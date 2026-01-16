Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘सूर्यकुमार खूप मेसेज करायचा’ ‘या’ वक्तव्यावरुन खुशी मुखर्जीविरुद्ध तक्रार दाखल; 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा

अभिनेत्री खुशी मुखर्जी अडचणीत अडकली आहे. तिच्याविरुद्ध १०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. तिला किमान ७ वर्षांची शिक्षा व्हावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 09:47 AM
अभिनेत्री खुशी मुखर्जीविरुद्ध १०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावरील प्रभावशाली फैजान अन्सारी यांनी १३ जानेवारी २०२६ रोजी हा खटला दाखल केला. खुशीने भारतीय टी-२० आंतरराष्ट्रीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्याबद्दल टिप्पणी केली होती, असा दावा करत की तो क्रिकेटपटू तिला वारंवार मेसेज करत असे.

वृत्तानुसार, मुंबईतील रहिवासी फैजान अन्सारी यांनी गाझीपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी खुशी मुखर्जी यांचे दावे बदनामीकारक आणि खोटे असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की खुशी जाणूनबुजून प्रसिद्धीसाठी त्यांच्याबद्दल अशी विधाने करत आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर क्रिकेटपटूची प्रतिष्ठा खराब होऊ शकते.

७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची मागणी

फैजानने अभिनेत्रीवर कडक कारवाईची मागणी केली आहे, किमान ७ वर्षांची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. माध्यमांशी बोलताना तो म्हणाला, “आम्हाला खुशी मुखर्जीविरुद्ध तात्काळ एफआयआर दाखल करायचा आहे. मी माझ्या लेखी तक्रारीत हे नमूद केले आहे. मला इन्स्टाग्राम २० लाखांहून अधिक लोक फॉलो करतात आणि लाखो लोक माझे व्हिडिओ पाहतात. न्याय मिळेपर्यंत मी गाजीपूरमध्येच राहीन. जर खुशी तिचे आरोप सिद्ध करू शकली तर मी सार्वजनिकरित्या माफी मागण्यास तयार आहे.” फैजान अन्सारी यांनी यापूर्वी पूनम पांडेविरुद्ध १०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल केला होता.

खुशी मुखर्जीचा दावा

काही दिवसांपूर्वी खुशीने दावा केला होता की सूर्यकुमार तिला मेसेज करायचा. तिने असेही म्हटले होते की अनेक क्रिकेटपटू तिला करत होते. ती म्हणाली, “सूर्यकुमार मला खूप मेसेज करायचा. आता आम्ही जास्त बोलत नाही. मला त्याच्याशी संबंध ठेवायचेही नाही. मला लिंक-अपच्या अफवा आवडत नाहीत.” नंतर, एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिचा सूर बदलला. तिने सांगितले की तिचे सूर्यकुमारशी कधीही प्रेमसंबंध नव्हते. शब्द अतिशयोक्तीपूर्ण होते, ज्यामुळे गैरसमज निर्माण झाला. ती पूर्वी फक्त सूर्यकुमारशी मैत्री म्हणून बोलत होती, पण आता कोणताही संपर्क नाही.

Published On: Jan 16, 2026 | 09:47 AM

