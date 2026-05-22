Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • India Us Venezuela Oil Trade Marco Rubio Visit Controversy

OilTrade: भारतासाठी अमेरिकेचे मोठे पाऊल; व्हेनेझुएलाबाबतच्या गुपितावरून भारतात राजकीय वाद, नेमकी काय अमेरिकेची रणनीती?

Marco Rubio India US Oil: अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी म्हटले आहे की, भारताला हवी तेवढी ऊर्जा निर्यात करण्यास त्यांचा देश तयार आहे. व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत दौऱ्यासंदर्भात त्यांनी केलेल्या या खुलाशामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 01:56 PM
india us venezuela oil trade marco rubio visit controversy

भारतासाठी तेल आणि वायू विहिरी खुल्या, व्हेनेझुएलातील खुलाशांमुळे वाद निर्माण, अमेरिकेने एकाच वेळी अनेक उद्दिष्टे साध्य केली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेची मोठी ऑफर
  • व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींचा दौरा आणि वाद
  • रशियाला शह देण्याची अमेरिकन रणनीती

Marco Rubio India Visit 2026 : जागतिक राजकारणात आणि ऊर्जा क्षेत्रात सध्या मोठी खळबळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या आगामी भारत दौऱ्यापूर्वी त्यांनी केलेल्या एका दाव्याने आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या वर्तुळात नवा वाद पेटवला आहे. अमेरिका भारताला हवी तेवढी ऊर्जा आणि तेल पुरवण्यास तयार असल्याचे सांगतानाच, रुबियो यांनी व्हेनेझुएलाच्या (Venezuela) हंगामी राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज पुढील आठवड्यात भारत दौऱ्यावर येत असल्याचा मोठा खुलासा केला. विशेष म्हणजे, भारत किंवा व्हेनेझुएला या दोन्ही देशांनी या दौऱ्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नव्हती. अमेरिकेने भारताच्या परराष्ट्र धोरणा संदर्भातील गुप्त माहिती आधीच उघड केल्यामुळे भारतातील विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

या संपूर्ण घडामोडींमागे अमेरिकेचे केवळ व्यापारी हित नसून एकाच वेळी अनेक जागतिक आणि भू-राजकीय (geopolitical) उद्दिष्टे साध्य करण्याचा मोठा डाव असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एकीकडे होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या (Strait of Hormuz) संकटामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आली असताना, दुसरीकडे रशियाकडून मिळणाऱ्या स्वस्त तेलाला शह देण्यासाठी अमेरिका ही खेळी खेळत आहे.

मार्को रुबियो यांची मोठी घोषणा आणि भारताची भूमिका

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो हे लवकरच भारताच्या महत्त्वाच्या दौऱ्यावर येत असून ते कोलकाता, आग्रा, जयपूर आणि नवी दिल्लीला भेट देणार आहेत. या दौऱ्यात नवी दिल्ली येथे ‘क्वाड’ (Quad) देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठकही होणार आहे. या दौऱ्यापूर्वी मियामी येथे पत्रकारांशी बोलताना रुबियो यांनी भारताला अमेरिकेचा एक ‘उत्तम भागीदार’ आणि ‘विश्वासू मित्र’ म्हटले. ते म्हणाले, “अमेरिका सध्या आपल्या उत्पादनाच्या ऐतिहासिक पातळीवर आहे आणि भारत जितके तेल किंवा वायू खरेदी करेल, तितका पुरवठा करण्यास आम्ही तयार आहोत.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mount Everest Record: चीनच्या ‘एका’ चुकीमुळे एव्हरेस्टवर गर्दीचा पूर! 274 जणांनी एकाच वेळी रोवला झेंडा; मोडला अनेक वर्षांपूर्वीचा

सध्या मध्यपूर्वेतील तणावामुळे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकटामुळे भारताला आपल्या तेल आयातदारांच्या यादीत विविधता आणणे गरजेचे झाले आहे. नेमकी हीच संधी साधून अमेरिका भारताच्या एकूण ऊर्जा बाजारात आपला वाटा वाढवू पाहत आहे. परंतु, तज्ज्ञांच्या मते अमेरिकेचे हे तेल जागतिक बाजारपेठेत रशिया आणि आखाती देशांच्या तुलनेत खूप महाग आहे, ज्यामुळे भारताच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडू शकतो.

