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Netflix वर रिलीज होताच चर्चेत आला माधुरी दीक्षितचा ‘मां बहन’; डार्क कॉमेडी आणि थ्रिलरचा हटके अनुभव

Updated On: Jun 04, 2026 | 08:03 PM IST
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सारांश

चित्रपटात माधुरी दीक्षित, तृप्ती डिमरी आणि धारणा दुर्गा यांच्या प्रमुख भूमिका असून कथानकाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. एका विधवा आई आणि तिच्या दोन मुलींच्या आयुष्यात शेजाऱ्याचा मृतदेह घरात सापडल्यानंतर मोठी उलथापालथ होते.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • चित्रपट सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
  • या घटनेनंतर तीनही महिला अडचणींच्या भोवऱ्यात अडकतात.
  • प्रेक्षकांसाठी हा चित्रपट नक्कीच ‘मस्ट वॉच’ ठरू शकतो.
OTT प्लॅटफॉर्मवर दर आठवड्याला नवनवीन चित्रपट आणि Web Series प्रदर्शित होत असतात. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये कोणता नवीन चित्रपट पाहावा याबाबत कायमच उत्सुकता असते. अशातच नेटफ्लिक्सवर ४ जून रोजी प्रदर्शित झालेल्या एका चित्रपटाने अल्पावधीतच प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. दमदार कथा, रहस्याने भरलेले कथानक आणि कलाकारांचा प्रभावी अभिनय यामुळे हा चित्रपट सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

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सुमारे २ तास ७ मिनिटांच्या कालावधीचा ‘मां बहन’ हा चित्रपट डार्क कॉमेडी आणि थ्रिलर या दोन लोकप्रिय प्रकारांचा संगम आहे. प्रदर्शित होण्यापूर्वीपासूनच या चित्रपटाबाबत उत्सुकता होती आणि आता रिलीज झाल्यानंतर त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. सोशल मीडियापासून चित्रपट समीक्षकांपर्यंत अनेकजण या चित्रपटाचे कौतुक करत आहेत.

या चित्रपटात बॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित प्रमुख भूमिकेत झळकत आहे. तिच्यासोबत अभिनेत्री तृप्ती डिमरी आणि धारणा दुर्गा महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसत आहेत. दिग्दर्शक सुरेश त्रिवेणी यांनी चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले असून, त्यांनी रहस्य आणि विनोद यांचा अनोखा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.

चित्रपटाची कथा एका विधवा आई आणि तिच्या दोन मुलींभोवती फिरते. शांत आणि साधं आयुष्य जगणाऱ्या या कुटुंबाच्या आयुष्यात अचानक मोठा बदल घडतो. त्यांच्या शेजाऱ्याचा मृतदेह अनपेक्षितपणे त्यांच्या घरातील स्वयंपाकघरात आढळून येतो आणि याच क्षणापासून कथेला वेगळं वळण मिळतं. या घटनेनंतर तीनही महिला अडचणींच्या भोवऱ्यात अडकतात.

मृतदेह लपवण्याचा प्रयत्न करताना त्यांना अनेक अनपेक्षित प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं. प्रत्येक टप्प्यावर नवीन रहस्य उलगडत जातं आणि प्रेक्षकांना पुढे काय होणार याची उत्सुकता लागून राहते. थरारक घटनांसोबतच विनोदी प्रसंगही कथेत प्रभावीपणे गुंफण्यात आले आहेत, त्यामुळे चित्रपट कुठेही कंटाळवाणा वाटत नाही.

विशेष म्हणजे हा चित्रपट केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित राहत नाही. समाजातील काही संवेदनशील विषयांवरही तो भाष्य करतो. त्यामुळे प्रेक्षकांना मनोरंजनासोबत विचार करायलाही भाग पाडतो. हीच बाब चित्रपटाला इतर थ्रिलर चित्रपटांपेक्षा वेगळं बनवते. पात्रांबद्दल बोलायचं झाल्यास, माधुरी दीक्षितने ‘रेखा’ ही मध्यवर्ती भूमिका साकारली आहे. तृप्ती डिमरी ‘जया’च्या भूमिकेत तर धारणा दुर्गा ‘सुष्मा’च्या भूमिकेत दिसते. तृप्ती आणि धारणा या दोघी माधुरीच्या मुलींच्या भूमिकेत झळकत असून त्यांच्या अभिनयालाही चांगली दाद मिळत आहे.

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याशिवाय रवी किशन, गीतांजली कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह आणि शार्दुल भारद्वाज यांसारखे अनुभवी कलाकारही चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहेत. त्यांच्या उपस्थितीमुळे कथेला अधिक बळ मिळाले आहे. रहस्य, विनोद, थरार आणि भावनिक पैलू यांचा समतोल साधणारा ‘मां बहन’ हा चित्रपट सध्या नेटफ्लिक्सवरील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक ठरत आहे. वेगळ्या धाटणीचे चित्रपट पाहण्याची आवड असलेल्या प्रेक्षकांसाठी हा चित्रपट नक्कीच ‘मस्ट वॉच’ ठरू शकतो.

Web Title: Madhuri dixits maa behan sparked a buzz immediately upon its release on netflix

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Published On: Jun 04, 2026 | 08:03 PM

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