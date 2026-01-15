धनुषच्या चाहत्यांना पोंगलचे मिळाले सरप्राईज; अभिनेत्याने पुढच्या चित्रपटाचे पोस्टर केले रिलीज, निर्मात्यांनी शीर्षकही केले उघड

धनुषच्या पुढील चित्रपटाबद्दल अंदाज होते, परंतु आता अभिनेत्याने त्याच्या आगामी चित्रपटाचे नाव जाहीर केले आहे. चाहते ही बातमी ऐकून आणखी खुश झाले आहेत. निर्मात्यांनी चित्रपटाचे नाव उघड केले आहे जे “D54” असे आहे. परंतु, गुरुवारी निर्मात्यांनी चित्रपटाचे शीर्षक जाहीर केले. चित्रपटाचे पोस्टर शीर्षकासह प्रदर्शित करण्यात आले. पोस्टरमध्ये धनुषचा लूक देखील खूप वेगळा दिसतो आहे. हा चित्रपट विघ्नेश राजा दिग्दर्शित करत आहेत. तसेच या चित्रपटाची कथा आणि स्टारकास्ट पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.
धनुषच्या चित्रपटाचे नाव काय आहे?
धनुषच्या चित्रपटाचे पहिले पोस्टर आज, गुरुवारी प्रदर्शित झाले आहे. चित्रपटाचे शीर्षक देखील या पोस्टसह शेअर करण्यात आले आहे. धनुषच्या चित्रपटाचे नाव ‘करा’ असल्याचे समजले आहे. पोस्टरमध्ये त्याचा लूकही खूप वेगळा दिसत आहे. धनुष पोस्टरमध्ये खूपच तीव्र आणि रागात दिसत आहे. त्याच्या हातात शस्त्र आहे आणि तो आगीने वेढलेला देखील दिसून आले आहे. यावरून असे सूचित होते की प्रेक्षकांना चित्रपटात काही तीव्र अॅक्शन पाहायला मिळणार आहे.
चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण तर, सुरु आहे पोस्ट-प्रॉडक्शनचे काम
धनुषच्या “करा” चित्रपटाचे पोस्टर मकर संक्रांती आणि पोंगलच्या निमित्ताने प्रदर्शित करण्यात आले आहे. धनुष आणि निर्मात्यांनी चाहत्यांना आनंदाच्या सणाच्या शुभेच्छा देत धनुषच्या नव्या चित्रपटाची बातमी देखील दिली आहे. चित्रपटाची शूटिंग आता पूर्ण झाली आहे आणि पोस्ट-प्रॉडक्शनचे काम सध्या सुरू आहे. चित्रपटाचे संगीत “परशक्ती” संगीतकार जी.व्ही. प्रकाश कुमार यांनी दिले आहे. कथा दिग्दर्शक विघ्नेश यांनी लिहिली आहे. तसेच आता या चित्रपटाची कथा जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.