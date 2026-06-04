Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Marathi Serial »
  • Dreaming Of Becoming A Collector Backed By Determination And Struggle Twinkle Yadav Makes A Powerful Entry In Krishnaichya Leki Actress Shares Her Emotions

कलेक्टर होण्याचं स्वप्न, संघर्षाची साथ, ‘कृष्णाईच्या लेकी’मध्ये ट्विंकल यादवची दमदार एन्ट्री, अभिनेत्रीने व्यक्त केल्या भावना

Updated On: Jun 04, 2026 | 01:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

झी मराठीच्या ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेत गौरीची भूमिका साकारणारी ट्विंकल यादवने निवेदिता सराफ यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव, भूमिकेची तयारी आणि मालिकेबद्दलच्या भावना व्यक्त केल्या.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

झी मराठीवर लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणाऱ्या ‘कृष्णाईच्या लेकी’ या नव्या मालिकेबाबत उत्सुकता वाढत आहे. या मालिकेत अभिनेत्री ट्विंकल यादव ‘गौरी’ ही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारत असून, तिच्या व्यक्तिरेखेबद्दल तिने मनमोकळ्या गप्पा मारल्या आहेत.

कृष्णाईच्या तीन मुलींमधील मधली मुलगी असलेली गौरी खंबीर, आत्मविश्वासू आणि जिद्दी स्वभावाची आहे. आईवर जीवापाड प्रेम करणारी गौरी कुटुंबासाठी कोणत्याही संकटाला सामोरी जाण्यास तयार असते. आईने आयुष्यभर केलेला संघर्ष आणि त्याग तिने जवळून पाहिल्यामुळे तिचं आईशी अतूट नातं आहे. मात्र, वडिलांविषयी तिच्या मनात खोलवर रागही दडलेला आहे. या भावनिक संघर्षासोबतच गौरीचं मोठं स्वप्न म्हणजे कलेक्टर होण्याचं आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी ती सातत्याने प्रयत्न करताना दिसणार आहे.

ट्विंकल सांगते की, गौरीचं पात्र तिला सुरुवातीपासूनच स्वतःशी जोडलेलं वाटलं. तिचा स्वभाव, निरागसपणा आणि कुटुंबाविषयीची भावना या अनेक गोष्टी स्वतःसारख्या असल्यामुळे हे पात्र साकारणं तिच्यासाठी खास ठरलं. सांगली जिल्ह्यातील भिलवडी गावाशी असलेली तिची नाळही या भूमिकेशी जोडली गेली.

या भूमिकेसाठी ट्विंकलने कायदे, महिला सुरक्षा, सामाजिक प्रश्न आणि प्रशासनाशी संबंधित विषयांचा अभ्यास केला आहे. ग्रामीण पार्श्वभूमीतील गौरीची भाषा आणि बोलण्याची शैली आत्मसात करण्यासाठीही तिने विशेष मेहनत घेतली.

मालिकेच्या प्रोमोला मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल बोलताना ट्विंकलने सांगितलं की, लोक तिला आता ‘गौरी’ म्हणून ओळखू लागले आहेत. हा अनुभव तिच्यासाठी खूप आनंददायी आणि प्रेरणादायी आहे. साताऱ्यात सुरू असलेल्या शूटिंगदरम्यानचा पहिला दिवसही तिच्यासाठी अविस्मरणीय ठरला. पहिल्याच दिवशी अॅक्शन सीन करताना पाय मुरगळला, तरीही कामाचा उत्साह कायम होता.

या अनुभवाबद्दल बोलताना ट्विंकल यादव म्हणाली, “मालिकेतील सर्वात आनंदाचा क्षण म्हणजे मला निवेदिता ताईंसोबत काम करण्याची संधी मिळणं. ही बातमी घरी कळताच कुटुंबीयांचा आनंद गगनात मावत नव्हता. मलाही खूप आनंद झाला होता, मात्र त्याचवेळी जबाबदारीची जाणीव आणि थोडीशी भीतीही मनात होती. इतक्या अनुभवी अभिनेत्रीसमोर काम करताना आपण कसं सादरीकरण करू, याची सतत चिंता वाटत होती. पण शूटिंगला सुरुवात झाल्यानंतर निवेदिता ताईंनी मला खूप आधार दिला. जसं एखादी आई आपल्या मुलीला प्रेमाने मार्गदर्शन करते, तसंच त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर माझा आत्मविश्वास वाढवला. त्यामुळे माझी भीती आणि ताण हळूहळू नाहीसे झाले.”

Pahlaj Nihalani Dies: ज्येष्ठ निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचे निधन, चित्रपटसृष्टीवर शोककळा

ती पुढे म्हणाली, “त्यांच्याकडून मला अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी शिकायला मिळत आहेत. प्रत्येकाशी आपुलकीने वागणं, चूक झाल्यास शांतपणे समजावून सांगणं आणि सेटवर सकारात्मक वातावरण निर्माण करणं, या गोष्टी मला खूप प्रेरणा देतात. त्यांच्या सहवासातून मी कलाकार म्हणूनच नव्हे तर व्यक्ती म्हणूनही खूप काही शिकत आहे.”

