‘मला लग्नाला नाही बोलावलं’ छोटी चाहती नाराज! विजय देवरकोंडाने दिले थेट जेवणाचे आमंत्रण

विजय देवेराकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांचे लग्न २६ फेब्रुवारी रोजी झाले, त्यानंतर ४ मार्च रोजी हैदराबादमध्ये त्यांनी भव्य लग्नाचे स्वागत समारंभ आयोजित केले. या स्वागत समारंभाला दक्षिणेतील आणि बॉलिवूडमधील स्टार्सनी हजेरी लावली. शिवाय, लग्नानंतर विजय आणि रश्मिका यांनी अनेक शहरांमध्ये मिठाई वाटलीच नाही तर मंदिरांमध्ये अन्नदानही केले. विजय देवेराकोंडाची एक छोटी चाहती त्याच्यावर नाराज आहे कारण अभिनेत्याने तिला त्याच्या लग्नात आमंत्रित केले नाही. छोट्या चाहतीने सोशल मीडियावर तिची नाराजी व्यक्त केली. विजय देवेराकोंडाने तिला पाहिले तेव्हा त्याने तिला आपल्या घरी जेवणासाठी बोलावले आणि तिच्या आवडत्या पदार्थांबद्दल विचारले. अभिनेत्याच्या या कृतीने चाहत्यांची मने जिंकली आहेत.
रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांनी त्यांच्या लग्नाच्या रिसेप्शनला जवळच्या मित्रांना आमंत्रित केले होते, परंतु एक छोटी चाहती नाराज झाली तिने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर विजय देवरकोंडा यांच्याकडे तक्रार करणारा एक व्हिडिओ शेअर केला. तिने अभिनेत्याला विचारले की तिला का आमंत्रित केले नाही. व्हिडिओमध्ये ती म्हणाली, “विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना, मी तुमची चाहती नाही का? आमचे काय?”
विजय देवरकोंडाने हा व्हिडिओ पाहिल्यावर लगेचच तिला उत्तर दिले आणि तिला त्याच्या घरी बोलावले. विजयने तेलुगूमध्ये लिहिले – बुज्जीथहल्ली.. इंटिकी पिलुस्था लंच की.. नी आवडते अन्न आणि गोड पदार्थ नाकू चेप्पू, एनी इंटालो चेप्पीनची मंचिगा थिंडामु. याचा हिंदीत अर्थ होतो – माझ्या प्रिय आणि मौल्यवान मुला, मी तुला घरी जेवणासाठी आमंत्रित करेन. मला तुझ्या आवडत्या पदार्थांबद्दल आणि गोड पदार्थांबद्दल सांग. आम्ही घरी सर्वकाही शिजवू आणि आनंदाने खाऊ.
विजय देवरकोंडाच्या आमंत्रणामुळे हा छोटासा चाहता खूप आनंदी झाला आणि त्याने त्याचे आभार मानले. तिने विजय आणि रश्मिका यांना त्यांच्या लग्नाच्या नवीन प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या. अभिनेत्याच्या या कृतीने चाहतेही प्रभावित झाले आणि त्यांनी त्यांचे कौतुक केले.
विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांनी १ मार्च रोजी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी घोषणा केली होती की ते त्यांचा नवीन प्रवास साजरा करण्यासाठी देशभरात ट्रकभर मिठाई पाठवतील. दिल्लीपासून बिहार, तेलंगणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी अशा ठिकाणी मिठाई वाटण्यात आली. शिवाय, या जोडप्याने कर्नाटक, आसाम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील मंदिरांमध्ये अन्नदान केले.