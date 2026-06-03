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‘मेड इन इंडिया: द टायटन स्टोरी’ वेब सीरिजला हमदर्द लॅबोरेटरीजचे सह-प्रायोजकत्व! 

Updated On: Jun 03, 2026 | 05:42 PM IST
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सारांश

हमदर्द लॅबोरेटरीज इंडियाने जिम सरभ अभिनीत ‘मेड इन India: द टायटन स्टोरी’ या वेब सीरिजसाठी सह-प्रायोजकत्व जाहीर केले आहे. भारतातील प्रतिष्ठित स्वदेशी ब्रँड टायटनचा प्रवास आणि त्याचा सांस्कृतिक प्रभाव या मालिकेतून उलगडला जाणार आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • भारतातील हमदर्दचा वारसा यावर आधारित हा माहितीपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला होता.
  • बदलत्या ग्राहक अपेक्षांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
  • आधुनिक कथाकथनाच्या माध्यमातून नव्या पिढीपर्यंत प्रेरणादायी कथा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
भारतातील अग्रगण्य स्वदेशी आरोग्यसेवा ब्रँड हमदर्द लॅबोरेटरीज इंडियाने अभिनेता जिम सरभ प्रमुख भूमिकेत असलेल्या ‘मेड इन इंडिया: द टायटन स्टोरी’ या वेब सीरिजसाठी सह-प्रायोजक म्हणून सहभाग जाहीर केला आहे. भारतातील एका प्रतिष्ठित स्वदेशी ब्रँडचा प्रवास, त्याची उद्योजकीय वाटचाल आणि सांस्कृतिक प्रभाव उलगडणारी ही मालिका ३ जूनपासून अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर प्रदर्शित झाली आहे. या सहकार्यामुळे हमदर्द आणि जिम सरभ यांच्यातील आधीच्या ‘युनानी की कहाणी’ या माहितीपटातून सुरू झालेली भागीदारी अधिक मजबूत झाली आहे. युनानी वैद्यकशास्त्राचा इतिहास, तत्त्वज्ञान आणि भारतातील हमदर्दचा वारसा यावर आधारित हा माहितीपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला होता.

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एक शतकाहून अधिक काळ भारतीयांचा विश्वास जिंकलेल्या हमदर्दसाठी ही भागीदारी विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. भारतीय परंपरा, नवोपक्रम आणि उद्योजकीय यशाच्या कथा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने कंपनीने या प्रकल्पाला पाठबळ दिले आहे. या सहकार्यांतर्गत हमदर्दला वेब सीरिजच्या विविध प्रचारमाध्यमांमध्ये विशेष स्थान मिळणार आहे. तसेच ‘टाईमलेस टेल्स विथ जिम’ या विशेष कंटेंट मालिकेत अभिनेता जिम सरभ आणि हमदर्दचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय विश्वस्त अब्दुल मजीद यांच्यातील संवादही प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चर्चेत भारतीय वारसा, ब्रँडवरील विश्वास आणि बदलत्या ग्राहक अपेक्षांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.

याशिवाय, हमदर्दचा ‘युनानी की कहाणी’ हा माहितीपटही अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे भारताच्या समृद्ध आरोग्य आणि सांस्कृतिक वारशाची ओळख अधिक व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणार आहे. या भागीदारीविषयी बोलताना हमदर्द लॅबोरेटरीजचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय विश्वस्त अब्दुल मजीद यांनी सांगितले की, भारतीय मूल्ये आणि परंपरांवर आधारित कथा समाजात सांस्कृतिक बंध अधिक दृढ करतात. भारताच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या संस्था आणि विचारांचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने हे सहकार्य करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

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भारतीय वारसा, विश्वास आणि दीर्घकालीन ग्राहक नातेसंबंध यांना केंद्रस्थानी ठेवून उभारलेल्या या सहकार्यामुळे आधुनिक कथाकथनाच्या माध्यमातून नव्या पिढीपर्यंत प्रेरणादायी कथा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

Web Title: Hamdard laboratories co sponsors made in india the titan story web series

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Published On: Jun 03, 2026 | 05:42 PM

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