व्हेनेझुएलाच्या निमित्ताने रशियाला कोंडीत पकडण्याचा डाव

जागतिक पातळीवर रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध अद्याप सुरूच आहे. रशिया या युद्धासाठी लागणारा पैसा आपल्या तेल विक्रीतून उभारत असल्याचा आरोप अमेरिकेने वारंवार केला आहे. भारत सध्या रशियाकडून सर्वात जास्त प्रमाणावर तेल आयात करतो, ज्यामुळे अमेरिका नाराज आहे. अमेरिकेने भारताला यापूर्वी अनेकदा अप्रत्यक्ष धमक्या दिल्या होत्या आणि २५% आयात शुल्कही लादले होते, जे नंतर हटवण्यात आले.

credit – social media and Twitter

आता अमेरिकेने रशियन तेलावरील निर्बंधांमधून भारताला मिळालेली एक महिन्याची सूट वाढवली आहे. मात्र, त्या बदल्यात भारताने रशियाऐवढी तेल आयात कमी करून ती अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून करावी, अशी वॉशिंग्टनची अट आहे. व्हेनेझुएलामध्ये नुकत्याच झालेल्या सत्तापालटानंतर तेथील तेल व्यापारावर अमेरिकेचे थेट नियंत्रण आले आहे. त्यामुळे व्हेनेझुएलाचे तेल भारताला विकून अमेरिका स्वतःचा फायदा करून घेण्यासोबतच रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचा दुहेरी उद्देश साध्य करत आहे.

व्हेनेझुएला ठरतोय भारताचा तिसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार

केप्लरच्या (Kpler) ताज्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात व्हेनेझुएलाने अमेरिका आणि सौदी अरेबियाला मागे टाकत भारताचा तिसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश बनण्याचा मान मिळवला आहे. व्हेनेझुएलाने या महिन्यात भारताला दररोज तब्बल ४,१७,००० बॅरल तेलाचा पुरवठा केला आहे, जो एप्रिल महिन्यात केवळ २,८३,००० बॅरल प्रति दिवस होता. गेल्या नऊ महिन्यांपासून व्हेनेझुएलाकडून होणारी आयात पूर्णपणे ठप्प होती, परंतु जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आणि रिलायन्ससारख्या भारतीय कंपन्यांकडे व्हेनेझुएलाच्या जड तेलावर प्रक्रिया करण्याचे विशेष तंत्रज्ञान असल्यामुळे भारताने पुन्हा एकदा तिथून मोठ्या प्रमाणात खरेदी सुरू केली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Fazlur Rehman: ‘भारतासोबतचे संबंध बिघडले, जर उद्या मला ठार मारले तर…’, छाती बडवत ‘या’ पाकिस्तानी नेत्याने थेट आसिम मुनीरना घेरले

रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडे असलेल्या अत्याधुनिक रिफायनरींमुळे व्हेनेझुएलाचे स्वस्त कच्चे तेल भारतासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. मात्र, या संपूर्ण व्यापारावर अमेरिकेची बारीक नजर असून, भारताने व्यापारी हितासोबतच त्यांच्या भू-राजकीय दबावाला बळी पडू नये, असे आव्हान भारतासमोर असणार आहे.

मुत्सद्देगिरीच्या नियमांचे उल्लंघन आणि भारतातील राजकीय वाद

मार्को रुबियो यांनी व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींच्या भारत दौऱ्याची माहिती आधीच जाहीर केल्याने भारतात राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेत विचारले आहे की, “भारतीय परराष्ट्र धोरणाबाबत अमेरिकेला आधीच कसे काय कळते?” यापूर्वीही अमेरिकेने भारताच्या अशाच काही धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा आधीच केली होती. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज या भारतात आयोजित ‘इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स’ (IBCA) च्या बैठकीसाठी येणार होत्या, परंतु आता या घडामोडींमुळे दोन्ही देशांमधील या दौऱ्याचे वेळापत्रक बदलले जाण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत, भारताची ऊर्जा सुरक्षा ही बाजारपेठेतील अर्थशास्त्र आणि देशाच्या हितावर अवलंबून राहील, असे भारतीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले असले, तरी अमेरिकेचा हा वाढता हस्तक्षेप भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मोठी परीक्षा घेणारा ठरेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या घोषणेमुळे भारतात कोणता वाद निर्माण झाला आहे?

