'कथा वेगळी होती आणि चित्रपट वेगळाच बनला', रश्मिका मंदानाने 'सिकंदर' बद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाली…

"सिकंदर" हा चित्रपट गेल्या वर्षी प्रदर्शित झाला होता. सलमान खान आणि रश्मिका मंदान्ना अभिनीत हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही. आता रश्मिकाने या चित्रपटाबद्दल आपले मौन सोडले आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 01:14 PM
  • रश्मिका मंदानाने ‘सिकंदर’ बद्दल केला मोठा खुलासा
  • सिकंदर’ दिग्दर्शकाने सलमानवरही केले आरोप
  • सलमाननेही दिले आरोपावर प्रत्युत्तर
 

गेल्या वर्षी सलमान खानचा “सिकंदर” हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता, ज्यामध्ये दाक्षिणात्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकेत दिसली. दाक्षिणात्य दिग्दर्शक एआर मुरुगदास दिग्दर्शित, सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही. काही काळानंतर, एआर मुरुगदास यांनी या प्रकरणावर आपले मौन सोडले. त्यांनी सलमानच्या सेटवर उशिरा येण्याचा उल्लेखही केला, ज्यामुळे सुपरस्टारने प्रत्युत्तर दिले. आता, रश्मिकानेही चित्रपटाबद्दल आपले मौन सोडले आहे.

रश्मिका मंदान्ना म्हणाली की “सिकंदर” चित्रपट पटकथेत अपेक्षित होता तसा निघाला नाही. तेलुगू पत्रकार प्रेमाशी बोलताना, अभिनेत्रीने चित्रपटाबद्दल अनेक खुलासे केले. ती म्हणाली, “सिकंदर, मला मुरुगदास सरांशी झालेली माझी चर्चा आठवते. अर्थात, नंतर जे घडले ते खूप वेगळे होते… पण जेव्हा मी पटकथा ऐकली तेव्हा ती खूप वेगळी कथा होती.”

अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “हे सहसा चित्रपटांच्या बाबतीत घडते. जेव्हा तुम्ही काही ऐकता तेव्हा ती तुम्ही ऐकलेली कथा असते, परंतु चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान, कलाकारांच्या अभिनय, संपादन आणि प्रदर्शन तारखेनुसार गोष्टी बदलतात. हे खूप सामान्य आहे. सिकंदरच्या बाबतीतही असेच घडले.” असे अभिनेत्री म्हणाली.

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट, उघडणार नशिबाचा दरवाजा; उल्टा-पुल्टा होणार खेळ

चाहत्यांनी प्रतिसाद देत लिहिले, “भाईंचा अभिनय निस्तेज होता.” रश्मिकाच्या एका जुन्या क्लिपमुळे पुन्हा एकदा “सिकंदर” बद्दल वाद सुरू झाला आहे. लोक त्यावर कमेंट करत आहेत. एका वापरकर्त्याने म्हटले, “कोणाला काय फरक पडतो? तिथे अजिबात केमिस्ट्री नव्हती.” दुसऱ्याने म्हटले, “या आपत्तीला कोणीही वाचवू शकले नसते… भाईंचा अभिनय निस्तेज होता… आणि त्याही वर, ते वडील-मुलीच्या जोडीसारखे दिसत होते. शिवाय, “लग जा गले” चा तो खराब रिमेक होता. हा चित्रपट सुरुवातीपासूनच वेगळा होता.” असे लिहून अनेक चाहत्यांनी प्रतिसाद दिला.

सॅकनिल्कच्या वृत्तानुसार, २०० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाने जगभरात फक्त १८५ कोटी रुपयांची कमाई केली. या चित्रपटात सत्यराज, काजल अग्रवाल, प्रतीक बब्बर आणि शर्मन जोशी यांनीही मुख्य भूमिका पाहायला मिळाल्या आहेत.

ए.आर. मुरुगदास काय म्हणाले?

चित्रपटाच्या अपयशानंतर दिग्दर्शक ए.आर. मुरुगदास म्हणाले की, चित्रपटाची कथा चांगली साकारली गेली नाही. कथा भावनिक होती, पण ती प्रेक्षकांना भावू शकली नाही. त्यांनी असेही म्हटले की हिंदीमध्ये चित्रपट बनवणे हे त्यांच्यासाठी एक आव्हान होते, कारण जेव्हा तुम्ही तुमच्या मातृभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषेत चित्रपट बनवता तेव्हा त्यातील भावना आणि स्थानिक संस्कृती प्रेक्षकांपर्यंत तितक्या प्रभावीपणे पोहोचत नाही. सलमानच्या कास्टिंगबद्दल ते म्हणाले की, सुपरस्टारसह चित्रपट बनवणे सोपे नाही; त्याच्या शैली आणि चाहत्यांना अनुकूल अशी पटकथा बदलावी लागते. त्यांनी असेही म्हटले की ते सेटवर उशिरा येत असत.’

Bigg Boss Marathi 6: घरातील वाद टोकाला, अनुश्रीच्या वागण्यामुळे राकेश बापटचा संयम सुटला; घर सोडण्याचा दिला इशारा

सलमाननेही यावर दिले उत्तर

सलमानने “बिग बॉस” वरील ए.आर. मुरुगदासच्या आरोपांना उत्तर दिले. त्यांनी उपहासात्मकपणे सांगितले की लोक म्हणतात की त्यांना “सिकंदर” केल्याबद्दल पश्चात्ताप होतो, पण ते त्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांची कथा चांगली होती. उशिरा येण्याच्या आरोपाबद्दल ते म्हणाले की, ‘मी चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान बरगडी तुटल्या याच्या दुखापतीमुळे उशीर होणार.’ मुरुगदासच्या दुसऱ्या चित्रपट ‘मधरासी’चे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, त्या चित्रपटात अभिनेता संध्याकाळी ६ वाजता सेटवर पोहोचायचा आणि तो ‘सिकंदर’ पेक्षाही मोठा ब्लॉकबस्टर आहे.

Published On: Jan 19, 2026 | 01:14 PM

