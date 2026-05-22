Lust Story 3 मध्ये काम मिळवण्यासाठी पसरले हात! Radhika Madan ने शेअर केला ‘तो’ किस्सा

राधिकाने सांगितले की, अभिनय क्षेत्रात टिकून राहणे हे केवळ प्रतिभेवर अवलंबून नसते, तर सतत स्वतःला सिद्ध करणे, नवीन आव्हानांना सामोरे जाणे आणि प्रत्येक भूमिकेला एक नव्या संधीसारखे पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. तिच्या मते, इंडस्ट्रीमध्ये स्थिरता मिळवण्यासाठी कलाकाराला नेहमीच मेहनत करत राहावे लागते, कारण स्पर्धा दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे आणि प्रत्येक भूमिकेसाठी अनेक कलाकार ऑडिशन देतात.
तिने पुढे सांगितले की, दिग्दर्शक Shakun Batra यांच्या कामाची ती मोठी चाहती आहे आणि त्यांच्या प्रोजेक्टमध्ये काम करण्याची तिची खूप इच्छा होती. त्यामुळे या चित्रपटासाठी तिने स्वतःहून पुढाकार घेतला आणि ऑडिशन देण्याची संधी मिळावी यासाठी विनंती केली. तिच्या मते, एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी केवळ प्रसिद्धी पुरेशी नसते, तर योग्य वेळी योग्य मेहनत आणि प्रामाणिक प्रयत्न आवश्यक असतात.
राधिकाने हेही स्पष्ट केले की, आजही परिस्थिती अशी आहे की कोणतीही भूमिका सहज मिळत नाही. अनेकदा कलाकारांना वारंवार ऑडिशन द्यावे लागतात आणि प्रत्येक वेळी स्वतःला नव्याने सिद्ध करावे लागते. ती म्हणाली की, “ऑडिशन देण्यात मला कोणताही कमीपणा वाटत नाही.” तिच्या मते, ऑडिशन ही कलाकारासाठी एक शिकण्याची आणि स्वतःला तपासण्याची प्रक्रिया आहे, जी त्याला अधिक परिपक्व बनवते.
तिने असेही सांगितले की, जर एखाद्या भूमिकेसाठी नकार मिळाला तरी तिला त्यात खंत वाटत नाही, कारण तिने आपले १०० टक्के प्रयत्न केलेले असतात. त्यामुळे मानसिक समाधान मिळते आणि पुढील संधींसाठी ती अधिक आत्मविश्वासाने तयार होते. तिच्या मते, या क्षेत्रात टिकून राहण्यासाठी संयम, आत्मविश्वास आणि सतत शिकण्याची वृत्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. राधिकाने शेवटी असेही नमूद केले की, अभिनय क्षेत्रात यश मिळवणे हे एका दिवसाचे काम नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण मेहनत, योग्य दृष्टिकोन आणि प्रत्येक संधीला गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच ती आजही प्रत्येक ऑडिशनला एक नवीन सुरुवात मानते आणि कोणत्याही भूमिकेला हलक्यात घेत नाही.