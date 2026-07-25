Iran America War :अखेर शांतता! १३ दिवसांच्या युद्धानंतर इराणमध्ये पहिली शांत रात्र..

अमेरिकेकडून सलग १३ दिवस सुरू असलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर इराणने अखेर पहिली शांत रात्र अनुभवली आहे. शनिवारी (२५ जुलै २०२६) पहाटे इराणमध्ये कोणत्याही नव्या हवाई हल्ल्याची नोंद झाली नसल्याची माहिती समोर आली. इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाचे प्रवक्ते होसैन केरमनपूर यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे “इराणने शांत रात्र अनुभवली” असे सांगितले. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) देखील मागील १३ रात्रींप्रमाणे कोणत्याही नव्या कारवाईची घोषणा केली नाही.
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गेल्या दोन आठवड्यांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला होता. होर्मूझ सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावानंतर अमेरिकेने इराणमधील विविध लष्करी तळ, क्षेपणास्त्र केंद्रे आणि संरक्षण सुविधांवर हवाई हल्ले केल्याचा दावा केला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आखातातील अमेरिकन तळांवर तसेच प्रादेशिक भागातील काही लक्ष्यांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याचे वृत्त आहे.
मात्र इराणमध्ये शांत रात्र अनुभवली गेली असली तरी संपूर्ण मध्यपूर्वेत तणाव अजूनही कायम आहे. सौदी अरेबियातील यानबू आणि जिझान परिसरात इशारे देण्यात आले, तर येमेनमधील हूती आणि सौदी सैन्यामध्ये चकमकी सुरू असल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे ही शांतता तात्पुरती असू शकते, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
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या संघर्षामुळे जागतिक तेलपुरवठा, होर्मूझ सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतूक आणि मध्यपूर्वेतील सुरक्षेवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत अमेरिका आणि इराण यांची भूमिका काय राहते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. युद्धाची तीव्रता कमी झाल्याचे संकेत मिळत असले तरी परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य झालेली नसून कोणत्याही क्षणी पुन्हा संघर्ष भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
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