‘मोहिनी’मध्ये हाय-व्होल्टेज ड्रामा, शालिनी-महेंद्रच्या लग्नात येणार विघ्न; प्रतापराव उघड करणार नात्याचं गुपित

प्रेक्षकांना संदेश देताना ट्विंकल म्हणाली, “’कृष्णाईच्या लेकी’ ही केवळ एक मालिका नाही, तर नातेसंबंध, स्वप्नं, संघर्ष आणि आशा यांची भावनिक कहाणी आहे. या कथेत प्रत्येकाला स्वतःचं किंवा आपल्या आसपासच्या व्यक्तींचं प्रतिबिंब पाहायला मिळेल. त्यामुळे प्रेक्षकांनी ही मालिका आवर्जून पाहावी आणि आम्हाला त्यांचं प्रेम, आशीर्वाद आणि पाठिंबा असाच मिळत राहावा, हीच अपेक्षा आहे.”‘कृष्णाईच्या लेकी’ ही नात्यांची, संघर्षाची, स्वप्नांची आणि आशेची कथा असल्याचं सांगत ट्विंकलने प्रेक्षकांनी मालिकेला भरभरून प्रेम द्यावं, असं आवाहन केलं.

Web Title: Dreaming of becoming a collector backed by determination and struggle twinkle yadav makes a powerful entry in krishnaichya leki actress shares her emotions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pahlaj Nihalani Dies: ज्येष्ठ निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचे निधन, चित्रपटसृष्टीवर शोककळा
1

Pahlaj Nihalani Dies: ज्येष्ठ निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचे निधन, चित्रपटसृष्टीवर शोककळा

‘Zee Short Film Contest’ अंतिम टप्प्यात! नवोदित चित्रपट निर्मात्यांच्या प्रतिभेला मिळणार राष्ट्रीय व्यासपीठ
2

‘Zee Short Film Contest’ अंतिम टप्प्यात! नवोदित चित्रपट निर्मात्यांच्या प्रतिभेला मिळणार राष्ट्रीय व्यासपीठ

मराठमोळ्या शिल्पा शिंदेचा धक्कादायक खुलासा; निर्मात्यावर लैंगिक छळाचा खोटा आरोप का केला, सांगितलं कारण
3

मराठमोळ्या शिल्पा शिंदेचा धक्कादायक खुलासा; निर्मात्यावर लैंगिक छळाचा खोटा आरोप का केला, सांगितलं कारण

‘सखा माझा पांडुरंग’मध्ये सखुबाईंच्या जीवनकथेचा नवा टप्पा; प्रेक्षकांना मिळणार भावनिक अनुभव
4

‘सखा माझा पांडुरंग’मध्ये सखुबाईंच्या जीवनकथेचा नवा टप्पा; प्रेक्षकांना मिळणार भावनिक अनुभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कलेक्टर होण्याचं स्वप्न, संघर्षाची साथ, ‘कृष्णाईच्या लेकी’मध्ये ट्विंकल यादवची दमदार एन्ट्री, अभिनेत्रीने व्यक्त केल्या भावना

कलेक्टर होण्याचं स्वप्न, संघर्षाची साथ, ‘कृष्णाईच्या लेकी’मध्ये ट्विंकल यादवची दमदार एन्ट्री, अभिनेत्रीने व्यक्त केल्या भावना

Jun 04, 2026 | 01:01 PM
Datt Bhakti Geet: निघालो घेऊन दत्ताची पालखी या लोकप्रिय भक्तिगीताचा काय आहे इतिहास जाणून घ्या

Datt Bhakti Geet: निघालो घेऊन दत्ताची पालखी या लोकप्रिय भक्तिगीताचा काय आहे इतिहास जाणून घ्या

Jun 04, 2026 | 12:55 PM
India Rain Alert: पावसाची जोरदार हजेरी! 24 राज्यांत वादळी पाऊसाचा इशारा, हवामान विभागाचा मोठा अंदाज

India Rain Alert: पावसाची जोरदार हजेरी! 24 राज्यांत वादळी पाऊसाचा इशारा, हवामान विभागाचा मोठा अंदाज

Jun 04, 2026 | 12:52 PM
Freedom Ship: मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे आश्चर्य! समुद्राच्या लाटांवर धावणार ‘फ्रीडम शिप’ शहर; पहा VIDEO

Freedom Ship: मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे आश्चर्य! समुद्राच्या लाटांवर धावणार ‘फ्रीडम शिप’ शहर; पहा VIDEO

Jun 04, 2026 | 12:47 PM
JEE Advanced 2026: ‘जेईई ॲडव्हान्स्ड’मध्ये मुलींचा ऐतिहासिक विक्रम; पहिल्यांदाच १० हजारांहून अधिक विद्यार्थिनी पात्र!

JEE Advanced 2026: ‘जेईई ॲडव्हान्स्ड’मध्ये मुलींचा ऐतिहासिक विक्रम; पहिल्यांदाच १० हजारांहून अधिक विद्यार्थिनी पात्र!

Jun 04, 2026 | 12:45 PM
Ratnagiri Crime: चिपळूणमध्ये एसीबीची धडक कारवाई! गर्भपाताच्या गोळ्यांसाठी लाच घेताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर रंगेहात अटकेत

Ratnagiri Crime: चिपळूणमध्ये एसीबीची धडक कारवाई! गर्भपाताच्या गोळ्यांसाठी लाच घेताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर रंगेहात अटकेत

Jun 04, 2026 | 12:45 PM
Banking: RBI च्या ट्रेझरी बिल ऑक्शनमधून मोठा संकेत, MPC देणार का व्याजदर कपातीची भेट?

Banking: RBI च्या ट्रेझरी बिल ऑक्शनमधून मोठा संकेत, MPC देणार का व्याजदर कपातीची भेट?

Jun 04, 2026 | 12:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM