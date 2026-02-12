प्रियंका चोप्रा बनणार ‘Bond Girl’? कास्टिंगबाबत दिला मोठा इशारा; चाहत्यांमध्ये उत्साह

ग्लोबल आयकॉन प्रियांका चोप्रा पुन्हा एकदा चर्चेत आहे, यावेळी पुढील “जेम्स बाँड” चित्रपटाभोवती सुरू असलेल्या चर्चांमुळे. अलिकडच्याच एका मुलाखतीत तिने 007 फ्रँचायझीबद्दल एक मोठा इशारा दिला, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला. अॅमेझॉन एमजीएमकडे क्रिएटिव्ह नियंत्रण गेल्यापासून या मालिकेबद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे.
प्रियांकाने फ्रँचायझीबद्दल थेट काहीही सांगितले नाही, परंतु तिने संकेत दिला की हा प्रकल्प आता आणखी जागतिक होऊ शकतो. अलिकडेच दिलेल्या मुलाखतीत प्रियांकाने म्हटले आहे की, “हे आता खरोखर जागतिक होऊ शकते. ते कोणता मार्ग निवडतात हे पाहण्यासाठी मला खरोखर उत्सुकता आहे.” तिच्या या विधानाने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. अनेक चाहत्यांनी ती पुढील बाँड गर्ल असू शकते का असा अंदाज लावण्यास सुरुवात केली.
एका वापरकर्त्याने लिहिले, “#PriyankaChopraJonas ला पुढची बॉन्ड गर्ल मानले जात आहे?? दुसऱ्याने विचारले, “प्रियंका चोप्रा पुढची बॉन्ड गर्ल असेल का?” काहींनी अशी आशाही व्यक्त केली की जर असे झाले तर ते आश्चर्यकारक होईल. एका चाहत्याने लिहिले, “आशा आहे की हे खरे होईल… डेनिस विलेन्यूव्ह तिला दिग्दर्शित करण्याचा विचार…” या चर्चांदरम्यान, प्रियांकाने दुसऱ्या मुलाखतीत “डॉन” आणि “क्रिश” फ्रँचायझींमध्ये परतण्याचे संकेतही दिले.
तिने संभाषणात म्हटले, “मला माहित नाही की मी त्यापैकी कोणत्याहीबद्दल बोलू शकेन की नाही.” महेश बाबूंनी गंमतीने उत्तर दिले, “पुन्हा काहीतरी घडत आहे.” या तिन्ही प्रकल्पांबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. वृत्तानुसार, प्रियांकाची अमेझॉनसोबतची दीर्घकालीन भागीदारी देखील या अटकळांना खतपाणी घालत आहे. ती यापूर्वी “सिटाडेल” मालिकेत दिसली आहे आणि जॉन सीना आणि इद्रिस एल्बासोबत “हेड्स ऑफ स्टेट” मध्ये काम केले आहे.
