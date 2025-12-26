Salman Khan च्या ६० वा वाढदिवसाचा जल्लोष; भाईजान बनला पेंटर, जाणून घ्या पार्टी कुठे आणि कधी होणार सुरु

बॉलीवूड सुपरस्टार सलमान खान २७ डिसेंबर रोजी त्याचा ६० वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. अभिनेत्याच्या ६० व्या वाढदिवसाचे सेलिब्रेशन एक दिवस आधीच सुरू झाले आहे. “बॅटल ऑफ गलवान” हा अभिनेता त्याचा वाढदिवस पारंपारिक आणि अनोख्या पद्धतीने साजरा करणार आहे. सलमान खानच्या वाढदिवसाच्या पार्टीची माहितीही समोर आली आहे. त्याच्या ६० व्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी भाईजान पेंटर बनताना दिसला. अभिनेत्याने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो कॅनव्हासवर पेंटिंग करताना दिसत आहे. अभिनेत्याच्या वाढदिवसाच्या पार्टीची सर्व माहिती आपण जाणून घेऊयात.
पार्टीत काय आहे खास?
सलमान खान हा एक बॉलीवूड स्टार आहे जो त्याचा वाढदिवस त्याच्या कुटुंबासोबत साजरा करण्यास प्राधान्य देतो. नेहमीप्रमाणे, सलमान खानच्या वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी पाहुण्यांची यादी मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. परंतु, भाईजानचा ६० वा वाढदिवस खास असणार आहे. एनडीटीव्हीनुसार, त्याच्या ६० व्या वाढदिवसानिमित्त अभिनेत्यासाठी एक खास व्हिडिओ बनवला जाईल, जो त्याच्या चित्रपट प्रवासाचे दर्शन घडवेल. त्याचबरोबर, या व्हिडिओमध्ये अनेक मोठे अभिनेते आणि दिग्दर्शक सलमान खानला त्याच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना दिसतील.
पार्टी कुठे असेल?
सलमान खानचा वाढदिवस मुंबईतील पनवेल येथील त्याच्या फार्महाऊसवर साजरा केला जाणार आहे. या खाजगी पार्टीला फक्त त्याचे कुटुंब आणि जवळचे मित्र उपस्थित राहणार आहे. काही निवडक इंडस्ट्री सेलिब्रिटी देखील सेलिब्रेशन करताना दिसणार आहे. सलमान खान त्याचे आयुष्य खूप खाजगी ठेवतो आणि अनेकदा त्याच्या कुटुंबासोबत पार्टी करताना दिसला आहे.
त्याच्या ६० व्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी, सलमान खानने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओमध्ये, सलमान खान हातात स्प्रे कॅन घेऊन कॅनव्हासवर पेंटिंग करताना दिसत आहे. व्हिडिओच्या शेवटी, अभिनेता त्याच्या पेंटिंगवर सही करतो आणि चाहत्यांना त्याची कलाकृती पाहण्यासाठी बीइंग ह्यूमनच्या पॉप-अप स्टोअर्सना भेट देण्यास प्रोत्साहित करतो. व्हिडिओमध्ये, सलमान खानचे चाहते त्याला वाढदिवसाच्या अॅडव्हान्स शुभेच्छा देत आहेत.