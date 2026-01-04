Pralay Movie: ‘प्रलय’साठी Ranveer Singhची हिरोइन ठरली; साउथची ‘ही’ अभिनेत्री करणार बॉलीवूड डेब्यू

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

प्रलय" मध्ये रणवीर सिंगसोबतची भूमिका फक्त बॉलिवूडची अभिनेत्री नाही तर ती एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री साकारणार आहे.चला तर मग जाणून घेऊया ती सुंदरी कोण आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 07:55 PM
“धुरंधर” च्या जबरदस्त यशानंतर बॉलिवूडचा “पॉवरहाऊस” अभिनेता रणवीर सिंग पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर धुमाकूळ घालण्यास सज्ज झाला आहे. “धुरंधर २” च्या दरम्यान, अभिनेता त्याच्या आगामी चित्रपटासाठी, “प्रलय” बद्दल चर्चेत आहे. रणवीर सिंगच्या या चित्रपटाने आधीच चर्चा निर्माण केली आहे, परंतु चाहत्यांना उत्सुकता असलेली बातमी म्हणजे चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्रीचे नाव.

प्रलय चित्रपटात दिसणार ही साऊथ अभिनेत्री

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, “प्रलय” मध्ये रणवीर सिंगसोबतची भूमिका फक्त बॉलिवूडची सुंदरी नाही तर ती एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री साकारणार आहे. ही दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रणवीरच्या चित्रपटातून तिचा भव्य बॉलिवूड डेब्यू करण्यास सज्ज झाली आहे. “प्रलय” मध्ये रणवीरसोबत कोणाची जोडी असेल याबद्दल बऱ्याच काळापासून चर्चा होती, पण आता तिचे नाव उघड झाले आहे.

कल्याणी प्रियदर्शन कोण आहे?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रणवीर सिंगच्या “प्रलय” चित्रपटासाठी दक्षिण भारतातील लोकप्रिय अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शनची निवड करण्यात आली . कल्याणीने मल्याळम आणि तेलुगू चित्रपटांमध्ये तिच्या प्रभावी कामाने स्वतःचे नाव कमावले आहे. अलिकडेच, कल्याणी प्रियदर्शनच्या बॉलिवूड पदार्पणाने “लोका: चॅप्टर वन चंद्रा” या फॅन्टसी थ्रिलर चित्रपटाने धुमाकूळ घातला. या चित्रपटातील तिच्या अभिनयाने सर्वांना मंत्रमुग्ध केले. आता रणवीर सिंगच्या “प्रलय” चित्रपटासाठी तिचे नाव जाहीर झाल्याने चाहत्यांचा उत्साह दुप्पट झाला आहे.


Jay Dudhane Arrest:”मी माझ्या हनिमूनसाठी जात होतो…”, जय दुधाणेने अटकेनंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, ”मी पळून जाणार…’

रणवीर सिंगच्या “प्रलय” व्यतिरिक्त, कल्याणी प्रियदर्शिनी जयम रवीसोबत “जिनी” या तमिळ चित्रपटातही दिसणार आहे, ज्याचे एक गाणे नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे. कल्याणी “प्रोजेक्ट नंबर ७” आणि मल्याळम चित्रपट “ओदुम कुथिरा चदुम कुथिरा” मध्ये देखील काम करत आहे.

रणवीर सिंगच्या “प्रलय” चित्रपटाबद्दल अद्याप जास्त माहिती समोर आलेली नाही. रिपोर्ट्सनुसार, हा एक झोम्बी अॅक्शन चित्रपट आहे जो २०२६ मध्ये प्रदर्शित होऊ शकतो. “धुरंधर” च्या जबरदस्त यशानंतर, “प्रलय” बद्दलची चर्चा तीव्र झाली आहे.

Jay Bhanushali आणि Mahhi Vij यांचा घटस्फोट; लग्नाच्या 14 वर्षांनंतर नात्याला पूर्णविराम, अभिनेत्याने पोस्ट करत सांगितलं सत्य