    Ans: रुबियो यांनी भारत किंवा व्हेनेझुएलाने अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वीच व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींच्या भारत दौऱ्याचे गुपित उघड केले, ज्याला काँग्रेसने भारतीय परराष्ट्र धोरणातील अमेरिकेचा हस्तक्षेप म्हणत आक्षेप घेतला आहे.

  • Que: मे महिन्यात भारताचा तिसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश कोणता बनला आहे?

    Ans: मे महिन्यात व्हेनेझुएलाने अमेरिका आणि सौदी अरेबियाला मागे टाकत भारताला दररोज ४,१७,००० बॅरल तेल पुरवून तिसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनण्याचा मान मिळवला आहे.

  • Que: रशियन तेलाबाबत भारत आणि अमेरिकेत काय मतभेद आहेत?

    Ans: भारताने रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणे बंद करून ते अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून घ्यावे, जेणेकरून रशियाची आर्थिक कोंडी होईल अशी अमेरिकेची इच्छा आहे, परंतु भारत स्वतःच्या आर्थिक हिताला प्राधान्य देत आहे.

Web Title: India us venezuela oil trade marco rubio visit controversy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 01:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BRICS Summit 2026: ग्लोबल पॉवर प्ले! दिल्लीत भरणार महासत्तांचा दरबार; पुतिन-जिनपिंग यांच्या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष
1

BRICS Summit 2026: ग्लोबल पॉवर प्ले! दिल्लीत भरणार महासत्तांचा दरबार; पुतिन-जिनपिंग यांच्या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा
2

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक
3

Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
OilTrade: भारतासाठी अमेरिकेचे मोठे पाऊल; व्हेनेझुएलाबाबतच्या गुपितावरून भारतात राजकीय वाद, नेमकी काय अमेरिकेची रणनीती?

OilTrade: भारतासाठी अमेरिकेचे मोठे पाऊल; व्हेनेझुएलाबाबतच्या गुपितावरून भारतात राजकीय वाद, नेमकी काय अमेरिकेची रणनीती?

May 22, 2026 | 01:56 PM
El Nino impact on monsoon: संकटाची चाहूल :अल निनोच्या धोक्यामुळे राज्य सरकार सतर्क, कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी पूर्ण होणार

El Nino impact on monsoon: संकटाची चाहूल :अल निनोच्या धोक्यामुळे राज्य सरकार सतर्क, कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी पूर्ण होणार

May 22, 2026 | 01:56 PM
Petrol-Diesel News : कुठे टँकरच पोहोचला नाही, तर कुठे पेट्रोल मिळण्याचे वांद! लोकांच्या पंपावर लांबच लांब रांगा

Petrol-Diesel News : कुठे टँकरच पोहोचला नाही, तर कुठे पेट्रोल मिळण्याचे वांद! लोकांच्या पंपावर लांबच लांब रांगा

May 22, 2026 | 01:47 PM
पालिका रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या खासगीकरणाच्या मार्गावर? वाढत्या दरांच्या भीतीने विरोधक आक्रमक

पालिका रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या खासगीकरणाच्या मार्गावर? वाढत्या दरांच्या भीतीने विरोधक आक्रमक

May 22, 2026 | 01:45 PM
विधान परिषदेतील जागांवरून महायुतीत वादाची ठिणगी; भाजपचे संख्याबळ कितीही असले तरी…

विधान परिषदेतील जागांवरून महायुतीत वादाची ठिणगी; भाजपचे संख्याबळ कितीही असले तरी…

May 22, 2026 | 01:41 PM
अधिकारी चक्क ‘मटक्याचे आकडे’ पाहण्यात व्यस्त, सावंतवाडीतील ‘तो’ VIDEO व्हायरल; प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

अधिकारी चक्क ‘मटक्याचे आकडे’ पाहण्यात व्यस्त, सावंतवाडीतील ‘तो’ VIDEO व्हायरल; प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

May 22, 2026 | 01:38 PM
CSK vs GT: आधी लाजिरवाणा पराभव नंतर कारवाई; चेन्नईला दुहेरी धक्का, BCCI ने ठोठावला दंड

CSK vs GT: आधी लाजिरवाणा पराभव नंतर कारवाई; चेन्नईला दुहेरी धक्का, BCCI ने ठोठावला दंड

May 22, 2026 | 01:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM