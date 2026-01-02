Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

”मी देवाच्या आश्रयात..”, व्हायरल AI व्हिडीओवर जावेद अख्तरांचा संताप, कायदेशीर कारवाईचा इशारा

जावेद अख्तर एका एआय व्हिडिओमुळे संतापले असून या प्रकरणी त्यांनी न्यायालयात नेण्याची धमकी दिली आहे

Updated On: Jan 02, 2026 | 06:58 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

प्रसिद्ध बॉलीवूड लेखक जावेद अख्तर हे त्यांच्या स्पष्टवक्त्यांसाठी अनेकदा चर्चेत असतात. यामुळे ते अनेकदा ट्रोलर्सचे लक्ष्य बनतात. ते अनेकदा त्यांना निर्भयपणे उत्तर देतात. आता, ते त्यांच्या एका एआय व्हिडिओमुळे संतापले आहेत आणि त्यांनी ते न्यायालयात नेण्याची धमकी दिली आहे. टोपी घातलेल्या त्यांच्या एका डीपफेक व्हिडिओमुळे ते संतापले आहेत असे म्हटले जाते. त्यांनी त्याबद्दल एक पोस्ट शेअर केली आहे.

जावेद अख्तर यांनी एआय व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिली
जावेद अख्तर यांनी ट्विटरवर एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या कथित व्हिडिओवर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, “माझा एक बनावट व्हिडिओ फिरत आहे. त्यात टोपी घातलेला माझा कंप्यूटरद्वारे तयार केलेला फोटो आहे आणि दावा केला आहे की मला शेवटी देवाचा आश्रय मिळाला आहे. हे मूर्खपणा आहे.”

‘महाकाली’च्या सेटवरून Akshaye Khanna चा पहिला लूक व्हायरल, चाहत्यांची उत्सुकता वाढली; चित्रपट कधी होणार रिलीज?

जावेद यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले आहे की, “मी या प्रकरणाची तक्रार सायबर पोलिसांना करण्याचा विचार करत आहे. मी या बनावट बातम्यांसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला आणि ती फॉरवर्ड करणाऱ्या काही लोकांना माझ्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवल्याबद्दल न्यायालयात नेईन.” त्यांची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वापरकर्ते त्यावर कमेंट आणि प्रतिक्रिया देत आहेत.


Tighee Movie: तीन स्त्रिया, एक भावस्पर्शी कथा, पीआयएफएफच्या मराठी सिनेमा कॉम्पिटिशन विभागात ‘तिघी’ची अधिकृत निवड

या स्टार्सचे एआय व्हिडिओ देखील व्हायरल झाले आहेत
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जावेद अख्तरच नाही तर त्यांच्या आधीही अनेक स्टार्सचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये कंगना राणौत, काजोल, जान्हवी कपूर आणि रश्मिका मंदान्ना सारख्या स्टार्सचा समावेश आहे, ज्यांचे डीपफेक व्हिडिओ समोर आले आहेत. सेलिब्रिटींनी याबद्दल वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे आणि अनेक कलाकारांनी कारवाई देखील केली आहे.

