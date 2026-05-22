Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Shubhankar Tawde : अवघ्या दशकानंतर शुभंकर तावडे पुन्हा झळकणार छोट्या पडद्यावर! येतेय नवीन मालिका

Shubhankar Tawde जवळपास दशकानंतर पुन्हा छोट्या पडद्यावर पुनरागमन करत असून तो स्टार प्रवाहच्या Pathrakhin मालिकेत आलोक सूर्यवंशीची भूमिका साकारत आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 09:37 AM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • जोडीला त्याचा सख्खा लहान भाऊ म्हणून आरव सूर्यवंशी हे पात्र अभिनेता आशय कुलकर्णी साकारणार आहे.
  • आरवचा त्याच्या मोठ्या भावावर आलोक सूर्यवंशीवर जीवापाड प्रेम आहे.
  • आशय कुलकर्णीने आरव सूर्यवंशीचे पात्र साकारले
Shubhankar Tawde : अभिनेता शुभंकर तावडे जवळपास दशकानंतर पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर झळकणार आहे. त्याला TV क्षेत्रात काम करताना पुन्हा एकदा पाहण्यासाठी त्याचे चाहतेमंडळी उत्सुक आहेत. अभिनेता स्टार प्रवाहवरील आगामी मालिका ‘पाठराखीण’ मध्ये झळकणार आहे. पाठराखीण मालिकेत प्राजक्ता गायकवाड आणि अभिनेत्री गौरी इंगवले या दोन बहिणी आणि त्यांच्या नात्यावर आधारित कथा दाखवण्यात आली आहे. याच मालिकेत आलोक सूर्यवंशीच्या भूमिकेत शुभंकर तावडे दिसून येणार आहे. तर त्याच्या जोडीला त्याचा सख्खा लहान भाऊ म्हणून आरव सूर्यवंशी हे पात्र अभिनेता आशय कुलकर्णी साकारणार आहे.

Cockroach Janata Party ला दिग्दर्शक हेमंत ढोमेचा पाठिंबा; म्हणाला, “लोकशाहीसाठी हा सकारात्मक संकेत!”

कसे असणार शुभंकर तावडेचे पात्र?

शुभंकर तावडे आलोक सूर्यवंशी नावाचे पात्र साकारणार आहे. शुभंकर दिसायला देखणा असा दाखवण्यात आला आहे परंतु त्याचा स्वभाव जरा गुंतागुंतीचा दाखवण्यात आला आहे. त्याला मोठ्या आवाजाची भीती वाटते, जर काही गोष्टी त्याच्या मनाविरुद्ध घडल्या तर त्याला त्या सहन होत नाहीत. एकंदरीत, त्याचा स्वभाव इतका गुंतागुंतीचा आहे की स्वतःला इजा पोहचवायलाही तो मुलगा मागेपुढे पाहत नाही.

कसे असणार आशय कुलकर्णीचे पात्र?

अभिनेता आशय कुलकर्णीने आरव सूर्यवंशीचे पात्र साकारले आहे. परदेशातून शिक्षण घेऊन आलेला आरव स्वभावाने समजूतदार आहे. समोरच्या व्यक्तीला समजून घेण्याचे कौशल्य त्यात उत्तम आहे. आरवचा त्याच्या मोठ्या भावावर आलोक सूर्यवंशीवर जीवापाड प्रेम आहे.

काय आहे दोन्ही अभिनेत्यांचे म्हणणे?

शुभंकर तावडे म्हणतो की, ““टेलिव्हिजन या माध्यमाबद्दल मला कायमच विशेष आदर वाटतो, कारण माझ्या अभिनय प्रवासाची सुरुवात याच माध्यमातून झाली. गेल्या काही काळात चित्रपट आणि वेब सीरिजच्या कामांमध्ये व्यस्त असल्याने मालिकांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र ‘पाठराखीण’मधील भूमिका माझ्यासमोर आली आणि पहिल्याच क्षणी ती मला खूप आवडली. अशा प्रकारचं पात्र साकारण्याचं धाडस सहसा फार कमी कलाकार करतात. आलोक हा नेहमीसारखा टिपिकल हिरो नसून त्याच्या व्यक्तिरेखेचे विविध पैलू प्रेक्षकांना हळूहळू पाहायला मिळतील.”

