सोहेल सोबतच्या भांडणात नेहमीच मला खान कुटुंबाने साथ दिली…; Seema Sajdeh ला आठवला घटस्फोटाचा काळ

सीमा सजदेह आणि सोहेल खान यांनी १९९८ मध्ये पळून जाऊन लग्न केले आणि दोन मुलांचे पालक बनले. त्यांचे नाते २४ वर्षे टिकले, परंतु अखेर त्यांनी घटस्फोट एकमेकांसोबत घटस्फोट घेतला. सीमाने तिच्या घटस्फोटाबद्दल अनेकदा मत व्यक्त केले आहे, परंतु आता ती खुलासा करताना दिसली आहे की सलमान खान आणि तिच्या सासरच्यांनी तिला पाठिंबा दिला आणि सोहेलशी भांडण झाले तेव्हा तिच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. तिने असेही सांगितले की सलमान खानने तिला असे काहीतरी सांगितले जे तिच्या हृदयात कायमचे कोरले गेले आहे.
सीमा सजदेहने एका मुलाखतीत सांगितले की कालांतराने तिचे आणि सोहेलचे जीवन वेगळे होऊ लागले. त्या दोघांचे प्राधान्यक्रम बदलले, ज्यामुळे घटस्फोट झाला. परंतु, त्या काळात सलमान खान आणि संपूर्ण खान कुटुंब सीमाच्या पाठीशी उभे राहिले. उषा काकडे प्रॉडक्शनला दिलेल्या मुलाखतीत, सीमा सजदेहने तिचे सासरे आणि मेहुणे सलमान यांच्या पाठिंब्याबद्दल सांगितले.
सीमा सजदेह काय म्हणाली
सीमा म्हणाली, “फक्त सलमान खानच नाही, तर संपूर्ण कुटुंबाने अविश्वसनीय पाठिंबा दिला. खरं तर, सलमानने एकदा मला सांगितले होते की तुम्ही दोघे वेगळे झालात किंवा नाही, तुम्ही नेहमीच या मुलांची आई वडील राहाल. हे विधान माझ्या हृदयात बसले आहे. त्या कुटुंबाने अनेक कठीण परिस्थितीत मला साथ दिली आहे. जेव्हा जेव्हा सोहेल आणि माझे भांडण झाले तेव्हा ते अनेकदा माझी बाजू घेतात. ते अजूनही मला मुलांची काळजी घेण्यास मदत करतात.”
सीमा सजदेह पुढे म्हणाली, “योहान आता मोठा झाला आहे आणि जर मला त्याच्याशी व्यवहार करण्यासाठी कधीही मदत हवी असेल तर मी सोहेलच्या बहिणीकडे किंवा भावाकडे कोणत्याही संकोचशिवाय जाऊ शकते. ते नेहमीच माझ्यासाठी असतात. जरी मी घटस्फोट घेतला असला तरी, माझी मुले अर्धी खान आणि अर्धी सजदेह आहेत. म्हणून, त्यांच्याद्वारे, ते नेहमीच माझे कुटुंब राहणार आहेत.”
“सोहेल नेहमीच माझ्या मुलांचा बाबा राहील आणि मी नेहमीच त्यांची आई”
घटस्फोटानंतर सोहेल खानशी तिचे नाते कसे आहे? सीमा सजदेह म्हणाली, “एक काळ असा होता जेव्हा मी सोहेलवर रागावाचे आणि तो माझ्यावर रागावायचा. पण शेवटी, मी माझ्या आयुष्यातील २५ वर्षे त्याच्यासोबत घालवली आहेत. आमची मुले आहेत. तो नेहमीच त्यांचा बाबा राहील आणि मी नेहमीच माझी आई राहणार आहे. हे आयुष्यभराचे बंधन आहे.”
घटस्फोटानंतरही, सीमा सजदेहचे खान कुटुंबात महत्त्व
सीमाने त्यानंतर खान कुटुंबाबद्दल सांगितले आणि त्यातील तिचे स्थान स्पष्ट केले. ती म्हणाली, “जेव्हा मी या कुटुंबात लग्न करून आले तेव्हा मला खरोखरच ‘हम साथ साथ है’ च्या सेटवर असल्यासारखे वाटायचे. ते नेहमीच तिथे असतात. त्यांनी मला कधीही एकटे वाटू दिले नाही. मी अलीकडेच सोहेलच्या आईला भेटलो. मी अजूनही तिला माझी सासू मानते आणि त्या म्हणतात देखील, ‘तू आम्हाला भेटायला का येत नाहीस? खूप दिवस झाले आहेत. कृपया येत राहा.” असे ती म्हणताना दिसली आहे.
‘लोक म्हणतात की मी सर्व पैसे घेऊन निघून गेले’
सीमा सजदेहने घटस्फोटानंतरच्या लोकांच्या प्रतिक्रियेबद्दल आणि त्यांनी तिला ‘सोने लुटणारी’ कसे म्हटले याबद्दल सांगितले. यामुळे ती खूप निराश झाली. ती म्हणाली, “मला सर्वात जास्त त्रास ‘सोने लुटणारी’ असे म्हटल्यानंतर झाले लोकांनी मला ट्रोल केले. ते म्हणाले की मी सर्व पैसे घेतले आणि निघून गेली आहे. ते खूप वेदनादायक होते.” सीमा सजदेह यांच्याबद्दल सांगायचे झाले तर, त्या दिल्लीची रहिवासी आहे आणि तिला फॅशन डिझायनर बनायचे होते. आणि हे स्वप्न मनात ठेवून ती दिल्लीहून मुंबईला आली. तिथेच सीमाची सोहेल खानशी पहिली भेट झाली आणि ते प्रेमात पडले. त्यांनी १९९८ मध्ये लग्न केले आणि २०२२ मध्ये या दोघांचा घटस्फोट झाला.