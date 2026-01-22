Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

दो दीवाने सहर में या चित्रपटातील पहिले गाणे ‘आसमा’ रिलीज झाले आहे. मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांच्या हृदयस्पर्शी केमिस्ट्रीसह सादर झालेले हे गाणे प्रेमाचा एक ताजा, नव्या धाटणीचा अनुभव देतं.

Updated On: Jan 22, 2026 | 06:30 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

झी स्टुडिओज आणि भन्साळी प्रोडक्शन्सचा  दो दीवाने सहर में  हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाने रिलीज होण्यापूर्वीच प्रेक्षकांची मन जिंकली आहेत. या चित्रपटाच्या टीझरला प्रेक्षक भरभरून प्रेम देत आहेत. वास्तवाशी जोडलेली, आश्चर्यांनी भरलेली आणि अत्यंत रिलेटेबल अशी प्रेमकथा मांडणारा हा चित्रपट—गोंधळलेलं, अपूर्ण पण तरीही सुंदर असलेलं प्रेम युगलासाठी परफेक्ट व्हॅलेंटाईन ट्रीट ठरत आहे.

टीझरने या वेगळ्या प्रेमकथेची योग्य पार्श्वभूमी तयार केल्यानंतर, आता निर्मात्यांनी चित्रपटातील पहिले गाणे ‘आसमा’ रिलीज केले आहे. मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांच्या हृदयस्पर्शी केमिस्ट्रीसह सादर झालेले हे गाणे प्रेमाचा एक ताजा, नव्या धाटणीचा अनुभव देतं.
परंपरागत प्रेमगीतांपासून वेगळं वाटणारं ‘आसमा’ हे खऱ्या अर्थाने ‘क्लटर-ब्रेकिंग’ गाणं आहे. मधुर संगीत आणि दृश्यात्मक कथनाच्या जोरावर हे गाणं वास्तवातील, अनुभवलेलं प्रेम पडद्यावर जिवंत करतं. अजून एकमेकांना समजून घेण्याच्या प्रवासात असलेल्या जोडप्याची शांत उत्सुकता आणि नाजूक भावना हे गाणं अतिशय सुंदरपणे टिपतं. मृणाल आणि सिद्धांत यांची केमिस्ट्री अगदी सहज उलगडत जाते, ज्यामुळे गाण्याला मनाला भिडणारी छटा मिळते.

 

Bigg Boss Marathi 6 : घरात वादाचा भडका! राकेश आणि अनुश्री यांच्यात पुन्हा जुंपली; भांडणात कोणाची बोलती होणार बंद? पाहा प्रोमो

जुबिन नौटियाल आणि नीती मोहन यांचा आवाज आत्म्याला स्पर्श करत आहे. ‘आसमा’ हे गाणं भावनिक पातळीवर खोलवर पोहोचतं. हिशाम अब्दुल वहाब यांची सुरेल संगीत रचना प्रेमभावना अधिक उंचावते, तर अभिरुची चंद यांचे भावपूर्ण शब्द हे गाणं दीर्घकाळ मनात रेंगाळणारं बनवतात—या सिझनमधील प्रेमाचा एक ताजातवाना आवाज म्हणून.

तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या भूमिकांमध्ये झळकणार आदिनाथ कोठारे, ‘या’ बिग बजेट प्रोजेक्ट्समधून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

झी स्टुडिओज आणि भन्साळी प्रोडक्शन्स सादर करत आहेत Do Deewane Seher Mein. मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट रवि उद्यावर दिग्दर्शित आहे. संजय लीला भन्साळी, प्रेरणा सिंग, उमेश कुमार बन्सल आणि भारत कुमार रंगा यांनी रवि उद्यावर फिल्म्सच्या सहयोगाने या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. Do Deewane Seher Mein हा चित्रपट 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

Published On: Jan 22, 2026 | 06:30 PM

