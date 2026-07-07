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Video Viral: पोस्टरवर थुंकून अभिनेत्रीचा चेहरा विद्रूप; व्हिडिओ व्हायरल, अभिनेत्रीची संतप्त प्रतिक्रिया

Updated On: Jul 07, 2026 | 03:05 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री दिव्या उन्नीच्या पोस्टरवर थुंकल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना दिव्या म्हणाली, 'हे अत्यंत लाजिरवाणं आहे' आणि महिलांविषयीच्या समाजाच्या मानसिकतेवर भाष्य केलं.

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

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विस्तार

सोशल मीडियावर सध्या एका व्हायरल व्हिडिओची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या व्हिडिओमध्ये एका टूथपेस्ट ब्रँडच्या जाहिरातीवरील पोस्टरवर पानाचा रस थुंकल्याचं दिसत आहे. या पोस्टरमध्ये अभिनेत्री, लेखिका आणि दिग्दर्शिका दिव्या उन्नी झळकत असून, व्हिडिओ समोर आल्यानंतर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर आता दिव्या उन्नीने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

इन्स्टाग्रामवर व्हायरल व्हिडिओ शेअर करत दिव्या म्हणाली की, अनेकांनी तिला हा व्हिडिओ पाठवला होता. तिवे लक्ष वेधलं की, ज्या भिंतीवर तिचे पोस्टर लावण्यात आलं होतं, त्याच ठिकाणी अनेक पुरुष राजकारण्यांची पोस्टर्सही होती. मात्र, पानाचा रस केवळ एका महिलेच्या चेहऱ्यावरच थुंकण्यात आला.

यावर प्रतिक्रिया देताना दिव्या म्हणाली, “मी दिव्या उन्नी नाही, पोस्टरवर तो फक्त एका महिलेचा चेहरा आहे. तो कोणत्याही महिलेचा चेहरा असू शकला असता. त्यामुळे मी हा प्रकार केवळ माझ्यावरील वैयक्तिक हल्ला म्हणून पाहत नाही.”

या घटनेबद्दल बोलताना तिने समाजातील महिलांविषयीच्या दृष्टिकोनावरही भाष्य केलं. ती म्हणाली, “हे अत्यंत लाजिरवाणं आहे. पण दुर्दैवाने ही काही नवीन गोष्ट नाही. आपल्या समाजात अनेक ठिकाणी महिलांचा सन्मान केला जात नाही. त्यांना समानतेने पाहिलं जात नाही, हीच खरी समस्या आहे.”

दिव्याने पुढे सांगितलं की, महिलांवरील अत्याचार, हिंसाचार आणि भेदभाव यांसारख्या विषयांवर चित्रपट बनवून समाजात जागृती करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. “लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी मी अशा विषयांवर चित्रपट बनवेन. महिलांना समान आदर मिळावा, यासाठी माझ्या कलेतून योगदान देण्याची इच्छा आहे,” असं त्या म्हणाल्या.

 

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समस्येचं मूळ समाजाच्या मानसिकतेत आणि संगोपनात असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. “जोपर्यंत मुलांना लहानपणापासून महिलांचा आदर करण्याची शिकवण दिली जात नाही, तोपर्यंत अशा घटना थांबणार नाहीत,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आपल्या निवेदनाच्या शेवटी दिव्या भावूक होत म्हणाल्या, “पोस्टरसोबत जे घडलं ती सर्वात मोठी समस्या नाही. मात्र, एक स्त्री म्हणून मला यापूर्वी कधीही इतकं असुरक्षित वाटलं नव्हतं. ही मानसिकता बदलण्यासाठी मी माझे प्रयत्न सुरू ठेवेन.”

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दिव्या उन्नीच्या या वक्तव्याचं सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. अनेकांनी त्यांच्या परिपक्व भूमिकेचं स्वागत केलं असून, काहींनी या घटनेची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.

Web Title: A video of actress divya unnis poster being spat on has gone viral on social media

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Published On: Jul 07, 2026 | 03:05 PM

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