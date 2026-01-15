एक महिना घरात बंद राहिलेला ‘हा’ अभिनेता ठरला The 50 या शोचा पहिला स्पर्धेक, पोस्ट करत म्हणाला, “एका सिंहाला दुसऱ्या सिंहाने”

भारतातील सर्वात मोठा रिअॅलिटी शो, “द ५०”, टीव्हीवरील सर्वात लोकप्रिय आणि वादग्रस्त रिअॅलिटी शो, “बिग बॉस १९” च्या अंतिम फेरीपासूनच चर्चेत आहे. दररोज, शोशी संबंधित नवीन माहिती आणि प्रोमो व्हिडिओ प्रसिद्ध होत आहेत आणि आता स्पर्धकांची नावे देखील उघड होत आहेत. शोच्या निर्मात्यांनी एक जोरदार पाऊल उचलले आहे. खरं तर, त्यांनी प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता करण पटेलला “द ५०” मध्ये पहिला निश्चित स्पर्धक बनवले आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की करण पटेल हा केवळ भारतीय टेलिव्हिजनवरील एक मोठे नाव नाही तर ते त्याच्या दमदार अभिनय आणि स्पष्टवक्त्या शैलीसाठी देखील ओळखले जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून, तो असा व्यक्ती म्हणून ओळखले जातो आहे जो आपले मन मोकळेपणाने बोलतो आणि कधीही हार मानत नाही आणि या गुणांमुळे तो काल्पनिक आणि रिअॅलिटी शोमध्येही लोकप्रिय आहे.
या अभिनेत्याने स्वतः ‘द ५०’ मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे आणि त्याने त्याचा भाग होण्याचे कारण सांगितले आहे. ‘द ५०’ चा भाग होण्याबद्दल करण पटेल म्हणाला, “एक महिना घरात बंद राहून, मित्र आणि कुटुंबापासून दूर राहून, ही अशी गोष्ट होती ज्याची मी स्वतःसाठी कधीही कल्पना केली नव्हती, परंतु या शोची संकल्पना ऐकताच मला लगेच वाटले की मला त्याचा भाग व्हायला हवे.”
करण पुढे म्हणाला, “‘५०’ मला रोमांचित करते. खेळ, स्पर्धा आणि त्यासोबत येणारा वेडेपणा खरोखरच अद्भुत असणार आहे.” करण असेही म्हणाला, “मी माझ्या उर्वरित सहकाऱ्यांना भेटण्यासाठी खूप उत्सुक आहे आणि आशा आहे की, मला काही जुने चेहरे देखील दिसतील. मी माझे सर्वोत्तम प्रयत्न करेन. मी नेहमीच असे मानत आलो आहे की मनोरंजन जबाबदारीने केले पाहिजे आणि म्हणूनच हा खेळ-आधारित फॉरमॅट मला आवडला. माझ्यासाठी, हा शो मजा, सकारात्मकता आणि निरोगी स्पर्धेबद्दल आहे.”
शोचा पहिला कन्फर्म स्पर्धक म्हणून त्याच्या आगमनाची घोषणा करताना, करणने एक पोस्ट शेअर केली ज्यामध्ये तो “द ५०” निमंत्रण पत्रांसह पोज देताना दिसतो. हे फोटो शेअर करताना करणने कॅप्शनमध्ये लिहिले, “एका सिंहाला दुसऱ्या सिंहाने बोलावले आहे… उत्साह आणि प्रश्न आहेत…” पहिल्या स्पर्धक म्हणून करण पटेलच्या नावाने चाहत्यांच्या अपेक्षा लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. आता, प्रेक्षक शोच्या उर्वरित स्पर्धकांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
