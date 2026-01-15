‘दिल्ली थंड आहे, गाडीतच लैंगिक संबंध ठेवायला खूप…”, लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये Honey Singh ने पार केली सर्व मर्यादा

यो यो हनी सिंग त्याच्या गाण्यांमुळे तसेच त्याच्या वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत असतो. अलिकडेच, त्याने त्याच्या “दिल्ली वाले” या संकल्पनेत असे काही म्हटले ज्यामुळे मोठा गोंधळ उडू शकतो. वादग्रस्त किंवा धाडसी विधान करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्याला वारंवार ट्रोलर्स आणि सोशल मीडियावर त्याच्या स्वतःच्या चाहत्यांकडून अशाच प्रकारच्या टीकेचा सामना करावा लागला आहे, जे वारंवार त्याची टीका करतात.
हनी सिंगचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो असे म्हणताना ऐकू येतो की, “दिल्लीत खूप थंडी आहे, म्हणून गाडीत करा… गाडीत खूप मजा येते. या थंडीत. गाडीत लैंगिक संबंध ठेवा. दिल्लीच्या थंडीत. कंडोX वापरा. कृपया.” या विधानानंतर, तिथे जमलेल्या गर्दीने जोरदार जयजयकार आणि टाळ्यांचा कडकडाट केला. तथापि, व्हिडिओने सोशल मीडियावर संतापाची लाटही उसळली. व्हिडिओ समोर येताच वापरकर्त्यांनी हनी सिंगला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली.
२०१३ मध्ये, हनी सिंग एका मोठ्या वादात अडकला होता. त्याच्यावर एका लाईव्ह शो दरम्यान “मैं हूं बला***री” सारखे अत्यंत आक्षेपार्ह विधान केल्याचा आरोप होता. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला आणि त्याच्यावर महिलांवरील हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप होता. या प्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आणि अनेक सामाजिक संघटनांनी निषेध केला. या वादाचा हनी सिंगच्या कारकिर्दीवर परिणाम झाला, ज्यामुळे त्याला सार्वजनिकरित्या स्वतःचा बचाव करावा लागला.
नंतर, २०१४ मध्ये, एका मुलाखतीदरम्यान, हनी सिंगने दिग्गज गीतकार गुलजार यांच्या प्रसिद्ध गाण्या “बिडी जलैले” आणि “नमक इश्क का” हे महिलाविरोधी असल्याचे वर्णन केले. जर त्याची गाणी अश्लील मानली जात असतील तर या गाण्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले पाहिजे असे ते म्हणाले. या विधानाने सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला.
