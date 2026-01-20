Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘Dhurandhar’ चा सिक्वेल ‘Dhurandhar 2 – The Revenge’ धमक्यासाठी सज्ज; टीझरला सेन्सॉर बोर्डाकडून ‘ए’ प्रमाणपत्र

आदित्य धर दिग्दर्शित "धुरंधर २" बद्दल एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. रणवीर सिंग अभिनीत या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून नवीन शीर्षक आणि टीझरला प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 11:07 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • ‘Dhurandhar’ चा सिक्वेल प्रेक्षकांच्या भेटीस
  • ‘Dhurandhar 2 – The Revenge’ असं शीर्षक
  • टीझरला सेन्सॉर बोर्डाकडून ‘ए’ प्रमाणपत्र
 

अक्षय खन्ना, रणवीर सिंग, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांसारख्या कलाकारांच्या अभिनयाने बनलेला “धुरंधर” हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर ४६ दिवसांनंतरही बॉक्स ऑफिसवर मजबूत कमाई दिसत आहे. दुसरा भाग दोन महिन्यांत प्रदर्शित होणार आहे आणि चाहते आधीच या चित्रपटासाठी उत्सुक आहेत. आता, त्याच्या शीर्षकाबद्दल नवीन माहिती समोर आली आहे. सेन्सॉर बोर्डाकडून टीझरला मिळालेले प्रमाणपत्र देखील शेअर करण्यात आले आहे.

“बॉलीवूड हंगामा” मधील वृत्तानुसार, “धुरंधर २” चे शीर्षक “धुरंधर द रिव्हेंज” असे ठेवण्यात आले आहे. शिवाय, १९ जानेवारी रोजी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने १ मिनिटापेक्षा जास्त लांबीच्या सिक्वेलच्या टीझरला मान्यता दिली आहे. चित्रपटाला A प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे आणि तो “बॉर्डर २” सोबत चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

‘माझ्या कुटुंबाला आणि नवऱ्याला यात ओढू नका’, स्पष्टीकरण देत नेहा कक्कर मीडियावर भडकली; म्हणाली ‘मला राग फक्त..’

“धुरंधर २” चा टीझर “बॉर्डर २” सोबत प्रदर्शित केला जाईल

पोर्टलने एका सूत्राच्या हवाल्याने सांगितले की, सनी देओल आणि रणवीर सिंग स्टारर हा एक देशभक्तीपर चित्रपट आहे आणि जिओ स्टुडिओ याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा नवीन टीझर “धुरंधर” च्या शेवटच्या श्रेयांवरून रूपांतरित करण्यात आला आहे आणि मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित झाल्यानंतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित केला जाणार आहे.

‘धुरंधर’ चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘धुरंधर’ चित्रपटात अक्षय खन्नाची भूमिका असलेल्या ‘रेहमान द डकैत’चा मृत्यू झाला असे दाखवण्यात आले, तर तो ‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ चित्रपटातही दिसणार असल्याचे वृत्त आहे. त्याने आधीच एका आठवड्यासाठी त्याच्या भूमिकेचे चित्रीकरण केले आहे. तो या चित्रपटात रणवीर सिंग, आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी आणि सारा अर्जुन यांच्यासोबतही दिसणार आहे. पहिल्या भागाने आतापर्यंत भारतात ₹८२६.५० कोटी आणि जगभरात ₹१२८३.५ कोटींची कमाई केली आहे.

पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे

‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ ची रिलीज तारीख

आदित्य धर दिग्दर्शित “धुरंधर: द रिव्हेंज” हा चित्रपट १९ मार्च रोजी ईदच्या निमित्ताने थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. यशच्या “टॉक्सिक” सोबत या चित्रपटाची जबरदस्त टक्कर पाहायला मिळणार आहे, ज्याच्या टीझरने ऑनलाइन चाहत्यांना उत्सुक केले आहे. दोन्ही चित्रपट वेगवेगळ्या शैलीचे आहेत. आता कोणता चित्रपट किती कमाई करतो हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.

 

Published On: Jan 20, 2026 | 11:07 AM

Jan 20, 2026 | 11:07 AM
