‘मी खूप मेहनत घेतली’, Dhurandharबद्दल रणवीर सिंगचे वक्तव्य चर्चेत; भूमिकेसाठी घटवलं ‘एवढे’ वजन

२०२५ मध्ये बॉलिवूडमध्ये सर्वात मोठे आश्चर्य म्हणजे ‘धुरंधर’. रणवीर सिंग अभिनीत या चित्रपटाने सर्वांनाच चकित केले. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने २६ दिवसांत जगभरात ११ अब्ज रुपयांचा टप्पा ओलांडला, ज्यामुळे तो २०२५ मधील सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट बनला. शिवाय, आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’ हा सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपटांच्या यादीत तिसरा आणि सर्वाधिक कमाई करणारा सातवा भारतीय चित्रपट ठरला. चित्रपटाच्या प्रचंड यशानंतरही, मुख्य अभिनेता रणवीर सिंगने स्वतःला कमी लेखले आहे. त्याने अद्याप चित्रपटाच्या यशावर भाष्य केलेले नाही किंवा कोणतीही मुलाखत दिलेली नाही. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी त्याने केलेले एक विधान, जे पापाराझी फोटोग्राफर वरिंदर चावला यांनी उघड केले आहे, ते चर्चेत आहे.
‘धुरंधर’ चित्रपटावर रणवीर सिंगचे वक्तव्य
चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी रणवीर सिंगने केलेल्या एका टिप्पणीबद्दल वरिंदर चावला यांनी हिंदी रशशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की ‘धुरंधर’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी ते रणवीरला दोनदा भेटले होते आणि दोन्ही वेळा त्यांनी एकच गोष्ट सांगितली होती: “पाजी, मी खूप मेहनत केली आहे.” आणि आता रणवीरच्या मेहनतीचे फळ मिळाले आहे. चित्रपटाच्या यशानंतरही रणवीरचा लो प्रोफाइल चर्चेत आहे कारण तो बॉलिवूडमधील सर्वात उत्साही आणि अभिव्यक्तीशील स्टारपैकी एक मानला जातो. ‘धुरंधर’ चित्रपटाच्या यशानंतरही त्याने मीडिया आणि लाइमलाइटपासून अंतर राखले आहे.
धुरंधरसाठी रणवीर सिंगचा बदल
पापाराझी वरिंदर चावला यांनी रणवीरच्या संघर्ष आणि कठोर परिश्रमांवर प्रकाश टाकला, तो म्हणाला, “मी जेव्हा जेव्हा त्याला प्रमोशन दरम्यान भेटलो तेव्हा तो फक्त एकच गोष्ट म्हणाला: ‘पाजी, मी या चित्रपटासाठी खूप मेहनत घेतली.’ रणवीर सिंगने ‘धुरंधर’ मधील त्याच्या ‘हमजा’ या पात्रासाठी खूप मेहनत घेतली.’ या भूमिकेसाठी त्याने सुरुवातीला १५ किलो वजन वाढवले आणि नंतर शूटिंगनंतर तितक्याच लवकर वजन कमी केले. आणि चित्रपट पाहिल्यानंतर हे स्पष्ट होते की हे केवळ रणवीरच्या मेहनतीचे परिणाम नाही तर संपूर्ण टीमचे आहे.”
