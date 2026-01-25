‘Border 2’ मधील ‘संदेशे आते हैं…’ या गाण्यावर जावेद अख्तर यांची नाराजी व्यक्त; गायक सोनू निगमने दिले प्रत्युत्तर

सनी देओलचा “बॉर्डर २” हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. जावेद अख्तर चित्रपटातील गाण्यांवर नाराज होते आणि आता सोनू निगम यांनीही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. जावेद अख्तर यांनी अलीकडेच खुलासा केला की निर्मात्यांनी त्यांना चित्रपटासाठी जुनी गाणी पुन्हा लिहिण्याची विनंती केली होती. जावेद अख्तर यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आणि त्याला बौद्धिक आणि सर्जनशील कौशल्याचा अभाव म्हटले. आता सोनू निगम यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सोनू निगम यांनी काय म्हटले हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.
जावेद अख्तर यांनी त्यांची नाराजी केली व्यक्त
जावेद अख्तर यांनी १९९७ च्या “बॉर्डर” चित्रपटातील “संदेसे आते हैं” हे गाणे लिहिले. हे गाणे “बॉर्डर २” मध्येही पुन्हा तयार करण्यात आले आहे. गाणे तयार करण्यापूर्वी, निर्मात्यांनी जावेद अख्तर यांना ते पुन्हा लिहिण्याची विनंती केली, परंतु त्यांनी नकार दिला आणि जुनी गाणी पुन्हा तयार करण्यावर नाराजी व्यक्त केली. जावेद अख्तर यांनी गाण्याचे बोल पुन्हा लिहिण्यास नकार दिल्यानंतर, निर्मात्यांनी गाणे नवीन ट्विस्टसह पुन्हा सादर केले.
सोनू निगमने एक व्हिडिओ केला शेअर
सोनू निगमने आता इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. सोनू निगम म्हणाले, “बॉर्डर’ हा केवळ एक चित्रपट नाही, तर खऱ्या घटनांवर आधारित एक फ्रँचायझी आहे. त्यात आपल्या देशाच्या, आपल्या सैनिकांच्या आणि आपल्या विजयांच्या कथा दाखवल्या आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांना मोठ्या अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकारांनी ‘बॉर्डर २’ मोठ्या उत्साहाने बनवले आहे, विशेषतः संगीताने. आम्हाला आशा आहे की आपण प्रत्यक्षात जिंकलेले युद्ध पुन्हा पडद्यावर जिंकले जाईल.”
जावेद अख्तर यांना दिली प्रतिक्रिया
सोनू निगम पुढे म्हणाले, “जर ‘बॉर्डर’ हा सैनिक असेल, तर ‘संदेसे आते हैं’ गे गाणं त्यांची ओळख. हो, जावेद साहेबांचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे की जुनी गाणी पुन्हा पुन्हा वाजवणे योग्य नाही, परंतु ‘संदेसे आते हैं’ ही ‘बॉर्डर’ची ओळख आहे, त्याशिवाय चित्रपट अपूर्ण वाटतो. नवीन गाण्यांची गरजही तितकीच महत्त्वाची आहे. जावेद साहेब आमचे मार्गदर्शक आहेत, म्हणून आम्हाला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की ‘सन ऑफ द सॉइल’ हे गाणे ‘बॉर्डर २’ कडून सैनिकांना आणि आपल्या देशवासियांना एक खास भेट आहे.”