Dinvishesh : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध गीतकार आनंद बक्षी यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या २१ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध गीतकार आनंद बक्षी यांचा जन्म २१ जुलै १९३० रोजी रावळपिंडी येथे झाला होता. हिंदी चित्रपसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि यशस्वी गीतकारांपैकी ते एक होते. १९५० च्या दशकात त्यांनी गीतलेखनास सुरवात केली. त्यांनी जवळपास चार दशकांहून अधिक काळ रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. प्रेम, विरह, मैत्री आणि जीवनातील भावनांना साध्या शब्दात त्यांनी व्यक्त केले. मेरे सपनों की रानी, चिंगारी कोई भडके, तुझे देखा तो ये जाना सनम यांसारखी अनेक अजरामर गीते लिहीली आहेत. यामुळेच बक्षी यांचे नाव हिंदी चित्रपटसंगीताच्या इतिहासात आजही घेतले जाते.
21 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
21 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)