System : मराठमोळा अभिनेता आता सिस्टम हलवणार! आदिनाथ कोठारे झळकणार महत्वाच्या भूमिकेत

आशय कुलकर्णी म्हणाला की, “आरव हा परदेशातून शिक्षण पूर्ण करून आलेला, समजूतदार आणि कुटुंबातील सगळ्यांचा लाडका मुलगा आहे. आपल्या मोठ्या भावावर म्हणजेच आलोकवर त्याचं मनापासून प्रेम असून त्याच्याशी त्याचं खास नातं आहे. शांत स्वभाव आणि समोरच्याच्या भावना समजून घेण्याची वृत्ती ही आरवची जमेची बाजू आहे. शुभंकर माझा खूप जवळचा मित्र असला तरी आम्हाला याआधी एकत्र काम करण्याची संधी मिळाली नव्हती. मात्र, या मालिकेमुळे ती इच्छा पूर्ण झाली. प्रेक्षक या मालिकेला भरभरून प्रेम देतील, असा मला विश्वास आहे.”

Web Title: Shubhankar tawade new serial pathrakhin

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 09:37 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shubhankar Tawde : अवघ्या दशकानंतर शुभंकर तावडे पुन्हा झळकणार छोट्या पडद्यावर! येतेय नवीन मालिका

Shubhankar Tawde : अवघ्या दशकानंतर शुभंकर तावडे पुन्हा झळकणार छोट्या पडद्यावर! येतेय नवीन मालिका

May 22, 2026 | 09:37 AM
Recipe : तेच तेच कशाला? यंदा काहीतरी वेगळं ट्राय करा; घरी बनवा क्रमी अँड टेस्टी ‘पनीर यखनी’, रेसिपी आहे मजेदार

Recipe : तेच तेच कशाला? यंदा काहीतरी वेगळं ट्राय करा; घरी बनवा क्रमी अँड टेस्टी ‘पनीर यखनी’, रेसिपी आहे मजेदार

May 22, 2026 | 09:30 AM
Trump Iran Uranium : इराण उद्ध्वस्त होणार? युरेनियम संवर्धानाबाबत दिला थेट इशारा; होर्मुझवरही आक्रमक भूमिका

Trump Iran Uranium : इराण उद्ध्वस्त होणार? युरेनियम संवर्धानाबाबत दिला थेट इशारा; होर्मुझवरही आक्रमक भूमिका

May 22, 2026 | 09:29 AM
Free Fire Max: गेममध्ये MOCO Store ची धमाकेदार एंट्री! ब्रिस्क गॅल्प आणि लक रॉयल व्हाउचरसह जिंका हे रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: गेममध्ये MOCO Store ची धमाकेदार एंट्री! ब्रिस्क गॅल्प आणि लक रॉयल व्हाउचरसह जिंका हे रिवॉर्ड्स

May 22, 2026 | 09:08 AM
अल्पवयीन मुलीवर दोघांकडून जीवघेणा हल्ला; घरात कोणी नसल्याची संधी साधली अन्…

अल्पवयीन मुलीवर दोघांकडून जीवघेणा हल्ला; घरात कोणी नसल्याची संधी साधली अन्…

May 22, 2026 | 09:07 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today:सोशल मीडियावर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; अवघ्या ८ दिवसांत १ कोटीहून अधिक फॉलोअर्स

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today:सोशल मीडियावर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; अवघ्या ८ दिवसांत १ कोटीहून अधिक फॉलोअर्स

May 22, 2026 | 09:01 AM
लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी, माजी हिंदू संघटनेचा अधिकारी तुरुंगातून सुटला… फुलांचा हार घालून केले जंगी स्वागत; Video Viral

लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी, माजी हिंदू संघटनेचा अधिकारी तुरुंगातून सुटला… फुलांचा हार घालून केले जंगी स्वागत; Video Viral

May 22, 2026 | 09:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM