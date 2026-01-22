O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral

शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांचा ” ओ रोमियो” हा चित्रपट अजूनही चर्चेत आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर आज, २१ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला आणि सर्वांना तो खूप आवडला आहे. चित्रपटातील स्टारकास्ट ट्रेलर लाँच कार्यक्रमाला उपस्थित होते. चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारणारे अभिनेते नाना पाटेकर देखील आले, पण ते कार्यक्रम सुरू होण्याआधीच अर्ध्यातूनच निघून गेले. नाना कार्यक्रम अर्ध्यातून का सोडून निघून गेले याचा लोकांना आता प्रश्न पडला आहे. चला जाणून घेऊया त्यामागील कारण नक्की काय आहे?
नाना कार्यक्रमादरम्यान अर्ध्यातून निघून गेले?
खरं तर, यावर चर्चा करताना, दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज म्हणाले की नाना पाटेकर चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमादरम्यान अर्ध्यातून इव्हेंट सोडून निघून गेले. त्यांच्या विधानाचा समारोप करताना त्यांनी म्हटले की नाना हा एक लहान मुलगा आहे जो खोड्या करतो. यादरम्यान, नाना म्हणाले, “तुम्ही आम्हाला एक तास वाट पाहायला लावली आणि मी हा कार्यक्रम सोडून निघून जात आहे.”
VIDEO | Mumbai: At the trailer launch of 'O Romeo', filmmaker Vishal Bhardwaj says, "Nana Patekar walks out of trailer launch due to a one-hour delay. In our 27 years of friendship, this is the first time we are working together."
ट्रेलर लाँच कार्यक्रमाला नाना पाटेकर यांची उपस्थिती
पुढे ते म्हणाले की, नानांसोबतची त्याची मैत्री २७ वर्षांची आहे आणि या सवयींमुळे तो नाना पाटेकर आहे आणि तो इतरांपेक्षा वेगळा आहे आणि त्याला त्याच्या या सवयी इतरांपेक्षा वेगळ्या बनवतात. परंतु, चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमाचे अनेक व्हिडिओ इंटरनेटवर समोर आले आहेत, ज्यामध्ये नाना पाटेकर चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमात दिसले होते, परंतु ट्रेलर प्रदर्शित होण्यापूर्वीच ते कार्यक्रम सोडून गेले.
शाहिद आणि तृप्तीची अर्धा दीड तास अभिनेत्याने वाट पाहिली
चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमात नाना पाटेकर वेळेवर पोहोचले. परंतु, शाहिद आणि तृप्तीची दीड तास वाट पाहिल्यानंतर, ते कार्यक्रमाच्या मध्यभागी निघून गेले. या घटनेची आता ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बहुप्रतिक्षित “ओ रोमियो” हा चित्रपट विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित आहे.
चित्रपट कधी होणार प्रदर्शन?
शाहिद कपूर आणि तृप्ती दिमरी व्यतिरिक्त, चित्रपटात नाना पाटेकर, विक्रांत मॅसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, अविनाश तिवारी आणि फरीदा जलाल यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट येत्या 13 फेब्रुवारीला थिएटरमध्ये रिलीज होणार आहे.