Shekhar Suman : “तुम्हीही बिहारी आहात!” मराठी भाषा वादावर Nitin Gadkari यांची स्पष्ट भूमिका

Shekhar Suman यांनी चौदा वर्षांनंतर ‘Shekhar Tonight’ या नव्या टॉक शोद्वारे पुनरागमन केले असून, पहिल्याच भागात Nitin Gadkari यांनी हजेरी लावत विविध विषयांवर मनमोकळा संवाद साधला.

Updated On: May 16, 2026 | 07:51 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • विविधतेत एकता ही भारताची ताकद असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
  • जात, धर्म, भाषा किंवा श्रद्धेच्या आधारावर भेदभाव न करण्याची आपली भूमिका त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केली.
  • शो दर शुक्रवारी सायंकाळी ६ वाजता यूट्यूबवर प्रदर्शित होत आहे.
चौदा वर्षांनंतर Shekhar Suman यांनी ‘Shekhar Tonight’ या नव्या लेट-नाईट टॉक शोद्वारे पुनरागमन केले आहे. यूट्यूबवर सुरू झालेल्या या शोच्या पहिल्याच भागात केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री Nitin Gadkari यांनी हजेरी लावत भाषा, राजकारण, संस्कृती आणि सामाजिक जबाबदारी यांसारख्या विविध विषयांवर मनमोकळा संवाद साधला. मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीबद्दल बोलताना गडकरी यांनी मराठी भाषेचा अभिमान व्यक्त केला. “मराठी भाषा, साहित्य, नाटकं, गाणी आणि संस्कृतीचा मला अभिमान आहे. महाराष्ट्राबाहेर जास्त वेळ घालवल्यानंतर मला मराठी असण्याचं खरं महत्त्व अधिक जाणवलं,” असे ते म्हणाले. विविधतेत एकता ही भारताची ताकद असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

संवादादरम्यान शेखर सुमन यांनी अलीकडील मराठी भाषा वादाचा मुद्दा उपस्थित केला. “मराठी न येणाऱ्यांना रिक्षा किंवा स्कूटर चालवण्यास मनाई होणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. त्यामुळे आमच्यासारख्या बिहारी लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं,” असे ते मिश्कील शैलीत म्हणाले. त्यावर हसत उत्तर देताना गडकरी म्हणाले, “तुम्हीही बिहारी आहात!” तसेच त्यांनी बिहारमध्ये केंद्र सरकारने उभारलेल्या पायाभूत सुविधांचा उल्लेख करत, “जर आम्ही बिहाऱ्यांच्या विरोधात असतो, तर बिहारमध्ये इतकी विकासकामं केली नसती,” असेही स्पष्ट केले.

भाषेबाबतची भूमिका स्पष्ट करताना गडकरी म्हणाले की, प्रत्येकाने स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीचा आदर केला पाहिजे. “मला रिक्षा चालवावी लागली, तर मीसुद्धा मराठी शिकेन. प्रत्येक भाषेला तिचा अभिमान असावा, पण तो अतिरेकी किंवा हटवादी नसावा,” असे ते म्हणाले. राजकारण आणि सामाजिक जबाबदारी यावर भाष्य करताना गडकरी यांनी जनतेलाच बदलाची खरी ताकद असल्याचे सांगितले. “लोकांनी चुकीच्या राजकारणाला नकार दिला, तर संपूर्ण व्यवस्था बदलू शकते,” असे ते म्हणाले. तसेच जात, धर्म, भाषा किंवा श्रद्धेच्या आधारावर भेदभाव न करण्याची आपली भूमिका त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केली.

Adhyayan Suman निर्मित आणि Dharmesh Sangani प्रस्तुत ‘Shekhar Tonight’ हा शो दर शुक्रवारी सायंकाळी ६ वाजता यूट्यूबवर प्रदर्शित होत आहे.

Web Title: Nitin gadkaris clear stance on the marathi language controversy on shekhar suman show

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

