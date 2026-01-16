Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bigg Boss Marathi 6 : तन्वीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, सागर कारंडेला ‘कॉमेडी’वरून हिणवलं; घरातील सदस्यांचा चढला पारा

'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये सध्या स्पर्धकांमध्ये राडा होताना दिसत आहे. अशातच आता घरात चौथ्या दिवशी कॅप्टनसी टास्क देखील रंगला आहे. तसेच आता 'बिग बॉस'च्या घरात पुढे काय घडते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 10:54 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • तन्वीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा
  • सागर कारंडेला ‘कॉमेडी’वरून हिणवलं
  • घरातील सदस्यांचा चढला पारा
 

‘बिग बॉस मराठी ६ ‘ मध्ये चौथ्या दिवशी कॅप्टनसीचा टास्क आणखी रंगणार आहे. या टास्कदरम्यान स्पर्धकांमध्ये राडा देखील झालेला पाहायला मिळणार आहे. विशालनं गळा पकडल्याचा आरोप ओमकारने केला. त्याचबरोबर टास्क संपला असताना सोनालीनं कानाखाली मारली, असं तन्वी म्हणाली. इतकंच नव्हे तर सागर कारंडे आणि तन्वी कोलते यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली. तन्वीनं सागरच्या प्रोफेशनवरून त्याला हिणवलं असल्याचे दिसले आहे. आता हा सगळं चर्चेचा विषय ठरला आहे. तसेच तन्वीने सागरच्या प्रोफेशनवरून बोलण्याचा तिचा हेतू नव्हता असे देखील सांगितले आहे.

‘बिग बॉस मराठी ६’मध्ये चौथ्या दिवशी ‘लांडगा आला रे आला’ हा टास्क कॅप्टन्सीसाठी खेळवण्यात आला. लोकर गोळा करून त्या मेंढ्यांमध्ये भरून मेंढ्या बनवायच्या असतात. या खेळात बाद होणाऱ्या स्पर्धकाचे सीक्रेटही समोर येणार असल्याचे ‘बिग बॉस’ने सांगितले आहे. अनुश्री आणि सोनाली यांची टीम ‘ए’ असते तर तन्वी आणि प्राजक्ता आणि टीम ‘बी’ असते. ओमकार आणि सागर, अनुश्री-सोनालीच्या टीमकडून खेळताना दिसतात तर, विशाल आणि आयुष प्राजक्ता-तन्वीच्या टीमकडून खेळतात.

Bigg Boss Marathi 6: ”भाऊ आहे आपला..”, शिव ठाकरेने ‘या’ स्पर्धकासाठी पोस्ट शेअर करत दिला पाठिंबा, म्हणाला…

हा टास्क सुरु असताना ओमकार आणि विशालमध्ये हातापायी झाल्यामुळे बिग बॉस टास्क थांबवतात. टास्क थांबताच सोनालीनं माझ्या कानाखाली मारली, असं म्हणत तन्वी आरडाओरडा करते. त्यामुळे सगळेच स्पर्धक चिडतात. सागर म्हणतो, ‘तोंड आहे की गटार’ तन्वीही सागरला ‘बावळट’ म्हणते. आणि नंतर सागर आणि तन्वीची भांडण होताना दिसते.

पुढे, सागर आणि अनुश्री बोलत असताना तन्वी येते आणि म्हणते, ‘टास्क थांबवलाय’ त्यावर सागर म्हणतो, ‘तू नको सांगू’ तन्वी म्हणते, ‘मी लक्ष ठेवून आहे तुझ्यावर. कॉमेडी करत जातो तू. तुला वाटतं कॉमेडी करतो म्हणून’ तन्वीनं असं बोलताच सागरचा पारा चढतो. सागरचा राग अनावर होतो आणि तो म्हणतो, ‘कॉमेडी माझं प्रोफेशन आहे’ आणि यावर तन्वी म्हणते, ‘प्रोफेशनवर बोलले नाहीये मी. तू कॉमेडी करून भांडण मिटवतो’ सागरही मोठ्याने, ‘कुणाच्या बापाचं खात नाही’ असं म्हणतो. तरीही तन्वी कॅमेरासमोर मोठ-मोठ्याने ओरडते. सर्व स्पर्धकांना तन्वीचं बोलणं खटकतं. करणसुद्धा सागरची बाजू घेऊन ‘तिनं असं प्रोफेशनबद्दल बोलायला नको’ असं म्हणतो.

‘सूर्यकुमार खूप मेसेज करायचा’ ‘या’ वक्तव्यावरुन खुशी मुखर्जीविरुद्ध तक्रार दाखल; 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा

आणि यानंतर घरातील सगळे सदस्य तन्वीला शांत करण्याचा प्रयत्न करतात परंतु ती सुरूच राहते. तसेच सागरला पाठिंबा देत दीपाली सय्यद देखील पुढे येते आणि तन्वीसोबत भांडणांना दिसले. आता आजच्या भागात हा टास्क पुढे जाताना दिसणार आहे, आता पुढच्या टास्कमध्ये कोण काय करत? आणि कोण कॅप्टन्सी टास्क जिंकतं हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.

Published On: Jan 16, 2026 | 10:54 AM

ताज्या बातम्या

व्हिडिओ

