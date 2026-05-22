Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Lust Story 3 मध्ये काम मिळवण्यासाठी पसरले हात! Radhika Madan ने शेअर केला ‘तो’ किस्सा

Radhika Madan हिने आपल्या अभिनय प्रवासाबाबत आणि ऑडिशन प्रक्रियेतील अनुभवाबद्दल अत्यंत स्पष्टपणे मत मांडले आहे. ‘Lust Stories 3’ या चित्रपटात Ali Fazal सोबत ती प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून, ही संधी मिळवण्यासाठी तिला मोठ्या प्रमाणात मेहनत आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागले, असे तिने सांगितले.

Updated On: May 22, 2026 | 02:23 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • Ali Fazal सोबत प्रमुख भूमिकेत दिसणार
  • स्पर्धा दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे
  • योग्य दृष्टिकोन आणि प्रत्येक संधीला गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.
Radhika Madan हिने तिच्या अभिनय प्रवासाबाबत आणि ऑडिशन प्रक्रियेतील अनुभवाबद्दल अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि स्पष्टपणे आपले मत व्यक्त केले आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, ‘Lust Stories 3’ या चित्रपटात भूमिका मिळवण्यासाठी तिला मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करावे लागले आणि अनेक पातळ्यांवर स्वतःला सिद्ध करावे लागले. या चित्रपटात ती Ali Fazal सोबत प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून, ही संधी मिळवण्यासाठीचा तिचा प्रवास खूपच संघर्षपूर्ण होता असे ती सांगते.

Shubhankar Tawde : अवघ्या दशकानंतर शुभंकर तावडे पुन्हा झळकणार छोट्या पडद्यावर! येतेय नवीन मालिका

राधिकाने सांगितले की, अभिनय क्षेत्रात टिकून राहणे हे केवळ प्रतिभेवर अवलंबून नसते, तर सतत स्वतःला सिद्ध करणे, नवीन आव्हानांना सामोरे जाणे आणि प्रत्येक भूमिकेला एक नव्या संधीसारखे पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. तिच्या मते, इंडस्ट्रीमध्ये स्थिरता मिळवण्यासाठी कलाकाराला नेहमीच मेहनत करत राहावे लागते, कारण स्पर्धा दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे आणि प्रत्येक भूमिकेसाठी अनेक कलाकार ऑडिशन देतात.

तिने पुढे सांगितले की, दिग्दर्शक Shakun Batra यांच्या कामाची ती मोठी चाहती आहे आणि त्यांच्या प्रोजेक्टमध्ये काम करण्याची तिची खूप इच्छा होती. त्यामुळे या चित्रपटासाठी तिने स्वतःहून पुढाकार घेतला आणि ऑडिशन देण्याची संधी मिळावी यासाठी विनंती केली. तिच्या मते, एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी केवळ प्रसिद्धी पुरेशी नसते, तर योग्य वेळी योग्य मेहनत आणि प्रामाणिक प्रयत्न आवश्यक असतात.

राधिकाने हेही स्पष्ट केले की, आजही परिस्थिती अशी आहे की कोणतीही भूमिका सहज मिळत नाही. अनेकदा कलाकारांना वारंवार ऑडिशन द्यावे लागतात आणि प्रत्येक वेळी स्वतःला नव्याने सिद्ध करावे लागते. ती म्हणाली की, “ऑडिशन देण्यात मला कोणताही कमीपणा वाटत नाही.” तिच्या मते, ऑडिशन ही कलाकारासाठी एक शिकण्याची आणि स्वतःला तपासण्याची प्रक्रिया आहे, जी त्याला अधिक परिपक्व बनवते.

“हातात मुरली, फ्रान्सच्या धर्तीवर राधा अवतरली…” कान्सच्या रेड कार्पेटवर सान्या ठाकूरने दाखवली भारतीय संस्कृतीची ताकद!

तिने असेही सांगितले की, जर एखाद्या भूमिकेसाठी नकार मिळाला तरी तिला त्यात खंत वाटत नाही, कारण तिने आपले १०० टक्के प्रयत्न केलेले असतात. त्यामुळे मानसिक समाधान मिळते आणि पुढील संधींसाठी ती अधिक आत्मविश्वासाने तयार होते. तिच्या मते, या क्षेत्रात टिकून राहण्यासाठी संयम, आत्मविश्वास आणि सतत शिकण्याची वृत्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. राधिकाने शेवटी असेही नमूद केले की, अभिनय क्षेत्रात यश मिळवणे हे एका दिवसाचे काम नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण मेहनत, योग्य दृष्टिकोन आणि प्रत्येक संधीला गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच ती आजही प्रत्येक ऑडिशनला एक नवीन सुरुवात मानते आणि कोणत्याही भूमिकेला हलक्यात घेत नाही.

Web Title: Radhika madan selection for lust story 3

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 02:23 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lust Story 3 मध्ये काम मिळवण्यासाठी पसरले हात! Radhika Madan ने शेअर केला ‘तो’ किस्सा

Lust Story 3 मध्ये काम मिळवण्यासाठी पसरले हात! Radhika Madan ने शेअर केला ‘तो’ किस्सा

May 22, 2026 | 02:23 PM
RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट

RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट

May 22, 2026 | 02:20 PM
Bakri Eid 2026: बकरी ईद कशी साजरी करायची? सरकारची नवी गाइडलाइन जारी; नियम मोडल्यास थेट जेलची कारवाई

Bakri Eid 2026: बकरी ईद कशी साजरी करायची? सरकारची नवी गाइडलाइन जारी; नियम मोडल्यास थेट जेलची कारवाई

May 22, 2026 | 02:14 PM
Car Care tips : उन्हाळ्यात कारमध्ये बसताच ‘ही’ चूक करताय? थेट आरोग्यावर होईल जीवघेणा परिणाम

Car Care tips : उन्हाळ्यात कारमध्ये बसताच ‘ही’ चूक करताय? थेट आरोग्यावर होईल जीवघेणा परिणाम

May 22, 2026 | 02:14 PM
OilTrade: भारतासाठी अमेरिकेचे मोठे पाऊल; व्हेनेझुएलाबाबतच्या गुपितावरून भारतात राजकीय वाद, नेमकी काय अमेरिकेची रणनीती?

OilTrade: भारतासाठी अमेरिकेचे मोठे पाऊल; व्हेनेझुएलाबाबतच्या गुपितावरून भारतात राजकीय वाद, नेमकी काय अमेरिकेची रणनीती?

May 22, 2026 | 01:56 PM
El Nino impact on monsoon: संकटाची चाहूल :अल निनोच्या धोक्यामुळे राज्य सरकार सतर्क, कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी पूर्ण होणार

El Nino impact on monsoon: संकटाची चाहूल :अल निनोच्या धोक्यामुळे राज्य सरकार सतर्क, कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी पूर्ण होणार

May 22, 2026 | 01:56 PM
Petrol-Diesel News : कुठे टँकरच पोहोचला नाही, तर कुठे पेट्रोल मिळण्याचे वांदे! पेट्रोल पंपावर लोकांच्या लांबच लांब रांगा

Petrol-Diesel News : कुठे टँकरच पोहोचला नाही, तर कुठे पेट्रोल मिळण्याचे वांदे! पेट्रोल पंपावर लोकांच्या लांबच लांब रांगा

May 22, 2026 | 01:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM