खुशी कपूर आणि वेदांग रैनाचे झाले ब्रेकअप! दोन वर्षांच्या डेटिंगनंतर कपलचे मार्ग झाले वेगळे

दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीची मुलगी आणि जान्हवी कपूरची बहीण खुशी कपूर हिच्याबद्दल एक मोठी बातमी समोर आली आहे. बातमीत असा दावा केला आहे की खुशी आणि तिचा बॉयफ्रेंड वेदांग रैनाचे ब्रेकअप झाल्याचे समोर आले आहे. दोन वर्षांहून अधिक काळ डेटिंग केल्यानंतर ते आता वेगळे झाले आहेत. पत्रकार विकी लालवाणी यांनी गुरुवारी सोशल मीडियावर खुशी कपूर आणि वेदांग रैनाच्या ब्रेकअपबद्दल हा दावा केला. त्यांनी सांगितले की हे नाते संपले आहे. खुशी आणि वेदांग आता एकत्र नाहीत, परंतु ब्रेकअपचे कारण अद्याप कळलेले नाही. तसेच, याबद्दल या दोघांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
२०२३ मध्ये डेटिंगच्या अफवा आल्या समोर
२०२३ मध्ये वेदांग रैना आणि खुशी कपूर यांच्यातील नात्याचे वृत्त समोर आले, जेव्हा त्यांनी झोया अख्तरच्या “द आर्चीज” चित्रपटात काम केले. सेटवर त्यांची मैत्री आणखी घट्ट झाली आणि ते अनेकदा एकत्र देखील दिसले आहेत. परंतु, दोघांनीही त्यांचे नाते अधिकृत केले नाही. वेदांगने तर ते फक्त “चांगले मित्र” असल्याचे सांगितले.
परंतु, यानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये, खुशीने व्ही आणि के पेंडेंट असलेला नेकलेस घातला होता, ज्यामध्ये मध्यभागी हृदय होते. चाहत्यांनी एकही शब्द न बोलता त्यांनी त्यांच्या नात्याची पुष्टी केली असल्याचे त्यांना समजले.
खुशी आणि वेदांगचे चित्रपट
२०२३ मध्ये “द आर्चीज” नंतर, खुशीने “लव्हयापा” आणि “नादानियां” मध्ये काम केले, जे दोन्ही २०२५ मध्ये प्रदर्शित झाले. २०२६ मध्ये, ती “मॉम २” मध्ये दिसणार आहे. वेदांग आलिया भट्टसोबत “जिगरा” चित्रपटामध्ये दिसला होता. तसेच आता या दोघांचे येणारे प्रोजेक्ट्स काय असतील हे पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.