जयसोबतच्या घटस्फोटानंतर लगेचच, माही विजने खरेदी केली आलिशान कार! खास मैत्रिणीने केले कौतुक; म्हणाली “आणखी १०…’

जय भानुशालीशी घटस्फोटाची घोषणा केल्यानंतर काही दिवसांतच टीव्ही अभिनेत्री माही विजने एक आकर्षक, महागडी कार खरेदी केली आहे. तिची प्रगती पाहून टेलिव्हिजन अभिनेत्री आणि तिची खास मैत्री भारती सिंगने कौतुक केले.

Updated On: Jan 15, 2026 | 03:38 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • जयसोबतच्या घटस्फोटानंतर माही विजने खरेदी केली कार
  • अभिनेत्रीच्या खास मैत्रिणीने दिल्या शुभेच्छा
  • आरती सिंगने माहीचे केले अभिनंदन
माही विज सध्या चर्चेत आहे कारण तिने तिचा एक्स पती जय भानुशाली सोबत घटस्फोट घेतला आहे. दोघांनी परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आणि आणि त्यांची मुले देखील त्यांच्या निर्णयानुसार विभक्त झाले. आता, माहीने तिचे नवीन कार खरेदी करण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. माहीने तिच्या नवीन कारचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले नसले तरी, तिची जवळची मैत्रीण आरती सिंगने तिला अभिनंदन करणारी पोस्ट शेअर केली आहे.

आरती सिंगने एक फोटो शेअर केला आहे ज्यामध्ये माही विज तिच्या नवीन कारसमोर पोज देताना दिसत आहे. ती गुलाबी रंगाच्या ड्रेसमध्ये खूपच सुंदर दिसत होती. तिने फोटो शेअर करताना तिचे प्रेम व्यक्त करणारा एक गोड संदेश शेअर केला आहे. तसेच मैत्रिणीचे कौतुक करत ‘तू आणखी १० कार खरेदी कर’ असे सांगितले आहे.

”मी BJP ला मतदान केलं”, मतदानानंतर मराठी अभिनेत्याने पोस्ट करत जाहीररित्या सांगून टाकलं, पोस्ट व्हायरल

आरती सिंगने माहीचे केले अभिनंदन

आरती सिंगने पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले, “मी… खूप, खूप आनंदी… आहे तू पुढे आणखी अशाच १० कार विकत घे. तू फक्त आनंदाची भूमिका आहेस… मजबूत मुलगी… देव नेहमीच तुला आशीर्वाद देवो. तुझी ही प्रगती नेहमी वाढत जावो.” असे लिहून अभिनेत्रीने ही पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्ट शेअर होताच अनेकांनी माहीचे अभिनंदन देखील केले. अलीकडेच, जयशी घटस्फोटादरम्यान, तिच्या जिवलग मित्रासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर माही आणखी चर्चेत आली. सर्वात लक्ष वेधून घेणारी पोस्ट म्हणजे अभिनेत्रीने तिचा जिवलग मित्र नदीमबद्दलची पोस्ट. यामुळे नेटकऱ्यांनी तिच्यावर टीका करण्यास सुरुवात केली.

माहीने शेअर केलेल्या फोटोवर दिले स्पष्टीकरण

माहीने यापूर्वी तिचा जिवलग मित्र नदीमभोवती पसरलेल्या अफवांबद्दल एक व्हिडिओ देखील शेअर केला होता. ती म्हणाली, “सर्वांनी मला बोलू नये या गोष्टी टाळण्यास सांगितले. परंतु मी मीडियाच्या कृतींवर खूप रागावली आहे. आम्ही एकमेकांचा खूप आदर करून घटस्फोट घेतला, पण मला वाटत नाही की तुम्ही लोक ते पचवू शकाल. तुम्हाला वाद हवा आहे, तुम्हाला घाण हवी आहे. हे सर्व कसे घडले?” नदीम, जो माझा जिवलग मित्र आहे आणि नेहमीच माझा जिवलग मित्र राहील.’ असे अभिनेत्री म्हणाली आहे.

‘जन नायकन’ चित्रपटाला मोठा झटका! सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या याचिका; विजयकडे राहिला नाही कोणता पर्याय?

तारा नदीमला ‘अब्बा’ म्हणते

माहीने पुढे सांगितले की तिची मुलगी तारा नदीमला ‘अब्बा’ का म्हणते. ती म्हणाली, “मी गेल्या सहा वर्षांपासून त्याच्यासाठी पोस्ट शेअर करत आहे. आणि तारा देखील गेल्या सहा वर्षांपासून त्याला ‘अब्बा’ म्हणत आहे. माझा आणि जयचा निर्णय होता की ती त्याला ‘अब्बा’ म्हणेल. तुम्ही ‘अब्बा’ हा शब्द इतका घृणास्पद बनवला आहे. माणूस कठीण काळातून जात आहे. तुम्हाला कर्माची भीतीही वाटत नाही. तुम्ही घाणेरड्या कोणत्याही थराला जाऊ शकता. मला तुमची लाज वाटते, मी तुमच्यावर थुंकते.” असे म्हणून तिने मीडियाला फटकारले आहे.

