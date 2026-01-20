‘माझ्या कुटुंबाला आणि नवऱ्याला यात ओढू नका’, स्पष्टीकरण देत नेहा कक्कर मीडियावर भडकली; म्हणाली ‘मला राग फक्त..’

बॉलीवूड गायिका नेहा कक्कर सध्या चर्चेत असल्याचे दिसत आहे. तिने पती रोहनप्रीत सिंगशी घटस्फोट झाल्याच्या अफवांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. तिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये तिने “सर्वांपासून दूर राहण्याबद्दल” लिहिले होते. नंतर तिने ती पोस्ट डिलीट केली. आता, तिने स्पष्टीकरण जारी केले आहे आणि लोकांना या प्रकरणात तिच्या पतीला आणि कुटुंबाला ओढू नका असे आवाहन केले आहे. गायिकेने पुन्हा एक नवीन पोस्ट शेअर केली आहे.
नेहा कक्करने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये तिने जबाबदाऱ्या, नातेसंबंध आणि कामापासून ब्रेक घेण्याबद्दल चाहत्यांना सांगितले होते. ज्यामध्ये तिने पापाराझींपासून दूर राहण्याची विनंती देखील केली. त्यानंतर तिने ती पोस्ट डिलीट केली, ज्यामुळे सर्व प्रकारच्या अटकळींना सुरुवात झाली आणि लोकांनी त्यांच्या घटस्फोटाबद्दल बोलणे देखील सुरू केले.
त्यानंतर नेहाने पुन्हा एकदा इन्स्टाग्राम स्टोरीजवर तिच्या लग्नाभोवती पसरलेल्या अटकळ आणि अफवांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. या सगळ्याबद्दल गायिकेने लिहिले, “मित्रांनो, कृपया माझ्या निष्पाप पतीला आणि माझ्या प्रेमळ कुटुंबाला यात ओढू नका! ते माझ्या आयुष्यातील सर्वात दयाळू लोक आहेत आणि मी आज जे काही आहे ते त्यांच्या पाठिंब्यामुळे आहे. मला इतर काही लोकांवर आणि व्यवस्थेवर राग आला आहे. मला आशा आहे की तुम्ही समजून घ्याल आणि माझ्या पतीला आणि कुटुंबाला यापासून दूर ठेवाल. हो, मी सहमत आहे की सोशल मीडियावर पोस्ट करताना मी इतके भावनिक होऊ नये.”
गायिका नेहाने माफी मागितली
तिने सोशल मीडियावर माफी मागत पुढे लिहिले, “बिचारी भावनिक नेहा या जगासाठी खूप भावनिक आहे. माफ करा आणि धन्यवाद, माझ्या प्रिय मित्रांनो. काळजी करू नका, मी लवकरच परत येईन! खूप खूप प्रेम!” डिलीट केलेल्या पोस्टमध्ये नेहाने लिहिले, “जबाबदारी, नातेसंबंध, काम आणि मी सध्या ज्या सर्व गोष्टींबद्दल विचार करू शकते त्यातून ब्रेक घेण्याची वेळ आली आहे. मला माहित नाही की मी परत येईन की नाही. धन्यवाद.”
गायिकेने केली गोपनीयतेची विनंती
दुसऱ्या पोस्टमध्ये तिने लिहिले, “मी पापाराझी आणि चाहत्यांना विनंती करते की त्यांनी माझ्या गोपनीयतेचा आदर करावा आणि मला या जगात मुक्तपणे जगू द्यावे. कृपया, कॅमेरे नकोत! माझ्या शांतीसाठी तुम्ही हे किमान करू शकता.” असे लिहून नेहाने ही पोस्ट शेअर केली आणि चर्चेत आली. सोशल मीडियावर या पोस्टने खूप गोंधळ देखील उडाला. आणि नेहाचे चाहते पुन्हा तिच्या कमबॅकची वाट पाहत आहेत.