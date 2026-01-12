एमी पुरस्कार विजेता Owen Cooper ने पुन्हा रचला इतिहास, वयाच्या १६ व्या वर्षी गोल्डन ग्लोबचा जिंकला किताब

२०२६ च्या गोल्डन ग्लोब पुरस्कारांची सुरुवात करण्यात आली आहे, ज्या कलाकारांनी त्यांच्या प्रतिभेने आणि उत्कृष्ट कामगिरीने सगळ्यांची मने जिंकली आहेत त्यांना सन्मानित करण्यात आले. १६ वर्षीय अभिनेता ओवेन कूपरला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले तेव्हा शोच्या ग्लॅमरस कामगिरीत आणखी भर पडली. कूपरने २०१० मध्ये क्रिस कोल्फरचा सर्वात तरुण गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेत्याचा विक्रम मोडला, जो त्याने २० वर्षांच्या वयात जिंकला होता.
सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला
पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर, १६ वर्षीय ओवेन कूपरने स्टेजवर उभे राहण्याचे वर्णन स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखे केले, ज्यावर त्याला विश्वासच बसत नव्हता. “माझे कुटुंब आणि मी एका अविश्वसनीय प्रवासातून जात आहोत,” असे ओवेन म्हणाला, उपस्थित कलाकारांना खूप आनंद झाला आणि टाळ्यांचा कडकडाट देखील झाला. तसेच त्याने पुढे म्हटले. “या लोकांनी माझ्यासाठी आणि माझ्या कुटुंबासाठी जे काही केले आहे त्याबद्दल आम्ही नेहमीच आभारी राहू.”
ओवेनसाठी हे लाजिरवाणे होते
त्याच्या सुरुवातीच्या अभिनयाच्या दिवसांची आठवण करून देताना, ओवेन म्हणाला की तो त्याच्या ड्रामा क्लासमध्ये एकटाच होता, जो खूप लाजिरवाणा मुलगा होता. ओवेन म्हणाला, “ते लाजिरवाणे होते, पण मी त्यावर मात केली. मी माझ्या सभोवतालच्या अनुभवी कलाकारांकडून शिकत राहतो.” असे त्याने म्हटले. तसेच सगळयांचे आभार मानले.
अभिनेता करणार मोठ्या स्टार्सशी स्पर्धा
नेटफ्लिक्सच्या अॅडलेसेन्स या छोट्या मालिकेने कूपरला आधीच बरीच लोकप्रियता मिळवून दिली आहे, यापूर्वी त्याने मर्यादित किंवा अँथॉलॉजी मालिका किंवा चित्रपटात उत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्यासाठी एमी पुरस्कार जिंकला होता, ज्यामुळे तो एमीच्या इतिहासातील सर्वात तरुण पुरुष अभिनेता म्हणून दिसला होता. गोल्डन ग्लोबमध्ये, कूपर अॅशले वॉल्टर्स, बिली क्रुडअप, जेसन आयझॅक, ट्रॅमेल टिलमन आणि वॉल्टन गॉगिन्स यांच्यासोबत नामांकनांच्या यादीत सामील होता. आणि आता या वर्षी अॅडलेसेन्सला एकूण पाच गोल्डन ग्लोब नामांकने मिळाली आहेत.