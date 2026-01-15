Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

”आम्ही रामाची पूजा करतो, पण परशुरामाची वृत्ती बाळगतो”, बॉर्डर २ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, सनी देओलच्या डायलॉग्सने जिंकली मनं

सनी देओलच्या "बॉर्डर २ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. काही प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला असून चित्रपट रिलीज होण्याची वाट प्रेक्षक बघत आहेत.

Updated On: Jan 15, 2026 | 07:09 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

सनी देओलचा “बॉर्डर २” हा चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. नवीन वर्षाच्या सोबतच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्याने चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. चित्रपटाची गाणी देखील प्रदर्शित झाली आहेत, ज्यांना प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. प्रेक्षक चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ट्रेलरची प्रतीक्षा आता संपली आहे. तो प्रदर्शित झाला आहे.

सनी देओलच्या “बॉर्डर २” चित्रपटाच्या ट्रेलरने इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे. सनी देओलपासून ते वरुण धवन आणि अहान शेट्टीपर्यंत, प्रत्येकजण आश्चर्यकारक दिसतो आणि उत्साहाने भरलेला असतो. वरुण धवन असे म्हणताना दिसतो की, “आपण रामाची पूजा करू शकतो, पण आपल्याकडे परशुरामाची वृत्ती आहे.” ३ मिनिटे, ३५ सेकंदांचा हा व्हिडिओ १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाचे वर्णन करणारे ज्वलंत संवादांनी भरलेला आहे. तो भावना आणि कृतीने भरलेला आहे, उत्साहाने भरलेला आहे.

“बॉर्डर २” च्या कथेबद्दल बोलायचे झाले तर, जेपी दत्ता निर्मित हा चित्रपट १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाची कथा दाखवतो. यात लोंगेवाला पोस्टच्या लढाईचे सातत्य दाखवले जाईल, जे तुम्ही १९९७ च्या “बॉर्डर” चित्रपटात पाहिले होते. आता, २८ वर्षांनंतर, या चित्रपटाचा सिक्वेल २०२६ मध्ये प्रदर्शित होत आहे, जो प्रेक्षकांमध्ये २८ वर्षांपूर्वीसारखाच उत्साह निर्माण करतो.

 

‘बॉर्डर २’ कधी प्रदर्शित होईल?
शिवाय, हा चित्रपट २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल. हा चित्रपट २३ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल. सनी देओलसोबत, या चित्रपटात अहान शेट्टी, वरुण धवन, सोनम बाजवा आणि मेधा राणा यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

बॉर्डर २” चित्रपटातील “इश्क दा चेहरा” हे गाणे प्रचंड लोकप्रिय होत आहे. हे गाणे सैनिकांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याभोवती फिरते. चित्रपटातील भावनिक दृश्ये तुमच्या डोळ्यात पाणी आणतील. “बॉर्डर २” मध्ये सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन आणि अहान शेट्टी यांच्यातील सुंदर केमिस्ट्री दाखवण्यात आली आहे, जे सैनिकांची भूमिका साकारत आहेत आणि अभिनेत्री त्यांच्या जोडीदाराची भूमिका साकारत आहे. चित्रपटातील नवीन गाणे “इश्क दा चेहरा” पाहिल्यानंतर लोक अभिनेत्री सोनम बाजवावर मोठ्या प्रमाणात कमेंट करत आहेत. तिचे चाहते तिच्या सौंदर्याचे कौतुक करत आहेत.

