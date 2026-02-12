Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

प्रियंका चोप्रा बनणार ‘Bond Girl’? कास्टिंगबाबत दिला मोठा इशारा; चाहत्यांमध्ये उत्साह

अलिकडच्याच एका मुलाखतीत तिने 007 फ्रँचायझीबद्दल एक मोठा इशारा दिला, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला.

Updated On: Feb 12, 2026 | 12:18 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

ग्लोबल आयकॉन प्रियांका चोप्रा पुन्हा एकदा चर्चेत आहे, यावेळी पुढील “जेम्स बाँड” चित्रपटाभोवती सुरू असलेल्या चर्चांमुळे. अलिकडच्याच एका मुलाखतीत तिने 007 फ्रँचायझीबद्दल एक मोठा इशारा दिला, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला. अ‍ॅमेझॉन एमजीएमकडे क्रिएटिव्ह नियंत्रण गेल्यापासून या मालिकेबद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे.

प्रियांकाने फ्रँचायझीबद्दल थेट काहीही सांगितले नाही, परंतु तिने संकेत दिला की हा प्रकल्प आता आणखी जागतिक होऊ शकतो. अलिकडेच दिलेल्या मुलाखतीत प्रियांकाने म्हटले आहे की, “हे आता खरोखर जागतिक होऊ शकते. ते कोणता मार्ग निवडतात हे पाहण्यासाठी मला खरोखर उत्सुकता आहे.” तिच्या या विधानाने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. अनेक चाहत्यांनी ती पुढील बाँड गर्ल असू शकते का असा अंदाज लावण्यास सुरुवात केली.

एका वापरकर्त्याने लिहिले, “#PriyankaChopraJonas ला पुढची बॉन्ड गर्ल मानले जात आहे?? दुसऱ्याने विचारले, “प्रियंका चोप्रा पुढची बॉन्ड गर्ल असेल का?” काहींनी अशी आशाही व्यक्त केली की जर असे झाले तर ते आश्चर्यकारक होईल. एका चाहत्याने लिहिले, “आशा आहे की हे खरे होईल… डेनिस विलेन्यूव्ह तिला दिग्दर्शित करण्याचा विचार…” या चर्चांदरम्यान, प्रियांकाने दुसऱ्या मुलाखतीत “डॉन” आणि “क्रिश” फ्रँचायझींमध्ये परतण्याचे संकेतही दिले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

‘नाही मिळाले कोणतेच पैसे..’ राजपाल यादव यांच्या भावाचा मोठा दावा; सेलिब्रिटींच्या ‘सिम्पथी कार्ड’वर साधला निशाणा

तिने संभाषणात म्हटले, “मला माहित नाही की मी त्यापैकी कोणत्याहीबद्दल बोलू शकेन की नाही.” महेश बाबूंनी गंमतीने उत्तर दिले, “पुन्हा काहीतरी घडत आहे.” या तिन्ही प्रकल्पांबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. वृत्तानुसार, प्रियांकाची अमेझॉनसोबतची दीर्घकालीन भागीदारी देखील या अटकळांना खतपाणी घालत आहे. ती यापूर्वी “सिटाडेल” मालिकेत दिसली आहे आणि जॉन सीना आणि इद्रिस एल्बासोबत “हेड्स ऑफ स्टेट” मध्ये काम केले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)


राजपाल यादव यांच्या मदतीला धावून आला मिका सिंग; अभिनेत्याला दिली मोठी रक्कम, स्टार्सना दिखावा न करण्याचे आवाहन

Web Title: Will priyanka chopra become a bond girl big hint about casting sparks excitement among fans

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 12:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मी बरबाद झालो…’ Depression ने पार गेलो! असा उभा राहिला कपिल शर्मा, लढून गार केला Trauma
1

‘मी बरबाद झालो…’ Depression ने पार गेलो! असा उभा राहिला कपिल शर्मा, लढून गार केला Trauma

‘O Romeo’ची OTT रिलीज डेट ठरली? शाहिद कपूर–तृप्ती डिमरीचा क्राइम-थ्रिलर कधी आणि कुठे पाहणार? जाणून घ्या
2

‘O Romeo’ची OTT रिलीज डेट ठरली? शाहिद कपूर–तृप्ती डिमरीचा क्राइम-थ्रिलर कधी आणि कुठे पाहणार? जाणून घ्या

लग्न न करता ‘ही’ अभिनेत्री बनली तीन मुलांची आई, चित्रपटांनंतर आता मिळवली डॉक्टरेट पदवी
3

लग्न न करता ‘ही’ अभिनेत्री बनली तीन मुलांची आई, चित्रपटांनंतर आता मिळवली डॉक्टरेट पदवी

‘मला धर्म बदलायचा… ‘, कोरिओग्राफर रेमोने पालकांना सांगितले, वडिलांच्या एका अटीने बदललं आयुष्य
4

‘मला धर्म बदलायचा… ‘, कोरिओग्राफर रेमोने पालकांना सांगितले, वडिलांच्या एका अटीने बदललं आयुष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रियंका चोप्रा बनणार ‘Bond Girl’? कास्टिंगबाबत दिला मोठा इशारा; चाहत्यांमध्ये उत्साह

प्रियंका चोप्रा बनणार ‘Bond Girl’? कास्टिंगबाबत दिला मोठा इशारा; चाहत्यांमध्ये उत्साह

Feb 12, 2026 | 12:18 PM
Mumbai: भायखळ्यात १८ मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली; ५ जण गंभीर जखमी

Mumbai: भायखळ्यात १८ मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली; ५ जण गंभीर जखमी

Feb 12, 2026 | 12:12 PM
Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात उत्पादन वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर भर, मुख्यमंत्र्यांची माधवानी समूहाला भेट

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात उत्पादन वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर भर, मुख्यमंत्र्यांची माधवानी समूहाला भेट

Feb 12, 2026 | 12:11 PM
IND vs PAK : 15 फेब्रुवारीपूर्वी भारताला गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावरून पाकिस्तानला हटवण्याची संधी! जर असे झाले तर…

IND vs PAK : 15 फेब्रुवारीपूर्वी भारताला गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावरून पाकिस्तानला हटवण्याची संधी! जर असे झाले तर…

Feb 12, 2026 | 12:10 PM
Maharashtra Politics: “तपास यंत्रणा या भाडXXX झाल्यात…! अजित पवारांच्या अपघातावर संजय राऊतांचा चढला पारा

Maharashtra Politics: “तपास यंत्रणा या भाडXXX झाल्यात…! अजित पवारांच्या अपघातावर संजय राऊतांचा चढला पारा

Feb 12, 2026 | 12:05 PM
नागपूर, कोल्हापूर, सावंतवाडीसाठी धावणार 24 स्पेशल ट्रेन; गर्दीच्या काळात प्रवाशांची होणार मोठी सोय

नागपूर, कोल्हापूर, सावंतवाडीसाठी धावणार 24 स्पेशल ट्रेन; गर्दीच्या काळात प्रवाशांची होणार मोठी सोय

Feb 12, 2026 | 12:01 PM
जास्त वेळ लघवी रोखून धरण्याची सवय शरीरासाठी ठरते जीवघेणी! किडनीसंबंधित उद्भवू शकतात ‘हे’ गंभीर आजार

जास्त वेळ लघवी रोखून धरण्याची सवय शरीरासाठी ठरते जीवघेणी! किडनीसंबंधित उद्भवू शकतात ‘हे’ गंभीर आजार

Feb 12, 2026 | 12:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM