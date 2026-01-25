लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

सोहेल सोबतच्या भांडणात नेहमीच मला खान कुटुंबाने साथ दिली…; Seema Sajdeh ला आठवला घटस्फोटाचा काळ
थायलंडच्या जंगलात सापडला मृतदेह
थायलंडच्या माई सोट जिल्ह्यातील एका जंगली भागातून को टिन जॉ ह्तवे यांचा मृतदेह संशयास्पद परिस्थितीत सापडल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर व्यक्तीचा मृतदेह थोंग गावातील एका मोठ्या झाडाखाली आढळला. ह्त्वे यांच्या शरीरावर अनेक खुणा आढळल्या असल्याचे देखील दिसले आहे. ज्यामुळे पोलिसांना हत्येचा संशय आला आहे.
को टिन जॉ ह्तवे कोण आहेत?
को टिन जॉ ह्तवे हे सोशल मीडियाच्या जगात एक प्रसिद्ध नाव होते. ते म्यानमारमधील एक लोकप्रिय एलजीबीटीक्यू स्टार आणि इन्फ्लुएन्सर व्यक्ती होते, जे त्यांच्या सौंदर्य आणि जीवनशैली ब्लॉगसाठी ओळखले जातात. ते थाई सीमावर्ती शहर माई सोटचे रहिवासी देखील होते. इन्फ्लुएन्सर असण्याव्यतिरिक्त, को टिन जॉ ह्तवे हे एक डिझायनर देखील होते आणि त्यांच्या नृत्य कंटेन्टसाठी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होते. तसेच त्यांचे सोशल मीडियावर प्रचंड चाहते आहेत, ज्यांचे 900,000 पेक्षा जास्त फॉलोअर्स होते.
त्यांच्या मृत्यूपूर्वी आला धमकीचा फोन
माई सोटमधील स्थानिक पोलिसांनुसार, को टिन जॉ ह्तवे यांना आदल्या दिवशी, १९ जानेवारी रोजी धमकीचा फोन आला. फोन केल्यानंतर, ह्त्वे एकटेच घराबाहेर पडले आणि परतले नाहीत. को टिन जॉ ह्तवे यांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे नसून पूर्वनियोजित खून असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणाचा पोलीस शोध घेत आहेत.