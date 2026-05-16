Shekhar Suman : “तुम्हीही बिहारी आहात!” मराठी भाषा वादावर Nitin Gadkari यांची स्पष्ट भूमिका

संवादादरम्यान शेखर सुमन यांनी अलीकडील मराठी भाषा वादाचा मुद्दा उपस्थित केला. “मराठी न येणाऱ्यांना रिक्षा किंवा स्कूटर चालवण्यास मनाई होणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. त्यामुळे आमच्यासारख्या बिहारी लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं,” असे ते मिश्कील शैलीत म्हणाले. त्यावर हसत उत्तर देताना गडकरी म्हणाले, “तुम्हीही बिहारी आहात!” तसेच त्यांनी बिहारमध्ये केंद्र सरकारने उभारलेल्या पायाभूत सुविधांचा उल्लेख करत, “जर आम्ही बिहाऱ्यांच्या विरोधात असतो, तर बिहारमध्ये इतकी विकासकामं केली नसती,” असेही स्पष्ट केले.
भाषेबाबतची भूमिका स्पष्ट करताना गडकरी म्हणाले की, प्रत्येकाने स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीचा आदर केला पाहिजे. “मला रिक्षा चालवावी लागली, तर मीसुद्धा मराठी शिकेन. प्रत्येक भाषेला तिचा अभिमान असावा, पण तो अतिरेकी किंवा हटवादी नसावा,” असे ते म्हणाले. राजकारण आणि सामाजिक जबाबदारी यावर भाष्य करताना गडकरी यांनी जनतेलाच बदलाची खरी ताकद असल्याचे सांगितले. “लोकांनी चुकीच्या राजकारणाला नकार दिला, तर संपूर्ण व्यवस्था बदलू शकते,” असे ते म्हणाले. तसेच जात, धर्म, भाषा किंवा श्रद्धेच्या आधारावर भेदभाव न करण्याची आपली भूमिका त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केली.
