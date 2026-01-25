Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Famous Lgbtq Star Ko Tin Zaw Htwe Found Dead In Thailand Forest Body Found In Suspicious Condition Police Suspects Murder

लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर को टिन झाव ह्तवे यांचे निधन झाले आहे. सोशल मीडियावर अय्यरवाडी म्हणून ओळखले जाणारे को टिन झाव ह्तवे हे म्यानमारमधील एक लोकप्रिय टिकटोकर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर होते.

Updated On: Jan 25, 2026 | 12:12 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू
  • थायलंडच्या जंगलात सापडला मृतदेह
  • को टिन जॉ ह्तवे कोण आहेत?
अय्यरवाडी म्हणून ओळखले जाणारे लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर को टिन जॉ ह्तवे यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या मृत्यूची दुःखद बातमी नुकतीच समोर आली आहे. को टिन जॉ ह्तवे यांचे २० जानेवारी २०२६ रोजी निधन झाले आणि त्यांचा मृतदेह संशयास्पद परिस्थितीत सापडल्याने त्यांच्या चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ह्तवे २५ वर्षांचे होते, त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूची बातमी त्यांच्या कुटुंबियांना, मित्रांना आणि चाहत्यांना धक्का देणारी आहे. सध्या, पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. को टिन जॉ ह्तवे यांचा मृत्यू नैसर्गिक नसून त्यांची हत्या करण्यात आली असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

सोहेल सोबतच्या भांडणात नेहमीच मला खान कुटुंबाने साथ दिली…; Seema Sajdeh ला आठवला घटस्फोटाचा काळ

थायलंडच्या जंगलात सापडला मृतदेह

थायलंडच्या माई सोट जिल्ह्यातील एका जंगली भागातून को टिन जॉ ह्तवे यांचा मृतदेह संशयास्पद परिस्थितीत सापडल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर व्यक्तीचा मृतदेह थोंग गावातील एका मोठ्या झाडाखाली आढळला. ह्त्वे यांच्या शरीरावर अनेक खुणा आढळल्या असल्याचे देखील दिसले आहे. ज्यामुळे पोलिसांना हत्येचा संशय आला आहे.

को टिन जॉ ह्तवे कोण आहेत?

को टिन जॉ ह्तवे हे सोशल मीडियाच्या जगात एक प्रसिद्ध नाव होते. ते म्यानमारमधील एक लोकप्रिय एलजीबीटीक्यू स्टार आणि इन्फ्लुएन्सर व्यक्ती होते, जे त्यांच्या सौंदर्य आणि जीवनशैली ब्लॉगसाठी ओळखले जातात. ते थाई सीमावर्ती शहर माई सोटचे रहिवासी देखील होते. इन्फ्लुएन्सर असण्याव्यतिरिक्त, को टिन जॉ ह्तवे हे एक डिझायनर देखील होते आणि त्यांच्या नृत्य कंटेन्टसाठी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होते. तसेच त्यांचे सोशल मीडियावर प्रचंड चाहते आहेत, ज्यांचे 900,000 पेक्षा जास्त फॉलोअर्स होते.

‘Border 2’ मधील ‘संदेशे आते हैं…’ या गाण्यावर जावेद अख्तर यांची नाराजी व्यक्त; गायक सोनू निगमने दिले प्रत्युत्तर

त्यांच्या मृत्यूपूर्वी आला धमकीचा फोन

माई सोटमधील स्थानिक पोलिसांनुसार, को टिन जॉ ह्तवे यांना आदल्या दिवशी, १९ जानेवारी रोजी धमकीचा फोन आला. फोन केल्यानंतर, ह्त्वे एकटेच घराबाहेर पडले आणि परतले नाहीत. को टिन जॉ ह्तवे यांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे नसून पूर्वनियोजित खून असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणाचा पोलीस शोध घेत आहेत.

Web Title: Famous lgbtq star ko tin zaw htwe found dead in thailand forest body found in suspicious condition police suspects murder

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 12:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Border 2’ मधील ‘संदेशे आते हैं…’ या गाण्यावर जावेद अख्तर यांची नाराजी व्यक्त; गायक सोनू निगमने दिले प्रत्युत्तर
1

‘Border 2’ मधील ‘संदेशे आते हैं…’ या गाण्यावर जावेद अख्तर यांची नाराजी व्यक्त; गायक सोनू निगमने दिले प्रत्युत्तर

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा
2

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

सोहेल सोबतच्या भांडणात नेहमीच मला खान कुटुंबाने साथ दिली…; Seema Sajdeh ला आठवला घटस्फोटाचा काळ
3

सोहेल सोबतच्या भांडणात नेहमीच मला खान कुटुंबाने साथ दिली…; Seema Sajdeh ला आठवला घटस्फोटाचा काळ

सनी देओलच्या Border 2 ने दुसऱ्याच दिवशी केला धमाका; प्रजासत्ताक दिनी रेकॉर्ड तोडण्याची शक्यता!
4

सनी देओलच्या Border 2 ने दुसऱ्याच दिवशी केला धमाका; प्रजासत्ताक दिनी रेकॉर्ड तोडण्याची शक्यता!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

Jan 25, 2026 | 12:12 PM
Afghanistan वर ओढावलं भीषण संकट; मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट 

Afghanistan वर ओढावलं भीषण संकट; मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट 

Jan 25, 2026 | 12:10 PM
पैठण खुले कारागृहात कैद्याची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

पैठण खुले कारागृहात कैद्याची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

Jan 25, 2026 | 12:10 PM
बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

Jan 25, 2026 | 12:07 PM
‘मी एलोन मस्क आहे’ म्हणत मुंबईतील महिलेला १६.३४ लाखांचा गंडा; सायबर फसवणूक उघड

‘मी एलोन मस्क आहे’ म्हणत मुंबईतील महिलेला १६.३४ लाखांचा गंडा; सायबर फसवणूक उघड

Jan 25, 2026 | 12:00 PM
पुणे महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी लागली फिल्डिंग! राष्ट्रवादीतील ‘ही’ दोन नावे चर्चेत

पुणे महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी लागली फिल्डिंग! राष्ट्रवादीतील ‘ही’ दोन नावे चर्चेत

Jan 25, 2026 | 11:59 AM
China Crisis: शी जिनपिंग यांचा जीव धोक्यात? भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली स्वतःच्याच सैन्याचा नरसंहार; चीनमध्ये सत्तास्थैर्याला हादरा

China Crisis: शी जिनपिंग यांचा जीव धोक्यात? भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली स्वतःच्याच सैन्याचा नरसंहार; चीनमध्ये सत्तास्थैर्याला हादरा

Jan 25, 2026 | 11:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM