Happy Birthday Ranveer Singh: रणवीर सिंहच्या विक्रमांनी बदलला बॉक्स ऑफिसचा इतिहास, वाचा त्याच्या दमदार कामगिरीची कहाणी

Happy Birthday Ranveer Singh: बॉलिवूडचा ऊर्जा, अष्टपैलू अभिनय आणि वेगळ्या शैलीसाठी ओळखला जाणारा अभिनेता रणवीर सिंह आज आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. ‘बँड बाजा बारात’पासून ते मोठ्या बॉक्स ऑफिस चित्रपटांपर्यंतचा त्याचा प्रवास अनेक चढ-उतारांनी भरलेला आहे. आपल्या अभिनयाच्या जोरावर त्याने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. वाढदिवसानिमित्त त्याच्या कारकिर्दीतील काही महत्त्वाच्या टप्प्यांवर एक नजर टाकूया.
1000 कोटी क्लबमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी
रणवीर सिंहच्या ‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कामगिरी केल्याचा दावा केला जात आहे. या चित्रपटाने भारतात 1000 कोटी रुपयांच्या निव्वळ कमाईचा टप्पा पार केल्याचे सांगितले जाते आणि त्यामुळे तो चर्चेचा विषय ठरला.
3000 कोटींच्या फ्रँचायझीचा चेहरा
‘धुरंधर’ फ्रँचायझीने जागतिक बॉक्स ऑफिसवर 3000 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केल्याचा दावा केला जात आहे. या यशामुळे रणवीर सिंह मोठ्या फ्रँचायझीचा प्रमुख चेहरा म्हणून समोर आला.
परदेशातही वाढता प्रभाव
रणवीर सिंह याचे पद्मावत, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तसेच ‘धुरंधर’ मालिकेतील चित्रपटांनी उत्तर अमेरिकेत उल्लेखनीय कमाई केल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही त्याची लोकप्रियता वाढताना दिसते.
विक्रमी ओपनिंगचा दावा
‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ या चित्रपटाने भारतात प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी 145 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे हा चित्रपट हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या ओपनिंगपैकी एक मानला जातो.
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ओटीटीवरही दमदार प्रतिसाद
चित्रपटगृहांतील यशानंतर ‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ ओटीटीवरही चर्चेत राहिला. प्रदर्शित झाल्यानंतर पहिल्याच वीकेंडमध्ये या चित्रपटाला सुमारे 5 कोटी व्ह्यूज मिळाल्याचा दावा केला जात आहे.
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प्रत्येक भूमिकेत वेगळी छाप
रणवीर सिंहने बँड बाजा बारातमधील बिट्टू शर्मा, पद्मावतमधील अलाउद्दीन खिलजी आणि रॉकी और रानी की प्रेम कहानीमधील रॉकी यांसारख्या विविध भूमिका साकारून आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप सोडली आहे. प्रत्येक भूमिकेत स्वतःला पूर्णपणे बदलण्याची त्याची क्षमता हीच त्याची सर्वात मोठी ताकद मानली जाते.
रणवीर सिंहने गेल्या काही वर्षांत अभिनय, ऊर्जा आणि वेगळ्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जोरावर बॉलिवूडमध्ये स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. वाढदिवसानिमित्त त्याच्या आगामी चित्रपटांकडूनही चाहत्यांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत.