थलापती विजयच्या शेवटच्या चित्रपटातील गाणं रिलीज, मुलीवर जीव ओवाळून टाकताना दिसला अभिनेता

Thalapathy VIjay Movie Jan Nayakan New Song Released: थलापती विजय याचे जन नायकन हे गाणं रिलीज झालं असून या गाण्यात वडील आणि मुलीमधील प्रेमळ नाते दाखवण्यात आलं आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 06:40 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

तमिळ चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार थलापती विजय याने गेल्या तीन दशकांत लाखो लोकांच्या मनाला स्पर्श केला आहे आणि आता ते त्याच्या राजकीय प्रवासाला पूर्णपणे सुरुवात करत आहेत. पण त्याआधी त्याने त्याच्या शेवटच्या चित्रपट “जन नायकन” मधील एक नवीन गाणे रिलीज करून चाहत्यांना एक मेजवानी दिली आहे. विजय याच्या चित्रपटातील “Chella Magale” हे गाणे वडील आणि मुलीमधील प्रेमळ नाते दाखवते. थलापती विजय चित्रपटाच्या ऑडिओ लाँच कार्यक्रमासाठी मलेशियात पोहोचला होता, जिथे त्याचे भव्य स्वागत करण्यात आले.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये विजय मलेशियन डांसरांमध्ये उभा राहून पारंपारिक नृत्य करत आहे, त्याच्या हातात ब्लूटूथ स्पीकर आहे. मोठे स्टार सहसा सुरक्षा घेरून फिरतात, परंतु विजयच्या या हावभावाने त्याचे चाहते भावूक झाले.

विजयसोबत प्रसिद्ध संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदरही मलेशियात पोहोचले. सुरक्षा अधिकारी आणि आयोजकांसह दोघेही विमानतळावरून बाहेर पडताना दिसले. चित्रपटाचे दिग्दर्शक एच. विनोथ, अभिनेत्री ममिता बैजू आणि निर्माते देखील मलेशियात पोहोचले आहेत. त्यांच्या आगमनाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत.


“जन नायकन” हा थलापती विजयचा अभिनेता म्हणून शेवटचा चित्रपट असण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर तो पूर्णपणे राजकारणात प्रवेश करेल. त्यामुळे, या चित्रपटाचा ऑडिओ लाँच हा केवळ एक कार्यक्रमच नाही तर विजयच्या चित्रपट कारकिर्दीतील एक भावनिक टप्पा देखील असेल. हा भव्य कार्यक्रम २७ डिसेंबर रोजी मलेशियातील बुकिट जलील स्टेडियममध्ये होणार आहे, जिथे अंदाजे ८५,००० प्रेक्षक उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.

Tanya Mittal ची खिल्ली उडवल्यानंतर ‘या’ कॉमेडियन ने सोशल मीडियाला केला राम राम, ट्रोलर्सचा सामना केल्यानंतर घेतला हा निर्णय?

हा भव्य कार्यक्रम दोन भागात विभागला गेला आहे. पहिला भाग “थलापथी थिरुविझा” नावाच मैफिल असेल, ज्यामध्ये सुमारे ३० गायक विजयच्या चित्रपटांमधील संस्मरणीय गाणी सादर करतील. त्यानंतर चित्रपटाचा अधिकृत ऑडिओ लाँच होईल, जिथे विजय, दिग्दर्शक एच. विनोथ आणि संपूर्ण टीम स्टेजवरून प्रेक्षकांना संबोधित करतील. अभिनेता म्हणून विजयचा हा शेवटचा मोठा स्टेज परफॉर्मन्स असल्याचे मानले जाते.

Sharvari Wagh ची बहीण कस्तुरीचा लग्नसोहळा, सौंदर्याची खाणच; अभिनेत्रींना टाकेल मागे, रूप पाहून हुरळून जाल

या कार्यक्रमासाठी तमिळ चित्रपटसृष्टीतील अनेक प्रमुख कलाकार मलेशियात दाखल झाले आहेत. दिग्दर्शक अ‍ॅटली, नेल्सन दिलीपकुमार आणि अभिनेते-दिग्दर्शक प्रभुदेवा यांच्या उपस्थितीने कार्यक्रमाचा उत्साह आणखी वाढला आहे. चाहते त्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत

Published On: Dec 26, 2025 | 06:40 PM

