Crazy Movie: डोळे खिळवणारा सस्पेन्स! ‘क्रेझी’ 2025 मधील सर्वात दमदार हिंदी थ्रिलर चित्रपट

2025 मध्ये अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले, ज्यांनी सिनेसृष्टीत वेगळा ठसा उमटवला. पण काही चित्रपट असेही होते, ज्यांना त्यांचा हक्काचा मान मिळाला नाही. क्रेझी हा सुद्धा त्यापैकी एक आहे.
सोहम शाह अभिनीत या थ्रिलरमध्ये प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारे सर्व घटक आहेत; दमदार कथानक, सस्पेन्स, आणि उत्कंठावर्धक दृश्ये. तरीही, प्रदर्शना वेळी ज्या पद्धतीने या चित्रपटाकडे दुर्लक्ष झाले, त्यावरून स्पष्ट होते की ‘क्रेझी’ 2025 मधील सर्वात कमी मोलाचा चित्रपट ठरला आहे.चित्रपटाची कथा अभिमन्यु सूद या एका प्रसिद्ध सर्जनभोवती फिरते. त्याला एक भयावह फोन कॉल येतो, ज्यामध्ये सांगितले जाते की त्याची 16 वर्षांची मुलगी वेदिकाचे अपहरण झाले आहे. त्याच वेळी त्याच्याकडे 5 कोटी आहेत, जे त्याला तुरुंगात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी एका समझोत्याअंतर्गत द्यायचे आहेत. प्रश्न असा आहे.
हे अपहरण खरे आहे की एखादा मोठा कट? संपूर्ण चित्रपट याच तणावपूर्ण परिस्थितीभोवती गुंफलेला आहे.
जरी अनेकांना चित्रपटाचा शेवट आवडला नसला, तरी आजच्या फॉर्म्युला-आधारित सिनेमाच्या काळात हा एक धाडसी आणि वेगळा प्रयोग आहे. चित्रपट जसजसा पुढे सरकतो, तसतशी त्यातील अस्वस्थता आणि ताण वाढत जातो. दर काही मिनिटांनी प्रेक्षक एका नव्या वळणावर येऊन थबकतो.
अशा प्रकारची कथा निवडणे आणि इतके गुंतागुंतीचे पात्र साकारणे यासाठी सोहम शाह यांचे विशेष कौतुक करावे लागेल. ते खरोखरच जोखीम घेणारे कलाकार आहेत आणि आजच्या बॉलिवूडला अशाच कलाकारांची गरज आहे. संपूर्ण चित्रपटात बहुतांश वेळा सोहम शाह एकटेच कारमध्ये दिसतात. मर्यादित जागेत शूट केलेल्या चित्रपटात अभिनय करणे सोपे नसते. येथे भावना दाखवण्यासाठी फारसा अॅक्शन नाही.
सगळे काही संवाद, आवाज आणि चेहऱ्यावरील भावांवर अवलंबून आहे. तरीही, सोहम शाह ही आव्हाने अतिशय प्रभावीपणे पेलतात. असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही की हे 2025 मधील सर्वात दुर्लक्षित अभिनय आहे.
चित्रपटाचे संगीतही तितकेच कमी कौतुक झालेले आहे. यात किशोर कुमार यांचा आवाज, गोली मार भेजे में या गाण्याचे नव्याने सादरीकरण, तसेच गुलजार–विशाल भारद्वाज ही जोडी आहे, ज्यांनी 2025 मधील सर्वोत्तम अल्बम्सपैकी एक तयार केला आहे.एका थ्रिलर चित्रपटात इतकी आयकॉनिक गाणी आणि धून वापरणे ही स्वतःतच मोठी कामगिरी आहे, पण दुर्दैवाने या पैलूकडेही फारसे लक्ष दिले गेले नाही.
याशिवाय, क्रेझीचे प्रमोशनही खूपच सर्जनशील होते. सोहम शाह यांच्या मागील चित्रपट तुंबाड शी याला जोडून सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये दादी आणि हस्तर यांसारख्या पात्रांचा समावेश होता. ही कल्पना लगेचच लक्ष वेधून घेणारी होती.