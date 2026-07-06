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‘या शोमध्ये येणं ही माझी चूक होती’; ‘Lock Upp2’मध्ये राम कपूरचं वक्तव्य चर्चेत, रितेश देशमुखकडे केली खास विनंती

Updated On: Jul 06, 2026 | 02:55 PM IST
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सारांश

'लॉक अप 2'मध्ये राम कपूरचा संयम सुटला. त्याने हा शो निवडणे चूक असल्याचे सांगत रितेश देशमुखकडे शोमधून बाहेर काढण्याची विनंती केली.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

नेटफ्लिक्सवरील लोकप्रिय रिअॅलिटी शो ‘लॉक अप 2’ सध्या प्रेक्षकांमध्ये चांगलाच चर्चेत आहे. कठीण टास्क, मर्यादित सुविधा आणि मानसिक तणावामुळे स्पर्धकांची खरी परीक्षा पाहणाऱ्या या शोमध्ये अभिनेता राम कपूर याचा संयम सुटल्याचे पाहायला मिळाले. एका एपिसोडमध्ये त्याने थेट निर्मात्यांना आणि सूत्रसंचालक रितेश देशमुख यांना शोमधून बाहेर काढण्याची विनंती केली.

अन्नासाठी पैसे खर्च न करण्याचा निर्णय महागात

शोमधील स्पर्धकांकडे सर्वांसाठी अन्न खरेदी करण्यासाठी केवळ ३,४०० रुपये शिल्लक होते. ‘लॉक अप’ची टीम अन्न देईल, या अपेक्षेने राम कपूरने ते पैसे खर्च न करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय उलटला आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत ते पैसेही संपले. परिणामी, स्पर्धकांना अन्नाशिवाय राहावे लागले.

यानंतर अन्न मिळवून देणाऱ्या एका टास्कमध्ये सहभागी होण्यासही रामने नकार दिला. यावेळी तो म्हणाला, “हा शो माझ्यासाठी योग्य नाही, कदाचित मीच या शोसाठी योग्य नाही. मी या शोला हो म्हणायला नको होतं. मला शक्य तितक्या लवकर या शोमधून बाहेर पडायचं आहे.”

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रितेश देशमुखसमोर व्यक्त केली खंत

पुढील टास्कदरम्यान रितेश देशमुख यांनी स्पर्धकांना त्यांच्या बंडामागचे कारण विचारले. यावेळी सूत्रसंचालकांनी स्पर्धकांना उपलब्ध पैसे योग्य पद्धतीने वापरले नाहीत, असे सांगत त्यांच्यावर टीका केली.

दरम्यान, स्पर्धक आकांक्षा चमोला हिने बंडासाठी राम कपूरला जबाबदार धरले. त्यावर राम म्हणाला, “या आठवड्यात मला समजलं की मी चूक केली. मी हा शो निवडायलाच नको होता.”

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सुनीता आहुजाही झाल्या भावूक

या एपिसोडमध्ये केवळ राम कपूरच नव्हे, तर सुनीता आहुजा यादेखील भावूक झाल्या. त्यांनी रितेश देशमुख यांच्याकडे आपल्या मुलांना भेटण्यासाठी शोमधून बाहेर जाऊ देण्याची विनंती केली. यावर रितेश यांनी सर्व स्पर्धकांची जबाबदारी आपली असल्याचे सांगत त्यांची योग्य काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले.

‘लॉक अप: ट्रुथ ऑर सज़ा’ या रिअॅलिटी शोचे सूत्रसंचालन रितेश देशमुख आणि फराह खान करत आहेत. या शोमध्ये १४ सेलिब्रिटी स्पर्धकांना तुरुंगासारख्या वातावरणात राहून कठीण टास्क पूर्ण करावे लागतात. शो दर शनिवारी ते गुरुवारी रात्री ८ वाजता नेटफ्लिक्सवर प्रसारित केला जातो.

Web Title: Joining this show was my mistake ram kapoors statement on lock upp 2 goes viral makes a special request to riteish deshmukh

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Published On: Jul 06, 2026 | 02:55 PM

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