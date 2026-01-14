ChatGPT वरून लिहिला गेला Stranger Things चा शेवटचा सीझन? वेब सीरिजमध्ये चाहत्यांना ‘हे’ काय दिसले?

जगातील सर्वात लोकप्रिय ओटीटी मालिकेपैकी एक असलेल्या “स्ट्रेंजर थिंग्ज” चा शेवटचा भाग ३१ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झाला. त्याने व्ह्यूजचा एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला असताना, जगभरातील चाहत्यांच्या उत्साहात नेटफ्लिक्स देखील क्रॅश झाला असे म्हटले जाते. २९ डिसेंबर ते ४ जानेवारी दरम्यान जगभरात त्याला ३१.३ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले, तर त्याच काळात अंतिम सीझनला एकूण १०५.७ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहे. मनोरंजक म्हणजे, आता याच शेवटच्या भागाबद्दल, एपिसोड ८ बद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हे मालिकेवरील एका डॉक्युमेंटरीमुळे आहे. मॅट डफर आणि रॉस डफर यांनी शेवटच्या एपिसोडसाठी कथा लिहिण्यासाठी एआय टूल चॅटजीपीटी वापरला का याबद्दल इंटरनेटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
“स्ट्रेंजर थिंग्ज” चे निर्माते, डफर ब्रदर्स, त्यांच्या नवीन डॉक्युमेंटरीचे स्क्रीनशॉट व्हायरल झाल्यानंतर ते चर्चेत आले आहेत. “द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्ज ५” या डॉक्युमेंटरीमध्ये लॅपटॉप स्क्रीनवरील सुरु असलेल्या टॅबमध्ये चॅटजीपीटी दिसतो असा क्षण दाखवल्यामुळे चाहते खूप निराश झाले आहेत. स्क्रीनशॉट व्हायरल होत आहेत, ज्यामुळे गोंधळ उडाला आहे.
चाहत्यांना त्यांच्या ब्राउझरमध्ये एक सुरु असलेला चॅटजीपीटी टॅब दिसला
“स्ट्रेंजर थिंग्ज” च्या निर्मात्यांनी मालिकेच्या अंतिम फेरीनंतर एक माहितीपट प्रदर्शित केला. वर्णनात असे लिहिले होते, “डफर ब्रदर्सच्या पिढीला परिभाषित करणाऱ्या मालिकेच्या अंतिम भागामध्ये गेलेल्या वर्षांच्या कठोर परिश्रम आणि कलात्मकतेचा एक खोलातील आढावा.” परंतु, पटकथा प्रक्रियेचे वर्णन करणाऱ्या एका दृश्याचे विश्लेषण केल्यानंतर, चाहत्यांनी त्यांच्या ब्राउझरमध्ये एक सुरु असलेला चॅटजीपीटी टॅब दिसल्याचा दावा केला.
The Great Duffer brother used Chatgpt to write Stranger Things Season 5.
WTF man 😡😡😡, now we know why season 5 sucked.#StrangerThings5 pic.twitter.com/TgjiHv7QN2 — Vicky Shinde (@iamshinde83) January 12, 2026
चाहत्यांनी सांगितले की अंतिम फेरीचा शेवट ओळखीचा होता
माहितीपटातील स्क्रिप्ट ब्राउझरमध्ये उघडलेल्या एआय टॅब व्यतिरिक्त, अनेक वापरकर्त्यांनी लेखकाच्या खोलीच्या पार्श्वभूमीवर स्क्रीनवर रेडिट आणि गुगल डॉक्स उघडल्याकडे लक्ष वेधले आहे. एका वापरकर्त्याने नाराजी व्यक्त करत लिहिले, “मला माहित नाही की त्यांनी एआय वापरला आहे की नाही, परंतु मला एक गोष्ट निश्चितपणे माहित आहे की स्ट्रेंजर थिंग्जच्या अंतिम फेरीसाठी शेवट खूपच सरासरी होता. ते बरेच चांगले असू शकले असते.”
फॅन म्हणाले की एआयचा वापर निराशाजनक होता
एका वापरकर्त्याने लिहिले, “तर तुम्ही म्हणत आहात की त्यांनी स्ट्रेंजर थिंग्ज सीझन ५ चा पहिला भाग पूर्ण न करता किंवा शेवट न लिहिता चित्रित केला… यात आश्चर्य नाही की ते इतके घाईघाईने वाटले. एआयचा वापर मला खूप विचित्र वाटतो, खूप निराशाजनक.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने टिप्पणी केली, “जेव्हा तुम्ही स्ट्रेंजर थिंग्ज डॉक्युमेंटरी पाहता आणि डफर ब्रदर्सनी स्क्रिप्ट चॅटजीपीटीने लिहिलेली आहे, हे समजते तर ते हृदयद्रावक गोष्ट आहे.”