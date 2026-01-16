Ek Din चित्रपटाच्या पोस्टरवरून सुरु झाला वाद! जुनैद खान आणि साई पल्लवीच्या पहिला लूक पाहून नेटकरी संतापले; म्हणाले…

आमिर खानचा मुलगा जुनैद खानचा तिसरा चित्रपट “एक दिन” चा पहिला लूक पोस्टर १५ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेत्री साई पल्लवी देखील दिसली आहे. पोस्टर प्रदर्शित झाल्यानंतर काही वेळातच वापरकर्त्यांनी निर्मात्यांवर टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी असा दावा केला की पोस्टर चोरीचा आहे आणि शीर्षक मूळ चित्रपटातूनच भाषांतरित आणि कॉपी केले आहे. लोकांनी आमिरला “रिमेकचा राजा” असेही म्हटले.
साई पल्लवी आणि जुनैद खानच्या “एक दिन” चे पोस्टर प्रदर्शित झाल्यानंतर, एका रेडिट वापरकर्त्याने दावा केला की, “एका थाई चित्रपटाचा रिमेक. मूळ चित्रपटाचे पोस्टर वापरले गेले आहे. शीर्षक देखील भाषांतरित आणि कॉपी केले गेले आहे.” असे म्हणून आता अनेक लोक चित्रपटावर आणि चित्रपटाच्या पोस्टरवर टीका करत आहे, “एक दिन” चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधीच अडचणीत अडकला आहे.
‘एक दिन’ चित्रपटावर टीका
या पोस्टवरील कमेंटमध्ये अनेकांनी आमिर खानवर टीकाही केली. एकाने लिहिले, “रिमेकचा राजा, आमिर सर, परत आला आहे.” दुसऱ्याने म्हटले, “आता मला आठवले, मला वाटले की हे एखाद्या जुन्या चित्रपटाच्या पोस्टरसारखे दिसत आहे.” दुसऱ्याने म्हटले, “काहीतरी वेगळे का करू नये, असे काहीतरी जे मूळ चित्रपटासारखे नाही?”. असे म्हणून अनेक युजर्सने कंमेंट करून आपले मत व्यक्त केले आहे.
“एक दिन” चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख
निर्मात्यांनी गेल्या गुरुवारी जाहीर केले की “एक दिन” हा चित्रपट १ मे २०२६ रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सुनील पांडे दिग्दर्शित या चित्रपटाची कथा स्नेहा देसाई आणि स्पंदन मिश्रा यांनी लिहिली आहे. निर्मात्यांमध्ये मन्सूर खान, आमिर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांचा समावेश आहे. जुनैद हा सहाय्यक निर्माता आणि अभिनेता देखील आहे. वृत्तानुसार, हा चित्रपट मूळतः नोव्हेंबर २०२५ मध्ये “मेरे राहो” या शीर्षकाने प्रदर्शित होणार होता, परंतु तो पुढे ढकलण्यात आला आहे. हा २०१६ मधील थाई चित्रपट “वन डे” चा रिमेक असल्याचे म्हटले जात आहे. “एक दिन” चे पोस्टर प्रदर्शित करण्यासोबतच, निर्मात्यांनी चित्रपटाचा टीझर आज, १६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणाही केली.