होस पाईप अचानक तुटले. त्यामुळे मालगाडीचे तब्बल १६ डबे नेरळ रेल्वे फाटकाच्या मध्यभागीच अडकले, तर इंजिनासह पुढील भाग नेरळ स्थानकाच्या दिशेने पुढे गेला.

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या तांत्रिक बिघाडामुळे रेल्वे फाटकावरील रस्ते वाहतुकीसह मुंबईकडे जाणारी मुख्य रेल्वे वाहतूकही ठप्प झाली. घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम सुरू केले. सीबीसी कपलिंग आणि एअर ब्रेक होस पाईप दुरुस्त केल्यानंतर सायंकाळी सुमारे ४.३० वाजता मालगाडी पुन्हा मार्गस्थ करण्यात आली.

मात्र या काळात मध्य रेल्वेच्या मुंबईकडे जाणाऱ्या अनेक लोकल गाड्या विविध स्थानकांवर खोळंबून राहिल्या. ऐन गर्दीच्या वेळेत सेवा विस्कळीत झाल्याने हजारो प्रवाशांना उशीर, गर्दी आणि गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाच्या देखभाल आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. प्रवाशांनी चिंता व्यक्त करत सांगितले की, हा बिघाड मालगाडीत झाला ही बाब सुदैवाची ठरली. जर अशीच घटना प्रवाशांनी भरलेल्या लोकल गाडीत घडली असती, तर मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता आली नसती. त्यामुळे रेल्वेच्या तांत्रिक तपासणी आणि देखभाल व्यवस्थेत अधिक काटेकोरपणा आणण्याची मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.

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Web Title: Freight train coupling breaks near neral junction disrupts central railway services

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Published On: Jul 25, 2026 | 07:11 PM

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