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सारा अली खान बनली कल्याण ज्वेलर्सची नवी ब्रँड ॲम्बेसेडर; ‘अंतरा’ कलेक्शनसाठी नवीन मोहीम लॉन्च

Updated On: Jul 23, 2026 | 05:33 PM IST
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सारांश

कल्याण ज्वेलर्सच्या 'अंतरा' मोहिमेतून आधुनिक भारतीय महिलेच्या आत्मविश्वास, स्वप्ने आणि यशाचा गौरव करण्यात आला आहे. सारा अली खानच्या माध्यमातून प्रत्येक छोट्या-मोठ्या यशाचा आनंद साजरा करण्याचा संदेश या जाहिरातीत देण्यात आला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • वैयक्तिक प्रवासाचा उत्सव साजरा करणारी ही जाहिरात सिनेमॅटिक शैलीत साकारण्यात आली आहे.
  • ‘अंतरा’ कलेक्शनला स्त्रीच्या यशाची साथीदार म्हणून सादर करण्यात आले आहे.
  • प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षणाला अधिक खास बनवण्याचा प्रयत्न ‘अंतरा’ कलेक्शनमधून करण्यात आला आहे.
भारतातील आघाडीच्या दागिने ब्रँडपैकी एक असलेल्या कल्याण ज्वेलर्सने अभिनेत्री सारा अली खानची नवीन ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून घोषणा केली आहे. या निमित्ताने कंपनीने आपल्या ‘अंतरा’ या नैसर्गिक हिऱ्यांच्या कलेक्शनसाठी नवीन मल्टी-मीडिया जाहिरात मोहीमही सुरू केली आहे. आधुनिक भारतीय स्त्रीच्या यशाचा, आत्मविश्वासाचा आणि तिच्या वैयक्तिक प्रवासाचा उत्सव साजरा करणारी ही जाहिरात सिनेमॅटिक शैलीत साकारण्यात आली आहे.

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या मोहिमेत युरोपियन शैलीतील रस्ते, कॅफे आणि सुंदर लोकेशन्सच्या पार्श्वभूमीवर सारा अली खानची झलक पाहायला मिळते. महागड्या दागिन्यांच्या पारंपरिक सादरीकरणापेक्षा वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारत, प्रत्येक छोट्या-मोठ्या यशाचा आनंद साजरा करणाऱ्या आधुनिक महिलेचे चित्रण या जाहिरातीत करण्यात आले आहे. व्हिंटेज कारमधील सफर, मित्रांसोबत वाढदिवस साजरा करणे आणि आयुष्यातील खास क्षणांचा आनंद लुटणे अशा प्रसंगांतून ‘अंतरा’ कलेक्शनला स्त्रीच्या यशाची साथीदार म्हणून सादर करण्यात आले आहे.

कल्याण ज्वेलर्सच्या मते, आजच्या भारतीय महिलेच्या आत्मविश्वासपूर्ण आणि आधुनिक व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सारा अली खान योग्य चेहरा आहे. परंपरेशी नाळ जोडूनही स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणाऱ्या महिलांचे प्रतिबिंब तिच्या व्यक्तिमत्त्वातून दिसते. त्यामुळे ‘अंतरा’ कलेक्शनची संकल्पना अधिक प्रभावीपणे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचेल, असा कंपनीचा विश्वास आहे.

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‘अंतरा’ कलेक्शनमध्ये आकर्षक नेकलेस, अंगठ्या, कानातले आणि ब्रेसलेट्सचा समावेश असून प्रत्येक दागिना नैसर्गिक हिऱ्यांच्या सौंदर्याला अधोरेखित करणारा आहे. दैनंदिन वापरापासून ते विशेष प्रसंगांपर्यंत प्रत्येक वेळी परिधान करता येतील, अशा प्रकारे या दागिन्यांची रचना करण्यात आली आहे. आधुनिक डिझाइन आणि उत्कृष्ट कारागिरीचा संगम या संग्रहात पाहायला मिळतो.

या नवीन मोहिमेद्वारे कल्याण ज्वेलर्सने केवळ दागिन्यांचे प्रदर्शन न करता, महिलांच्या यशाचा, आत्मविश्वासाचा आणि स्वतःच्या ओळखीचा उत्सव साजरा करण्याचा संदेश दिला आहे. नैसर्गिक हिऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षणाला अधिक खास बनवण्याचा प्रयत्न ‘अंतरा’ कलेक्शनमधून करण्यात आला आहे.

Web Title: Sara ali khan becomes the new brand ambassador for kalyan jewellers

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Published On: Jul 23, 2026 | 05:33 PM

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