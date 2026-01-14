Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नागिनमधील ‘ही’ अभिनेत्री होणार आई ? मजेदार अंदाजात दिली हिंट, व्हिडिओवर चाहत्यांच्या कमेंट्सचा वर्षाव

टेलिव्हिजनवरील या प्रसिद्ध अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला असून या व्हिडिओमध्ये तिने आई होणार असल्याची हिंट दिली आहे

Updated On: Jan 14, 2026 | 02:20 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

२०२६ हे वर्ष येऊन काही दिवसच झाले आहेत आणि टेलिव्हिजन जगतातून आनंदाची बातमी येत आहे. भारती सिंगने नुकतेच तिच्या लाडक्या मुलाचे स्वागत केले आणि आता आणखी एक टीव्ही अभिनेत्री लवकरच आई होणार असल्याची बातमी पसरत आहे. टीव्ही इंडस्ट्रीतील एक सुंदर अभिनेत्री, जी एक टॉप टीव्ही अभिनेत्री आहे आणि एकता कपूरची लोकप्रिय नागिन देखील आहे, तिने तिच्या गरोदरपणाचे संकेत दिले आहेत. अभिनेत्रीने तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

आम्ही टीव्ही अभिनेत्री अनिता हसनंदानी बद्दल बोलत आहोत, जी एक लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री असण्यासोबतच एकता कपूरच्या नागिन या मालिकेत देखील झळकली होती. अनिताने सोशल मीडियावर एक रील शेअर केली आहे, ज्यामध्ये ती तिच्या नवीन प्लॅन्सबद्दल बोलते, ज्या ती २०२६ मध्ये पूर्ण करण्याची योजना आखत आहे. ती या प्लॅन्सबद्दल थोडी गोंधळलेली दिसते. व्हिडिओमध्ये, अनिता खोल विचारात बुडालेली दिसते आणि लिहिते, “मी २०२६ मध्ये हॉट आणि सेक्सी राहायचे की गर्भवती राहायचे हे ठरवत आहे.” अनिताने व्हिडिओला हसणाऱ्या इमोजीसह कॅप्शन दिले आणि लिहिले, “माझा नवरा मला मारणार आहे.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Anita H Reddy (@anitahassanandani)


‘कुटुंबासोबत बघता येणार नाही, असे असे सीन करणारच नाही’, यशने मोडले दिलेले वचन; Toxic च्या वादादरम्यान जुना Video Viral
अनिता हसनंदानीच्या व्हिडिओवर चाहते त्यांच्या मजेदार कमेंट्सचा वर्षाव करत आहेत, ज्या खूपच मजेदार आहेत, परंतु नेहा धुपियाने तिच्या कमेंटने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. नेहाने लिहिले, “गर्भधारणा हॉट आणि सेक्सी दोन्ही असते.” एका वापरकर्त्याने व्हिडिओवर कमेंट केली, “गर्भधारणेदरम्यान तू खूप हॉट आणि सेक्सी दिसशील.” त्याचप्रमाणे दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, “तीच स्थिती.”

Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam चित्रपटाचा परदेशातही डंका! ‘या’ ठिकाणी प्रदर्शित होणार चित्रपट; कलाकारांनी दिली खुशखबर

Jan 14, 2026 | 02:20 PM

