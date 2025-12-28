कुणाचा ब्रेकअप, कुणाचं मोडलं लग्न; 2025 मध्ये ‘या’ सेलिब्रिटी जोड्यांच्या नात्यात पडली दरी, संसार उद्ध्वस्त

२०२५ हे वर्ष शेवटच्या टप्प्यात आहे. हे वर्ष अनेकांसाठी चांगले गेले आहे, तर काही बॉलिवूड सेलिब्रिटीसाठी ठीक ठाक गेले. या वर्षात काहींच्या आयुष्यात त्यांचा जोडीदार आला तर काहींचा ब्रेकअप झाला. पण आज आम्ही तुम्हाला अशा सेलिब्रिटींबद्दल सांगत आहोत ज्यांचे प्रेम जीवन अपूर्ण राहिले आहे. काहींना प्रेमात अडकून पडावे लागले आहे, तर काहींचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहे. चला तुम्हाला त्या जोडप्यांबद्दल सांगूया.
युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा
युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा हे २०२५ मधील सर्वात चर्चेत असलेल्या जोडप्यांपैकी एक होते. २०२० मध्ये लॉकडाऊन दरम्यान त्यांनी लग्न केले आणि अवघ्या चार वर्षांनी त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. डिसेंबर २०२० मध्ये गुडगाव येथे त्यांचे भव्य लग्न झाले होते, परंतु फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांनी त्यांचे नाते संपवले. त्यांच्या घटस्फोटामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आणि दोघांनीही एकमेकांवर असंख्य आरोप केले.
पलाश मुच्छल आणि स्मृती मानधना
पलाश मुच्छल आणि स्मृती मानधना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये लग्न करणार होते. पलाशने स्मृतीला मैदानावर सर्वांसमोर प्रपोज केले, त्यानंतर दोघांनी त्यांच्या नात्याबद्दल बातम्या दिल्या. त्यानंतर, लग्नाच्या फक्त एक दिवस आधी, स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत अचानक बिघडल्याची बातमी आली, ज्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आले. नंतर पलाशवर फसवणूकीचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर, दोघे लवकरच लग्न करणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या. डिसेंबरमध्ये, त्यांनी अधिकृत निवेदनाद्वारे त्यांचे लग्न मोडल्याची माहिती दिली.
तमन्ना भाटिया आणि विजय वर्मा
२०२५ मधील सर्वात आश्चर्यकारक ब्रेकअपपैकी एक म्हणजे तमन्ना भाटिया आणि विजय वर्मा यांचे ब्रेकअप. हे दोघे दोन वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होते आणि अनेकदा कार्यक्रम आणि पार्ट्यांमध्ये एकत्र दिसले. त्यांचे नाते अखेर २०२५ मध्ये संपुष्टात आले. त्या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. हे चाहत्यांसाठी एक मोठा धक्का होता. दोघेही अनेकदा उघडपणे एकमेकांना पाठिंबा देताना दिसले. ब्रेकअपबद्दल विजय वर्मा म्हणाले की त्यांच्या सार्वजनिक नात्यामुळे त्यांच्या नात्यावर परिणाम झाला आहे.
शिवांगी जोशी आणि कुशल टंडन
शिवांगी जोशी आणि कुशल टंडन ही प्रेक्षक आणि चाहत्यांसाठी एक आवडती जोडी आहे. त्यांच्या केमिस्ट्रीचे सर्वत्र कौतुक झाले. जरी दोघांनीही कधीही त्यांचे नाते अधिकृत केले नाही, तरी सोशल मीडियावर त्यांच्या परस्पर समर्थनामुळे लोकांना त्यांचे नाते निश्चित झाले आहे असे वाटले. त्यांची केमिस्ट्री स्पष्ट होती, परंतु अलीकडेच, जून २०२५ मध्ये, कुशलने कबूल केले की ते अनेक महिन्यांपासून वेगळे आहेत. त्यांच्या अचानक वेगळेपणामुळे चाहत्यांना खूप दुःख झाले.
प्रियांका चहर आणि अंकित गुप्ता
प्रियंका चहर आणि अंकित गुप्ता हे चाहत्यांचे आवडते आहेत. लोकांना त्यांना एकत्र आणि त्यांची केमिस्ट्री पाहून खूप आनंद झाला. “उडारियां” च्या सेटवर त्यांनी एक नाते निर्माण केले आणि नंतर “बिग बॉस १६” मध्ये दिसले, जिथे ते जवळचे मित्र बनले. या वर्षी मार्चमध्ये त्यांचे ब्रेकअप झाले.