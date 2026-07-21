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Dinvishesh : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध गीतकार आनंद बक्षी यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या २१ जुलैचा इतिहास

Updated On: Jul 21, 2026 | 09:36 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : आज हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध गीतकार आनंद बक्षी यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांनी आराधना, अमर प्रेम, दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे, ताल यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांसाठी गीतलेखन केले आहे.

Dinvishesh

Dinvishesh : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध गीतकार आनंद बक्षी यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या २१ जुलैचा इतिहास (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Dinvishesh : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध गीतकार आनंद बक्षी यांचा जन्म २१ जुलै १९३० रोजी रावळपिंडी येथे झाला होता. हिंदी चित्रपसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि यशस्वी गीतकारांपैकी ते एक होते. १९५० च्या दशकात त्यांनी गीतलेखनास सुरवात केली. त्यांनी जवळपास चार दशकांहून अधिक काळ रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. प्रेम, विरह, मैत्री आणि जीवनातील भावनांना साध्या शब्दात त्यांनी व्यक्त केले. मेरे सपनों की रानी, चिंगारी कोई भडके, तुझे देखा तो ये जाना सनम यांसारखी अनेक अजरामर गीते लिहीली आहेत. यामुळेच बक्षी यांचे नाव हिंदी चित्रपटसंगीताच्या इतिहासात आजही घेतले जाते.

21 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 356 : 356 इ.स. पूर्व : जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक एफिसस आर्टेमिसचे मंदिर नष्ट झाले.
  • 1831 : बेल्जियमचा राजा लिओपोल्ड पहिला याने शपथ घेतली.
  • 1944 : 20 जुलै 1944 रोजी ॲडॉल्फ हिटलरच्या हत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या क्लॉस वॉन स्टॉफेनबर्गला फाशी देण्यात आली.
  • 1960 : सिरिमाओ बंदरनायके श्रीलंकेचे 6 वे पंतप्रधान बनले. त्या जगातील पहिल्या महिला पंतप्रधान आहेत.
  • 1961 : मर्क्युरी-रेडस्टोन 4 मोहिमेवर गुस ग्रिसम हे अंतराळातील दुसरे अमेरिकन बनले.
  • 1976 : आयर्लंडमधील ब्रिटिश राजदूताची हत्या झाली.
  • 1983 : पृथ्वीवरील सर्वात कमी तापमानाची नोंद वोस्तोक, अंटार्क्टिका येथे उणे 89.2 सेल्सिअस होती.
  • 2002 : जगभरात दूरसंचार सेवा पुरवणारी अमेरिकन कंपनी वर्ल्डकॉमने दिवाळखोरी जाहीर केली.
  • 2008 : राम बरन यादव यांना नेपाळचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले.
  • 2022 : द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या 15 व्या राष्ट्रपती म्हणून निवड.
Dinvishesh : ख्यातनाम भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांची जयंती; जाणून घ्या १९ जुलैचा इतिहास

21 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1853 : ‘शंकर बाळकृष्ण दीक्षित’ – ज्योतिषगणिताचे अभ्यासक, ग्रंथलेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 एप्रिल 1898)
  • 1899 : ‘अर्नेस्ट हेमिंग्वे’ – नोबेल पारितोषिक विजेते अमेरिकन लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 2 जुलै 1961)
  • 1910 : ‘वि. स. पागे’ – स्वातंत्र्यसैनिक, रोजगार हमी योजनेचे जनक यांचा जन्म. (मृत्यू: 16 मार्च 1990)
  • 1911 : ‘उमाशंकर जोशी’ – भारतीय लेखक, कवी आणि विद्वान यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 डिसेंबर 1988)
  • 1930 : ‘आनंद बक्षी’ – भारतीय कवी आणि गीतकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 30 मार्च 2002)
  • 1930 : ‘डॉ. रा. चिं. ढेरे’ – भारतीय संस्कृतीचे अभ्यासक संशोधक यांचा जन्म.
  • 1934 : ‘चंदू बोर्डे’ – क्रिकेट कप्तान आणि निवड समितीचे अध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1942 : ‘मल्लिकार्जुन खरगे’ – भारतीय राजकारणी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे 98 वे अध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1945 : ‘बॅरी रिचर्ड्स’ – दक्षिण आफ्रिकेचा क्रिकेट खेळाडू यांचा जन्म.
  • 1947 : ‘चेतन चौहान’ – सलामीचे फलंदाज आणि राज्यसभा सदस्य यांचा जन्म.
  • 1960 : ‘अमरसिंग चमकीला’ – पंजाबी गायक यांचा जन्म. (मृत्यू: 8 मार्च 1988)
21 जुलै रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1972 : ‘जिग्मेदोरजी वांगचूक’ – भूतानचे राजे यांचे निधन. (जन्म: 2 मे 1929)
  • 1994 : ‘डॉ. र. वि. हेरवाडकर’ – मराठी बखर वाङ्‌मयाचे अभ्यासक यांचे निधन.
  • 1995 : ‘सज्जाद हुसेन’ – संगीतकार मेंडोलिन वादक यांचे निधन.
  • 1997 : ‘राजा राजवाडे’ – साहित्यिक यांचे निधन. (जन्म: 1 जानेवारी 1936)
  • 1998 : ‘ऍलन शेपर्ड’ – अमेरिकन अंतराळवीर यांचे निधन.
  • 2001 : ‘शिवाजी गणेशन’ – दाक्षिणात्य अभिनेते यांचे निधन. (जन्म: 1 ऑक्टोबर 1928)
  • 2002 : ‘गोपाळराव बळवंतराव कांबळे’ – मराठी चित्रकार यांचे निधन.
  • 2009 : ‘गंगूबाई हनगळ’ – किराणा घराण्याच्या शास्त्रीय गायिका यांचे निधन. (जन्म: 5 मार्च 1913)
  • 2013 : ‘लूरेम्बॅम ब्रजेशोतोरी देवी’ – भारतीय मार्शल आर्टिस्ट यांचे निधन. (जन्म: 1 जानेवारी 1981)
Dinvishesh : नील आर्मस्ट्राँग चंद्रावर पाऊल ठेवलेले पहिले मानव ठरले ; जाणून घ्या २० जुलैचा इतिहास

Web Title: Dinvishesh 21 july anand bakshi birth anniversary

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Published On: Jul 21, 2026 | 09:35 AM

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