बॉलीवूड अभिनेता दीपक तिजोरींची मोठी फसवणूक! ५ लाख रुपयांना गंडा; तीन जणांविरुद्ध तक्रार दाखल

बॉलीवूड अभिनेता आणि चित्रपट निर्माते दीपक तिजोरी एका मोठ्या फसवणुकीला बळी गेले आहेत. अभिनेत्याने आरोप केला आहे की त्याची ५ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. दीपकने अलीकडेच बांगूर नगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्याच्या पुढील चित्रपट प्रकल्पासाठी निधी देण्याच्या बहाण्याने तीन लोकांनी अभिनेत्याला ५ लाख रुपयांना फसवले असे आरोप अभिनेत्याने केले आहे. या फसवणुकीसंदर्भात पोलिसांनी कविता शिबाग कूपर, फौजिया अर्शी आणि आणखी एका व्यक्तीविरुद्ध फसवणूक आणि विश्वासघाताचा गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना गोरेगावमध्ये घडली असल्याचे समजले आहे.
दीपक तिजोरी हे बऱ्याच काळापासून या इंडस्ट्रीत काम करत आहेत. त्यांनी स्वतःला एक अभिनेता आणि चित्रपट निर्माते म्हणून स्थापित केले आहे. १९९० च्या दशकात आशिकी चित्रपटाने त्यांना ओळख मिळाली. दरम्यान, ते डिसेंबर २०२४ पासून त्यांच्या नवीन हिंदी चित्रपट “टॉम, डिक अँड हॅरी २” च्या पटकथेवर काम करत आहेत. चित्रपटासाठी निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, एका मित्राने त्यांची कविता कपूरशी ओळख करून दिली. कविता यांनी त्यांना सांगितले की ती प्रसिद्ध संगीत कंपनी, टी-सीरीजशी संबंधित आहे.
तिजोरी हे कविताला भेटले आणि त्यांना त्याच्या प्रकल्पाबद्दल सांगितले. असा आरोप आहे की कविताने अभिनेत्याला सांगितले की तिचे झी नेटवर्क आणि मीडिया इंडस्ट्रीमध्ये चांगले संबंध आहेत आणि ती अभिनेत्याच्या चित्रपटासाठी निधीची व्यवस्था करू शकते. परंतु, तिजोरीला नंतर कळले की कविताने आधीच टी-सीरीजमधून राजीनामा दिला आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, कविता कूपरने दीपक तिजोरीची ओशिवरा येथील तिच्या घरी फौजिया अर्शीशी ओळख करून दिली.
अभिनेत्याने दिले ५ लाख रुपये
फौजियाने स्वतःची ओळख चित्रपट निर्माती म्हणून करून दिली आणि लवकरच ती एक एअरलाइन कंपनी सुरू करणार असल्याचे सांगितले. तिने असेही म्हटले की तिचे झी नेटवर्कमध्ये चांगले संबंध आहेत आणि ती कंपनीकडून एक पत्र मिळवू शकते, ज्यामुळे तिजोरीला त्याच्या चित्रपटासाठी गुंतवणूकदार उभारण्यास मदत होईल. हे पत्र मिळवण्यासाठी, फौजियाने ५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे, जे प्रत्येकी २.५ लाख रुपयांच्या दोन हप्त्यांमध्ये द्यावे लागतील. दुसऱ्याच दिवशी, २२ फेब्रुवारी रोजी, दीपकने ही रक्कम फौजिया आरसीच्या खात्यात हस्तांतरित केली.
फोन उचलणे केले बंद अभिनेत्याचे आरोप
तिजोरीचा विश्वास संपादन करण्यासाठी, फौजियाने एक फोन कॉल आयोजित केला ज्यामध्ये एका व्यक्तीने स्वतःची ओळख झी नेटवर्ककडून ‘जोशी’ म्हणून करून दिली. तिजोरीने पहिला हप्ता म्हणून अडीच लाख रुपये दिले. आरोपीने एका आठवड्यात पत्र पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यासाठी त्यांनी करारही केला. परंतु, पैसे देऊनही, त्यांनी वचन दिलेले कागदपत्र दिले नाही आणि तिजोरीचे फोन कॉल घेणे बंद करून टाकले.
अभिनेत्यांने या तिघांवर केला गुन्हा दाखल
काहीतरी गडबड असल्याचे लक्षात आल्याने, तिजोरीने स्वतः तपास केला आणि झी नेटवर्कमध्ये जोशी नावाचा कोणीही नसल्याचे आढळून आले. त्यांना असेही लक्षात आले की महिलांनी त्यांची फसवणूक करण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांच्या नावांचा वापर केला होता. या खुलाशानंतर, तिजोरीने बांगूर नगर पोलिसांकडे संपर्क साधला आणि तक्रार दाखल केली. कविता कूपर, फौजिया अर्शी आणि त्यांच्या जोडीदाराविरुद्ध फसवणूक आणि विश्वासघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, तिन्ही आरोपींना लवकरच चौकशीसाठी बोलावले जाणार आहे आणि तपास पूर्ण झाल्यानंतर कायदेशीर कारवाई देखील केली जाणार आहे.