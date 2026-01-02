”मी देवाच्या आश्रयात..”, व्हायरल AI व्हिडीओवर जावेद अख्तरांचा संताप, कायदेशीर कारवाईचा इशारा

प्रसिद्ध बॉलीवूड लेखक जावेद अख्तर हे त्यांच्या स्पष्टवक्त्यांसाठी अनेकदा चर्चेत असतात. यामुळे ते अनेकदा ट्रोलर्सचे लक्ष्य बनतात. ते अनेकदा त्यांना निर्भयपणे उत्तर देतात. आता, ते त्यांच्या एका एआय व्हिडिओमुळे संतापले आहेत आणि त्यांनी ते न्यायालयात नेण्याची धमकी दिली आहे. टोपी घातलेल्या त्यांच्या एका डीपफेक व्हिडिओमुळे ते संतापले आहेत असे म्हटले जाते. त्यांनी त्याबद्दल एक पोस्ट शेअर केली आहे.
जावेद अख्तर यांनी एआय व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिली
जावेद अख्तर यांनी ट्विटरवर एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या कथित व्हिडिओवर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, “माझा एक बनावट व्हिडिओ फिरत आहे. त्यात टोपी घातलेला माझा कंप्यूटरद्वारे तयार केलेला फोटो आहे आणि दावा केला आहे की मला शेवटी देवाचा आश्रय मिळाला आहे. हे मूर्खपणा आहे.”
जावेद यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले आहे की, “मी या प्रकरणाची तक्रार सायबर पोलिसांना करण्याचा विचार करत आहे. मी या बनावट बातम्यांसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला आणि ती फॉरवर्ड करणाऱ्या काही लोकांना माझ्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवल्याबद्दल न्यायालयात नेईन.” त्यांची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वापरकर्ते त्यावर कमेंट आणि प्रतिक्रिया देत आहेत.
A fake video is in circulation showing my fake computer generated picture with a topi on my head claiming that ultimately I have turned to God . It is rubbish . I am seriously considering to report this to the cyber police and ultimately dragged the person responsible for this… — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) January 1, 2026
या स्टार्सचे एआय व्हिडिओ देखील व्हायरल झाले आहेत
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जावेद अख्तरच नाही तर त्यांच्या आधीही अनेक स्टार्सचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये कंगना राणौत, काजोल, जान्हवी कपूर आणि रश्मिका मंदान्ना सारख्या स्टार्सचा समावेश आहे, ज्यांचे डीपफेक व्हिडिओ समोर आले आहेत. सेलिब्रिटींनी याबद्दल वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे आणि अनेक कलाकारांनी कारवाई देखील केली आहे.